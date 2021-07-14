РУС
Зеленский поздравил Макрона и французский народ с Днем взятия Бастилии: "Уверен в больших перспективах наших европейских народов"

Зеленский поздравил Макрона и французский народ с Днем взятия Бастилии:

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с национальным праздником - Днем взятия Бастилии

Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю моего друга Эмманюэля Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии! Идеалы свободы, равенства и братства, защиты прав и свобод человека стали основой современной Европы и являются неотъемлемыми ценностями для всех украинцев. Уверен в больших перспективах наших европейских народов", - говорится в сообщении.

Отметим, День взятия Бастилии во Франции празднуется 14 июля. Праздник был установлен 6 июля 1880 года.

Также читайте: Именно Зеленский попросил Авакова уйти в отставку: у президента были вопросы по делу Шеремета, - "слуга народа" Верещук

+11
Ми свою бастилію брали вже двічі. Але вата з бюлетенями вкотре завалила всі перспективи на щасливе майбутнє.
14.07.2021 10:35 Ответить
14.07.2021 10:35 Ответить
+9
А Макрон поздравит украинский нарид со взятием Банковой?
14.07.2021 10:32 Ответить
14.07.2021 10:32 Ответить
+6
- Изя, а почему ты против Зеленского? Он же плоть от плоти своего народа.
- От крайней плоти своего народа...
14.07.2021 10:47 Ответить
14.07.2021 10:47 Ответить
А Макрон поздравит украинский нарид со взятием Банковой?
14.07.2021 10:32 Ответить
14.07.2021 10:32 Ответить
У Макрона счас попоболь как напарить кацапам шампанское так, чтоб не писать, что это шампанское.
14.07.2021 10:44 Ответить
14.07.2021 10:44 Ответить
Тем более,что его бабушку после советского шампанского особенно сильно пучит.
14.07.2021 10:50 Ответить
14.07.2021 10:50 Ответить
Да ладно, у Макрона симпотная жена. Она нигде не выпячивается, как Раиса, к ***** относится как надо. Разница в возрасте - то таке.
14.07.2021 12:58 Ответить
14.07.2021 12:58 Ответить
Если в каждую бутылку плюнуть или добавить ослиной мочи - это и не будет шампанское.
14.07.2021 12:56 Ответить
14.07.2021 12:56 Ответить
Вы всё равно не заметите разницы
14.07.2021 12:58 Ответить
14.07.2021 12:58 Ответить
О, ты уже тут? Собака кусает за штаны или за пархатое мясо ?
14.07.2021 12:59 Ответить
14.07.2021 12:59 Ответить
А кто тебя знает, за что ты кусаешь. Ты и лаешь уныло.
14.07.2021 13:30 Ответить
14.07.2021 13:30 Ответить
А собаку бьёт точно газета ? Это тебе бабушка сказала ? И ты поверил ?
14.07.2021 14:27 Ответить
14.07.2021 14:27 Ответить
Тебе виднее, кто тебя бьёт
14.07.2021 14:41 Ответить
14.07.2021 14:41 Ответить
Ты опять курил что-то некошерное. Бороду вытри, позорник.
14.07.2021 14:44 Ответить
14.07.2021 14:44 Ответить
Твои фантазии о бородатых мужчинах вполне понятны - ведь на бутылку тебя усаживают именно бородатые мужчины
14.07.2021 14:52 Ответить
14.07.2021 14:52 Ответить
Ну вот, опять набутылочная тема - ты хронический фетишист. Лечись.
Вы любите повторять, что в Израиле "лучшая медицина", но тут она бессильна.
Я сформулирую точнее: после курения некошерных толстых сигар
вытри не "бороду", а подбородок. Борода у тебя ещё может не расти.
14.07.2021 16:29 Ответить
14.07.2021 16:29 Ответить
Не ёрзай на бутылке - сиди ровно
14.07.2021 16:31 Ответить
14.07.2021 16:31 Ответить
Если ты родился на бутылке, то окружающий мир - нет.
Попробуй это вкурить.
14.07.2021 17:08 Ответить
14.07.2021 17:08 Ответить
Хе-хе. Где ты, и где окружающий мир - тебе до окружающего мира скакать и скакать... на бутылке
14.07.2021 17:09 Ответить
14.07.2021 17:09 Ответить
Какой у тебя забавный жизненный опыт
14.07.2021 20:11 Ответить
14.07.2021 20:11 Ответить
Обычно мамы шлёпают детей-дебилов, но твоя применила бутылку из-под советского шампанского, и забивала аж до мозга. Так тема набутылки до сих пор и сидит в твоём маленьком мацгу.
14.07.2021 20:14 Ответить
14.07.2021 20:14 Ответить
О, ты весь внимание! Это комплимент моим дружеским шуткам.
14.07.2021 20:16 Ответить
14.07.2021 20:16 Ответить
Зеленський привітав Макрона і французький народ із Днем взяття Бастилії: "Впевнений у великих перспективах наших європейських народів" - Цензор.НЕТ 3988
14.07.2021 11:21 Ответить
14.07.2021 11:21 Ответить
взять Банковую не взяли, но здоровье у нее уже не то

