"Батькивщина" не будет поддерживать смену руководства МВД: Мы не будем голосовать за кадровые назначения и за отставку Авакова

Народный депутат "Батькивщины" Михаил Цимбалюк считает, что его фракция не будет поддерживать смену руководства МВД.

Об этом он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, мы не будем голосовать за кадровые назначения и за отставку (министра внутренних дел Арсена Авакова. – Ред.). Это наша принципиальная позиция. Мы не формировали этот Кабинет Министров, поэтому и не будем голосовать за отставку Авакова", - подчеркнул нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Именно Зеленский попросил Авакова уйти в отставку: у президента были вопросы по делу Шеремета, - "слуга народа" Верещук

Цимбалюк напомнил, что Аваков — это единственный министр нынешнего Кабмина, "который перешел из предыдущих правительств".

По его мнению, плюсом министра является то, что он обеспечил более-менее прозрачные и честные президентские, парламентские и местные выборы.

Говоря об эффективности работы Авакова на должности, политик заявил, что "мы все ощущаем реформу полиции, которая красиво начиналась, но провалилась".

"Но Аваков впервые заговорил о реальной реформе системы МВД. Очень важно, чтобы Денис Монастырский, который имеет опыт, так как он возглавляет правоохранительный комитет, внес то, чего ожидает все гражданское общество, чтобы рос уровень доверия к полиции и к системе МВД в целом", - добавил политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про "честь имею"

Он признался, что не знает причин отставки Авакова, но предположил, что у министра – большое политическое будущее.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете прочитать в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Аваков Арсен (3445) ВР (29399) Кабмин (14100) отставка (3173) Батькивщина (2014)
+7
У бабы Жульки последняя поддержка уходит а с ней и мечта стать императрицей
14.07.2021 10:53 Ответить
14.07.2021 10:53 Ответить
+3
Классика. Лохторату трет одно,делает противоположное. Лживая тварь
14.07.2021 13:26 Ответить
14.07.2021 13:26 Ответить
+2
по научному назвал Зеленых Гомосэксуалами - Гомиками
14.07.2021 10:50 Ответить
14.07.2021 10:50 Ответить
Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про "честь имею,. но я хочу попробовать себя в гетероуальном коллективе"
14.07.2021 10:49 Ответить
14.07.2021 10:49 Ответить
по научному назвал Зеленых Гомосэксуалами - Гомиками
14.07.2021 10:50 Ответить
14.07.2021 10:50 Ответить
Причины отставки не знаю, но голосовать не буду. Логично, чо.
14.07.2021 10:51 Ответить
14.07.2021 10:51 Ответить
а логичнее не знать причины и голосовать? зелебобики так и делают...
14.07.2021 12:59 Ответить
14.07.2021 12:59 Ответить
Потому что при нем воруют и Аваков крышует и не трогает - круговая порука.
14.07.2021 10:51 Ответить
14.07.2021 10:51 Ответить
У бабы Жульки последняя поддержка уходит а с ней и мечта стать императрицей
14.07.2021 10:53 Ответить
14.07.2021 10:53 Ответить
юля против сменяемости власти
14.07.2021 10:54 Ответить
14.07.2021 10:54 Ответить
Шило на мило?
14.07.2021 11:19 Ответить
14.07.2021 11:19 Ответить
Юли волю !
14.07.2021 10:55 Ответить
14.07.2021 10:55 Ответить
Юле продолжение банкета в Качановке
14.07.2021 13:27 Ответить
14.07.2021 13:27 Ответить
Не пущу, йошкин кот!!!
"Батьківщина" не підтримуватиме зміну керівництва МВС: Ми не будемо голосувати за кадрові призначення і за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 895
14.07.2021 11:08 Ответить
14.07.2021 11:08 Ответить
"Мы не формировали этот Кабинет Министров, поэтому и не будем голосовать за отставку Авакова", - подчеркнул нардеп Михаил Цимбалюк. Источник: https://censor.net/ru/n3276997

Логічно.
14.07.2021 11:15 Ответить
14.07.2021 11:15 Ответить
А баба Йуля против!
14.07.2021 11:39 Ответить
14.07.2021 11:39 Ответить
Як була проти захисту Криму від орків, і проти вступу в НАТО, і т.д.

"Батьківщина" не підтримуватиме зміну керівництва МВС: Ми не будемо голосувати за кадрові призначення і за відставку Авакова - Цензор.НЕТ 5047
14.07.2021 11:48 Ответить
14.07.2021 11:48 Ответить
Классика. Лохторату трет одно,делает противоположное. Лживая тварь
14.07.2021 13:26 Ответить
14.07.2021 13:26 Ответить
Воно щось задумало.
14.07.2021 16:36 Ответить
14.07.2021 16:36 Ответить
так чорт- плоть от плоти матьегокивщины..))
15.07.2021 00:36 Ответить
15.07.2021 00:36 Ответить
 
 