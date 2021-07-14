2 289 5
Падение среднего возраста больных и умерших от COVID-19 может указывать на будущий рост заболеваемости, - НАН Украины
Ученые Национальной академии наук Украины прогнозируют вспышку коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные НАН Украины.
"Определенную обеспокоенность вызывает стремительное падение среднего возраста больных и умерших. Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости", - говорится в сообщении.
В НАН отметили, что ситуация с коронавирусом в Европе существенно ухудшилась.
"Есть веские основания считать, что катализатором такого ухудшения стали массовые мероприятия, связанные, в частности, с Чемпионатом Европы по футболу. Такая ситуация требует пристального внимания к массовым мероприятиям, которые проводятся в Украине", - добавили в академии.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как нам будет выгоднее.
(вакцинаторы)