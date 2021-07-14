Падение среднего возраста больных и умерших от COVID-19 может указывать на будущий рост заболеваемости, - НАН Украины

Ученые Национальной академии наук Украины прогнозируют вспышку коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные НАН Украины.

"Определенную обеспокоенность вызывает стремительное падение среднего возраста больных и умерших. Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости", - говорится в сообщении.

В НАН отметили, что ситуация с коронавирусом в Европе существенно ухудшилась.

"Есть веские основания считать, что катализатором такого ухудшения стали массовые мероприятия, связанные, в частности, с Чемпионатом Европы по футболу. Такая ситуация требует пристального внимания к массовым мероприятиям, которые проводятся в Украине", - добавили в академии.

Читайте: На рост смертности в конце июня могла повлиять чрезмерная жара, - НАН Украины