красиво.
нужно было сохранить

в назидание
14.07.2021 13:48 Ответить
14.07.2021 13:48 Ответить
Лучше - с Битвой под Конотопом!
14.07.2021 11:23 Ответить
14.07.2021 11:23 Ответить
Перспективы у твоего электората очень печальные. Ты бы лучше рассказал что там у тебя с запасами газа в хранилищах на зиму и по какой цене ты планируешь его продавать населению уже из СП2?
14.07.2021 10:34 Ответить
14.07.2021 10:34 Ответить
Ми свою бастилію брали вже двічі. Але вата з бюлетенями вкотре завалила всі перспективи на щасливе майбутнє.
14.07.2021 10:35 Ответить
14.07.2021 10:35 Ответить
Не только вата. Романтики из "патриетов" тоже голосовали -"ми не за ЗЕ, ми проти бариги". Так что патриЕтов многих тоже можно поздравить. Особенно которые потом голосовали на парламентских за кремлевские консервы типа Голоса
14.07.2021 11:26 Ответить
14.07.2021 11:26 Ответить
Зеленский поздравил Макрона и французский народ с Днем взятия Бастилии: "Уверен в больших перспективах наших европейских народов"/ Любит гидрант поздравлять. Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец .
14.07.2021 10:35 Ответить
14.07.2021 10:35 Ответить
В галлии тогда знатный майдан был. с отрезаными головами и гильотинами. И ни один инвестор или реформатор не ушел безнаказано.
14.07.2021 10:39 Ответить
14.07.2021 10:39 Ответить
Сa Ira! Зелебобов на фонарь!
14.07.2021 10:40 Ответить
14.07.2021 10:40 Ответить
- ну не пил... не пил я.. хотя повод и есть! День взятия Бастилии...
Зеленский поздравил Макрона и французский народ с Днем взятия Бастилии: "Уверен в больших перспективах наших европейских народов" - Цензор.НЕТ 3712

...
14.07.2021 10:44 Ответить
14.07.2021 10:44 Ответить
- Изя, а почему ты против Зеленского? Он же плоть от плоти своего народа.
- От крайней плоти своего народа...
14.07.2021 10:47 Ответить
14.07.2021 10:47 Ответить
И об этом...В Запорожье на вертолётном заводе видели представителей Китая ,со значками китайской коммунистической партии их с радостным лицом встречал секретарь вечернего горкома партии коммунистов Запорожья
14.07.2021 10:44 Ответить
14.07.2021 10:44 Ответить
Повезло жабоедам-их поздравил сам великий корсиканец мелкий криворожец -участник взятия Бастилии(как он сам думает) буба первый(и надеюсь последний).
Зеленский поздравил Макрона и французский народ с Днем взятия Бастилии: "Уверен в больших перспективах наших европейских народов" - Цензор.НЕТ 3532
14.07.2021 10:45 Ответить
14.07.2021 10:45 Ответить
Зєля не в'їхав. Це свято для нього з натяком. Іноді краще жувати...
14.07.2021 11:01 Ответить
14.07.2021 11:01 Ответить
ЗЕ ты там смотри не сильно вылизывай Макарону ато он возбудится и чпокнет тебя прямо на столе. Он еще тот любитель маленьких музчин
14.07.2021 11:01 Ответить
14.07.2021 11:01 Ответить
Угу..И старых женщин.Зелю может с бабой спутать,пока хрипеть не начнет.
14.07.2021 11:11 Ответить
14.07.2021 11:11 Ответить
Старая женщина у Макарона только для отмазки. Не ездить же ему на официальные встречи со своим мусчиной
14.07.2021 11:29 Ответить
14.07.2021 11:29 Ответить
праздник резни похлеще красного террора
14.07.2021 11:20 Ответить
14.07.2021 11:20 Ответить
а со взятием Иерусалима 1099 тоже будет поздравлять?
14.07.2021 12:36 Ответить
14.07.2021 12:36 Ответить
Чи зможуть українці зробити з офісом прнзидента, те, що французи зробили з Бастилією?
14.07.2021 14:14 Ответить
14.07.2021 14:14 Ответить
 
 