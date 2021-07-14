В Украине создадут спецподразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта

По итогам совместного совещания руководителей правоохранительных органов государства генеральный прокурор Ирина Венедиктова, глава Нацполиции Украины Игорь Клименко и глава СБУ Иван Баканов подписали постановление о создании специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным ведомства, такие структурные единицы будут организованы в составе центральных аппаратов СБУ и Национальной полиции Украины, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях. Эти подразделения будут напрямую работать с Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора и соответствующими управлениями в Донецкой и Луганской областных прокуратурах.

"Специализация позволит повысить эффективность расследования и улучшить его качество. И вопрос создания единой системы назрел уже давно. Сейчас только четверть уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта направлены в суд. Только около 20 касаются нарушения законов и обычаев войны. На недостатки расследования военных преступлений и преступлений против человечности указывал Украине и Прокурор Международного уголовного суда в отчете 2020 года. Эффективное же уголовное преследование за тяжкие преступления, в том числе против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, является обязанностью Украины в соответствии с ее международными обязательствами ", - заявила генпрокурор.

Руководители ведомств договорились до конца лета решить вопрос образования следственных подразделений и после этого обеспечить передачу к ним материалов уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Также во взаимодействии с тренинговым центром прокуроров Украины будет организовано проведение тренингов для прокуроров и следователей, специализирующихся на расследовании преступлений этой категории.

"Расследование военных преступлений, преступлений против человечности, актов агрессии требует высокого уровня специальных знаний. Здесь важно владение нормами применения международного гуманитарного и международного уголовного права. Поэтому мы будем развивать способность нашей национальной системы уголовной юстиции путем повышения квалификации прокуроров и следователей", - добавила Венедиктова.

Сейчас в Украине продолжается расследование более 19 000 преступлений, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Всего с 2014 года их зарегистрировано более 30 000. За шесть последних лет завершено расследование и направлено в суд более 6500 уголовных производств. Уже в текущем году по более 500 уголовным правонарушениям этой категории обвинительные акты направлены в суд.