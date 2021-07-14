Под завалами кирпича в заброшенном доме на Житомирщине нашли тело пропавшего подростка, - полиция. ФОТОрепортаж
Утром 13 июля в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летнего жителя с. Сингаив Коростенской городской громады. Во время первоочередных мероприятий правоохранители районного управления обнаружили тело ребенка в заброшенном помещении недалеко от места проживания. По данному факту возбуждено уголовное производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
"Около 7 утра в полицию обратилась жительница с. Сингаив с сообщением о том, что накануне вечером ушел из дома и не вернулся ее 14-летний сын.
На место происшествия, ко двору семьи, выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции. Правоохранители провели осмотр домовладения и личных вещей ребенка и начали первоочередные мероприятия по установлению возможного местонахождения парня.
Во время розыскных действий полицейские провели подворный обход и осмотрели окружающую территорию. Неподалеку в заброшенном здании под завалами кирпича и было обнаружено тело ребенка", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы областного главка полиции и Коростенского райуправления ГУНП, полицейские кинологи со служебными собаками и специалисты экспертно-криминалистической лаборатории.
Рассматриваются несколько возможных версий развития события. Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"Для нас важно объективно разобраться в ситуации, установить все обстоятельства произошедшего и причастных к гибели ребенка людей. Поэтому принимаем все необходимые меры, - прокомментировал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.
И другое дело, если с него слили кровь или ещё что-то.
Могло и кирпичами завалить, но маловероятно.
пацаны там знают каждый кирпич, и где что может провалиться. Надо опросить друзей на предмет долгов и личных конфликтов - там легко столкнуть в пролёт а потом забросать кирпичами. Здание заброшенное, но не ветхое.