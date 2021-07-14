РУС
Российских олимпийцев проинструктировали, как отвечать на "провокационные вопросы" о Крыме и Донбассе

Российские спортсмены получили инструкции касательного того, как перед Олимпиадой и во время Игр отвечать на вопросы, которые "могут носить провокационный характер".

В числе таких тем для вопросов - Крым и Донбасс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Ведомости".

В Олимпийском комитете РФ (ОКР) спортсменам сообщили, что "не надо обсуждать" политические темы, так как "спорт должен оставаться вне политики", как говорится в памятке.

В ОКР считают, что самый простой выход - ответить "Без комментариев".

В числе тем, при обсуждении которых российским спортсменам рекомендовали использовать шпаргалку, также есть движение Black Lives Matter. Российский атлет должен объяснить, что отношение к такому движению - личное дело каждого, но подчеркнуть, что Олимпиада "не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".

Также в ОКР считают, что спортсменов могут спросить о допинговых скандалах. Российский олимпиец должен ответить, что "ему сказать нечего", так он в допинговых скандалах "никогда не участвовал". Что касается санкций против России за допинг, то спортсмену необходимо ответить, что это "должны комментировать те, кто их вводил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

Касательно выступления спортсменов не под флагом РФ, то им порекомендовали говорить, что они все равно представляют свою родину, хотя и хотелось бы слышать гимн России.

В ОКР подтвердили, что разослали такой документ олимпийцам. Там подчеркнули, что "неосторожные ответы" могут "крайне негативно сказаться на спортсмене".

а на вопрос "как тебя зовут" нужно отвечать "ето должны комментировать те, кто меня родил и всунул в меня лишнюю хромосому."
Российских олимпийцев проинструктировали, как отвечать на "провокационные вопросы" о Крыме и Донбассе - Цензор.НЕТ 5491
Російських олімпійців проінструктували, як відповідати на "провокаційні запитання" про Крим і Донбас - Цензор.НЕТ 9435
Традиционный ответ кацапов:
- Моя твоя нэ панимаэт !
*можно по-хрюсски гАвАрить ,я нихуа не бельмеса*,- ватные длббы очень удивляются, что хрюсский эзык нигде в мире не знают ,начинают варнякать тоже самое,только еще громче
какая НЕДОРАБОТКА
НА ВОПРОС ---а ВОВА ПУ таки Х..ЛО ИЛИ НЕТ...как то РЕКОМЕНДАЦИЙ ТО НЕ ДАЛИ...
А зачем? Это вообще никакой не вопрос.
Стадо из 404.
Отвечать просто: Путин - *****.
Это они поздно кинулись со своим инструктажом. Нужно было год назад начинать. Олимпийцам сложно будет такой объём информации за несколько дней усвоить.
Тебе, свинособака, должно быть интересно: нальют тебе бояры после смены илиинет
Чукча не читатель, чукча пейсатель(с)
Есть
Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку «спорт должен оставаться вне политики», указали в памятке ОКР.
За Крим-Україна їх чекає турма.
Гагага, от молодець!)))
а будєтє паінькамі - дєньжат подкінєм
правда, правда!
Сраний совок.
Російських олімпійців проінструктували, як відповідати на "провокаційні запитання" про Крим і Донбас - Цензор.НЕТ 3565
злизаний з "Ґрюндіґа"
Хоть и по Фрейду, но пошлить не комильфо.)))))
Блуза - на вырост?
Ми внє палітікі - мичали, якісь тваринки без прапору і гімну.
На вопрос правдали что Хутин педофил, пусть отвечают что мы представляем не президентов и педофилов а свою родину)
Уже курнул?
Уже обосрался?
Как узнать росийского олимпийца из толпы? Он озлобленный, без Родины, без своей национальной формы, с белым флагом постоянно озирается и кричит безкоментариев
Будут с водкою дебаты, отвечай -
Нет, ребята-демократы, только чай.
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
)(.йло сходило у архів НКВС та дістало стару радянську методичку. Русо-турісто усе, що не піддається логічному поясненню, будуть запам'ятовувати. ))))
Впізнаю сраний совок.
Бу-га-га-га... Могу подтвердить , в ягелеядии со времен совка, да и со времен пресмыкания перед Ордой, ничего на поменялось... При совке, выезжающим за границу выдавались отпечатанные методички, которые также нужно было зазубрить. К примеру, совку-заграничнику вменялось: на "провокационный" вопрос, мол, шо можно в совке купить на деревянный совкорубль, советский гражданин должен отвечать, шо на 1 ржубль простой советский гражданин оплачивает проезд на завод и обратно(5коп+ 5 коп=10кор).По пути на завод простой советский рабочий может купить газету "Правда" и почитать новости за 1 коп. Также может купить пачку сигарет "Беломор -Канал" за 22 коп + 1 коп (спички). Возвращаясь с работы, советский рабочий может за 15 коп выпить у пивного автомата бокал пива. На оставшиеся деньги , простой советский человек обедает в заводской сторовой: комплексный обед + хлеб (50 коп+1 коп). Но о том , что первое блюдо - это помои с кусочком сала со щетиной. Второе: гарнир с котлетой сомнительного производста и все залито комбижиром - об этом методичка замалчивала... И о том, что сигареты " Беломор-Канал - вовсе не сигареты... И о том замалчивалось, что общественного транспорта не хватало, всегда был переполнен-затрамбован - водитель резко придавал ускорение автобусу и тут же резко тормозил , стоячие пасажиры спрессовывались наперед и через задние двери входило еще несколько человек... ХЕХ...
На питання "путін куйло?" треба відповідати "без сумнівів"
Этим и отличаются украинские спортсмены от рашенских допинговых нариков, потому, что наши на такой вопрос честно и с гордостью ответят "КРЫМ УКРАИНСКИЙ", а рашенские злобно прошипят "БЕСССКАМЕНТАРИЕФФФ" Конечно и у нас есть спортсмены хохломалороссы типа Ломаросликов и малоУсиков, но мы их к сведению не берем, так как речь об украинцах.
При "совершенно случайном" нахождении за рубежом, нас молодых офицеров инструктировали отвечать на все вопросы коротко и категорично: "I don't understand you!" и при желании добавить: "Пошел нах..." , что и было основной фразой.
Московія,це і є грьобаний совок,який московити силою причіпляли окупованим народам.
https://www.youtube.com/watch?v=YMN26CzLBEg
