Глава МИД Германии Маас обвинил Россию и Китай в политизации поставок вакцин от COVID-19

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Россию и Китай в использовании поставок вакцин от коронавируса в политических целях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Associated Press.

По словам Мааса, Москва и Пекин широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с COVID-19, при этом также преследовали другие цели. Он указал, что КНР использовала поставки вакцин чтобы выдвигать политические требования к тем государствам, которым помогала.

Маас добавил, что такое поведение необходимо предотвращать, при этом не просто критикуя его, но также давая альтернативу пострадавшим странам. Он считает, что если вакцины будут предоставлены как можно большему числу государств и регионов, то Россия и Китай не смогут усиливать свое влияние при помощи поставок препаратов.

По заявлению китайских чиновников, Пекин безвозмездно предоставляет вакцины от коронавируса почти 40 африканским странам.

Associated Press в конце июня писало, что Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека в Синьцзяне. Китайцы грозились заблокировать поставку вакцин от коронавируса в Украину, если Киев не отзовет свою подпись.

Позже МИД КНР отрицал, что требовал от Украины отказаться от поддержки заявления о необходимости расследования нарушения прав человека в Синьцзяне, угрожая не предоставлять вакцины от COVID-19.