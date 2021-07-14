Зеленский поздравил Макрона и французский народ с Днем взятия Бастилии: "Уверен в больших перспективах наших европейских народов"
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с национальным праздником - Днем взятия Бастилии
Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравляю моего друга Эмманюэля Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии! Идеалы свободы, равенства и братства, защиты прав и свобод человека стали основой современной Европы и являются неотъемлемыми ценностями для всех украинцев. Уверен в больших перспективах наших европейских народов", - говорится в сообщении.
Отметим, День взятия Бастилии во Франции празднуется 14 июля. Праздник был установлен 6 июля 1880 года.
