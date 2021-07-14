"Батькивщина" не будет поддерживать смену руководства МВД: Мы не будем голосовать за кадровые назначения и за отставку Авакова

Народный депутат "Батькивщины" Михаил Цимбалюк считает, что его фракция не будет поддерживать смену руководства МВД.

Об этом он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, мы не будем голосовать за кадровые назначения и за отставку (министра внутренних дел Арсена Авакова. – Ред.). Это наша принципиальная позиция. Мы не формировали этот Кабинет Министров, поэтому и не будем голосовать за отставку Авакова", - подчеркнул нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Именно Зеленский попросил Авакова уйти в отставку: у президента были вопросы по делу Шеремета, - "слуга народа" Верещук

Цимбалюк напомнил, что Аваков — это единственный министр нынешнего Кабмина, "который перешел из предыдущих правительств".

По его мнению, плюсом министра является то, что он обеспечил более-менее прозрачные и честные президентские, парламентские и местные выборы.

Говоря об эффективности работы Авакова на должности, политик заявил, что "мы все ощущаем реформу полиции, которая красиво начиналась, но провалилась".

"Но Аваков впервые заговорил о реальной реформе системы МВД. Очень важно, чтобы Денис Монастырский, который имеет опыт, так как он возглавляет правоохранительный комитет, внес то, чего ожидает все гражданское общество, чтобы рос уровень доверия к полиции и к системе МВД в целом", - добавил политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про "честь имею"

Он признался, что не знает причин отставки Авакова, но предположил, что у министра – большое политическое будущее.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете прочитать в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.