Российских олимпийцев проинструктировали, как отвечать на "провокационные вопросы" о Крыме и Донбассе

Российские спортсмены получили инструкции касательного того, как перед Олимпиадой и во время Игр отвечать на вопросы, которые "могут носить провокационный характер".

В числе таких тем для вопросов - Крым и Донбасс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Ведомости".

В Олимпийском комитете РФ (ОКР) спортсменам сообщили, что "не надо обсуждать" политические темы, так как "спорт должен оставаться вне политики", как говорится в памятке.

В ОКР считают, что самый простой выход - ответить "Без комментариев".

В числе тем, при обсуждении которых российским спортсменам рекомендовали использовать шпаргалку, также есть движение Black Lives Matter. Российский атлет должен объяснить, что отношение к такому движению - личное дело каждого, но подчеркнуть, что Олимпиада "не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".

Также в ОКР считают, что спортсменов могут спросить о допинговых скандалах. Российский олимпиец должен ответить, что "ему сказать нечего", так он в допинговых скандалах "никогда не участвовал". Что касается санкций против России за допинг, то спортсмену необходимо ответить, что это "должны комментировать те, кто их вводил".

Касательно выступления спортсменов не под флагом РФ, то им порекомендовали говорить, что они все равно представляют свою родину, хотя и хотелось бы слышать гимн России.

В ОКР подтвердили, что разослали такой документ олимпийцам. Там подчеркнули, что "неосторожные ответы" могут "крайне негативно сказаться на спортсмене".