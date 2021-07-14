Именно Зеленский попросил Авакова уйти в отставку: у президента были вопросы по делу Шеремета, - "слуга народа" Верещук

Именно президент Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку.

Так в интервью журналистам нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала информацию о том, что министр Аваков сам написал заявление об отставке, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент Владимир Зеленский на вчерашнем заседании фракции рассказал, что он просил министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про "честь имею"

"Президент на фракции сказал, что он вызвал Авакова и предложил ему написать заявление. Как вы видите, Аваков, в отличии от Степанова, сделал так, как и обещал, и написал заявление. Я считаю, что это очень правильно", - подчеркнула нардеп.

Верещук считает Авакова тяжеловесом в украинской политике, который не будет использовать текущую тяжелую ситуацию в стране.

Она призналась, что не знает останется ли Аваков в команде президента, но выразила уверенность, что он точно останется в политике.

"Я не думаю, что Аваков рассматривает предложения относительно должности мэра Харькова. Он, как я сказала тяжеловес всеукраинского уровня, поэтому снова возвращаться в Харьков (не логично. – Ред.)", - заявила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков - правильный человек. Он всегда отличался от всех этих "стайных субъектов" в украинской политике, - советник Ермака Подоляк

Верещук рассказала, что, судя по тому, как вчера реагировали на фракции депутаты "СН", они поддержат отставку Авакова.

Отвечая на вопрос, какие претензии или замечания есть у фракции к Авакову, депутат сказала: "Замечания дает общество. Мы все обсуждаем, в частности и дело Шеремета, поэтому все замечания на поверхности. А вообще, кто без них? В нашей системе координат невозможно не ошибаться и не иметь замечаний".

Она обратила внимание, что не было конфликтов между президентом и министром внутренних дел, как публичных, так и непубличных.

"Знаю только, что у президента были вопросы по делу Шеремета. Вы помните, что он открыто об этом говорил, что, если нет доказательств, мы будем принимать решения. Возможно, именно это стало последней каплей", - предположила Верещук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Филатов: Посмотрим, как нам станет легче жить, когда "чорт" наконец ушел в отставку

Политик также призналась, что Арсена Авакова не приглашали на вчерашнее заседание фракции "СН".

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете прочитать в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.