"Голос" поддержит отставку Авакова, но не будет голосовать за назначение Монастырского, - нардеп Железняк

Фракция "Голос" поддержит отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом, как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам перед началом работы ВРУ сказал лидер фракции Ярослав Железняк.

Он напомнил, что ещё год назад инициировал внеочередное заседание для отставки министра внутренних дел.

"Я думаю, интриги не будет. За отставку Авакова будет достаточно голосов как в "Слуге народа", так и в других фракциях", - отметил нардеп.

Железняк также рассказал, что "Голос" не планирует голосовать за назначение главой МВД Дениса Монастырского .

"Это ответственность коалиции. Фракция "Голос", после того, как перешла в оппозицию, не голосует за кадровые назначения", - объяснил он.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете прочитать в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.