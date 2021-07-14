РУС
Глава МИД Германии Маас обвинил Россию и Китай в политизации поставок вакцин от COVID-19

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Россию и Китай в использовании поставок вакцин от коронавируса в политических целях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет  Associated Press.

По словам Мааса, Москва и Пекин широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с COVID-19, при этом также преследовали другие цели. Он указал, что КНР использовала поставки вакцин чтобы выдвигать политические требования к тем государствам, которым помогала.

Маас добавил, что такое поведение необходимо предотвращать, при этом не просто критикуя его, но также давая альтернативу пострадавшим странам. Он считает, что если вакцины будут предоставлены как можно большему числу государств и регионов, то Россия и Китай не смогут усиливать свое влияние при помощи поставок препаратов.

По заявлению китайских чиновников, Пекин безвозмездно предоставляет вакцины от коронавируса почти 40 африканским странам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем

Associated Press в конце июня писало, что Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека в Синьцзяне. Китайцы грозились заблокировать поставку вакцин от коронавируса в Украину, если Киев не отзовет свою подпись.

Позже МИД КНР отрицал, что требовал от Украины отказаться от поддержки заявления о необходимости расследования нарушения прав человека в Синьцзяне, угрожая не предоставлять вакцины от COVID-19.

Им чо "спутника в" захотелось? Так пожалуста миласти просим колите на здоровье.
14.07.2021 09:50 Ответить
Та нехай роздають. Все рівно краще, ніж взагалі не робити прививки. Просто хріцам не подобаїться конкуренція. Від монополії звісно більші прибутки.
14.07.2021 10:16 Ответить
Не відвлкайся Хойко , закінчуй Норд стрім
14.07.2021 09:50 Ответить
А виготовляти свою вакцину слабо?
14.07.2021 10:07 Ответить
Зато сп2 ничего не угрожает. Продажные клоуны.
14.07.2021 10:17 Ответить
Это дает объяснение от куда появилась эта зараза. На воре и шапка горит. Это или китайские , либо российские опыты. Или параллельные.
14.07.2021 10:23 Ответить
Может китайцы для этого и выпустили вирус на волю?
14.07.2021 10:27 Ответить
Зависть - плохое чувство!
14.07.2021 11:10 Ответить
Ну Китай понятно, а росийский шмурдяк тут при чем? Политизируй не политизируй от физраствора антитела не появятся.
14.07.2021 14:28 Ответить
 
 