Именно Зеленский попросил Авакова уйти в отставку: у президента были вопросы по делу Шеремета, - "слуга народа" Верещук

Именно Зеленский попросил Авакова уйти в отставку: у президента были вопросы по делу Шеремета, -

Именно президент Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку.

Так в интервью журналистам нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала информацию о том, что министр Аваков сам написал заявление об отставке, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент Владимир Зеленский на вчерашнем заседании фракции рассказал, что он просил министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про "честь имею"

"Президент на фракции сказал, что он вызвал Авакова и предложил ему написать заявление. Как вы видите, Аваков, в отличии от Степанова, сделал так, как и обещал, и написал заявление. Я считаю, что это очень правильно", - подчеркнула нардеп.

Верещук считает Авакова тяжеловесом в украинской политике, который не будет использовать текущую тяжелую ситуацию в стране.

Она призналась, что не знает останется ли Аваков в команде президента, но выразила уверенность, что он точно останется в политике.

"Я не думаю, что Аваков рассматривает предложения относительно должности мэра Харькова. Он, как я сказала тяжеловес всеукраинского уровня, поэтому снова возвращаться в Харьков (не логично. – Ред.)", - заявила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков - правильный человек. Он всегда отличался от всех этих "стайных субъектов" в украинской политике, - советник Ермака Подоляк

Верещук рассказала, что, судя по тому, как вчера реагировали на фракции депутаты "СН", они поддержат отставку Авакова.

Отвечая на вопрос, какие претензии или замечания есть у фракции к Авакову, депутат сказала: "Замечания дает общество. Мы все обсуждаем, в частности и дело Шеремета, поэтому все замечания на поверхности. А вообще, кто без них? В нашей системе координат невозможно не ошибаться и не иметь замечаний".

Она обратила внимание, что не было конфликтов между президентом и министром внутренних дел, как публичных, так и непубличных.

"Знаю только, что у президента были вопросы по делу Шеремета. Вы помните, что он открыто об этом говорил, что, если нет доказательств, мы будем принимать решения. Возможно, именно это стало последней каплей", - предположила Верещук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Филатов: Посмотрим, как нам станет легче жить, когда "чорт" наконец ушел в отставку

Политик также призналась, что Арсена Авакова не приглашали на вчерашнее заседание фракции "СН".

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете прочитать в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

верещук в курсе всех подковерных интриг....и бабских сплетен...ей бы на Г+Г работать...
А к себе вопросов по делу Шеремета у зе-баната не возникло?!
Бозе, какой бубочка славный малый. Чорта за пазуху засунул 😂😂😂.
Підставили - не заставили.
Он нарушил закон, выпершись с заявой в прямой эфир. Он ведь типа - йурыст? У него типа - канцелярия есть? Он это сделал ради хайпа. Он мудак сцыкливый. Точка
Канцелярія теж помиляється. У них може бути дедлайн. Не второпали.
Він такий юрист, як я балерина.
Мудак.
Сцикливий ?? По-різному, з того, що видно у відкритих джерелах.
Какой нафиг дедлайн, какие ошибки? Оно на стадионе с Порохом по шпаргалке выступало. Оно без сценария шагу не ступит .
Сцикливий, именно. Только сцится он своих кукловодов.
Началось отбеливание ЗЕ не отмыться на брифенге ты осудил без суда людей а сейчас съехать захотел
А мне вот интересно ,после отставки рюкзакяна бубочка даст комманду посадить настоящего убийцу павла шеремета и телехранителя своего сынка боцмана -коротких или зассыт
А по справі Павловського зараз щось є???
Теж Аваков винуватий буде, чи вже верещчук відповідатиме, разом з парасолькою???
святая Ирена правдоискательница намолила всепрощений Зюзе безгрешному за пригрешния
подлючего колдуна янтарного арсенки авакяшки..... шо вы блть ржоте как кони ??? сажай вам
после этого.... ага-ага и деревья тоже..... даже в китаях столько деревьев не растёт......
зы. я надеюсь у медам гаджет уже раскалился до красна от ссылок с тем памяным вечером
ну или утром..... какаяразница
Шалава Тупорылая поставленная козаком и меРтвечуком, это малоПИД,,,роское, бенино нарко-Чмо зависит от сАбакова как и от бени, если бы эта Крыса крышующая янтарь, наркоту, проституцию и т.д не хотел баллотироваться в мэры Харькова "величайшего" Лоха все бы устраивало, дело "Шеремета" курица облезлая сюда приплела, очередная "перемога" нарко-Дурака....
для кого эта шалава верещук, несет лживую херню, Аваков был непотопляемый, значит понял что ЗЕблевотина тянет страну в пропасть! И это хорошо что понял, скоро будем ждать веселухи, жаль только что ей воспользуется запоребриковое ху.лло
Какие влажные мечты у местных персонажев.Как показывал даже,Цензор у Зеленского самый большой рейтинг.
Все помнят как 2020 году,партия Порошенка не подписала питицию Голоса за отставку Авакова.
Вообще-то неплохой пример подал для ЗЕ. Главное - "вовремя смыться" пока не "умыли".
Как показывал даже,Цензор у Зеленского самый большой рейтинг.
Да он « прям классика»-как в фильме « итальянцы в России» - не надо я сам - ибо там бабла в Италии .... Сильвию щас возьмут за жопу , вот Авакян очконул - не хочется под санкции ЕС попасть если размотают его на всю катушку.... Где он ныкался от «регионалов»? Или Гепард росто так ему предъявы кинул?. Но гепа «на трубках» все « по понятиям» -дотянул - перевыборы на осень так что формально Харьков Авакяну не светил.... Над Беней огромные «тучи» Янки в Одессе на «территории сша» заликуют пояснили «что к чему» .... Руководствамгорода на этом «ковре» небыло вообще.... Блинкен и прочие влиятельные люди макнули членограя....По поводу коррупции и прочих схем.... Бриты вообще одним Эсминцем «навели» суету и напомнили РФ.... жаль что песенку IRON MAIDEN не включили ..... Янки уже троллили СССР «Back in USSR"..... школота на цензоре за 300 гр на каникулах...
Все що воно робить плануеться в орді ху.лом і потихеньку йде до сдачі Украіни
Тяжеловес всеукраинского уровня ??????
Ой Верещук не кажи, тільки "поточна" складна ситуація в країні триває вже 30 років
Саме Зеленський попросив Авакова піти у відставку: у президента були запитання у справі Шеремета, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 6739
Що значить "попросив"? У нас є Конституція, яка не дає президенту права звільняти очільника МВС. Це остаточна узурпація силових структур клоунами з 95 кварталу.
Триндичиха Мері Поппінс навіть не зрозуміла, що вона визнала злочин Зеленського
Пошли у зеленых отмазки. Одна хуже другой.
Боже мій... а воно звідки сплило... це верещуцьке....
Создаст свою партию, возможно будет баллотироваться на пост президента Украины.( мои ставки)
