РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11053 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 289 5

Падение среднего возраста больных и умерших от COVID-19 может указывать на будущий рост заболеваемости, - НАН Украины

Падение среднего возраста больных и умерших от COVID-19 может указывать на будущий рост заболеваемости, - НАН Украины

Ученые Национальной академии наук Украины прогнозируют вспышку коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные НАН Украины.

"Определенную обеспокоенность вызывает стремительное падение среднего возраста больных и умерших. Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости", - говорится в сообщении.

В НАН отметили, что ситуация с коронавирусом в Европе существенно ухудшилась.

"Есть веские основания считать, что катализатором такого ухудшения стали массовые мероприятия, связанные, в частности, с Чемпионатом Европы по футболу. Такая ситуация требует пристального внимания к массовым мероприятиям, которые проводятся в Украине", - добавили в академии.

Читайте: На рост смертности в конце июня могла повлиять чрезмерная жара, - НАН Украины

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щас наверное проще в реке утонуть или сгореть на пожаре, чем умереть от коронавируса, ну судя по статистике...
показать весь комментарий
14.07.2021 10:04 Ответить
кацапы молча доказывают обратное
показать весь комментарий
14.07.2021 10:54 Ответить
да они вообщемолодцы, рад за них искренне
показать весь комментарий
14.07.2021 10:58 Ответить
Может указывать, а может и не указывать.
Как нам будет выгоднее.
(вакцинаторы)
показать весь комментарий
14.07.2021 10:05 Ответить
Вам выгоднее, чтобы умирало больше более молодых украинцев?
показать весь комментарий
14.07.2021 11:33 Ответить
 
 