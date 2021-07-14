Два года президентства оцениваю нормально, но надо слышать критику, чтобы не делать лишних ошибок, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что критику нужно слышать, чтобы не делать ошибок.

Об этом глава парламента заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

В частности, у Разумкова спросили, как он оценивает два года президента Зеленского.

"Нормально. Много, что сделано. Многое еще предстоит сделать. Большое количество задач находятся на марше. Что касается подходов, то мне не совсем будет корректно оценивать президента. Более объективную информацию вы можете получить от людей. Поддерживают они те или иные инициативы, нравится им то, что происходит или нет. Думаю, вы услышите разные позиции. И положительные и отрицательные. Но и негатив надо слышать. Надо слышать критику, чтобы не делать лишних ошибок. А если некоторые из них сделаны, то исправлять", - отметил спикер Рады.

На вопрос, слышит ли президент критику, Разумков сказал: "По-разному. Каждый человек должен прислушиваться к критике. Но критика должна быть конструктивной. У нас очень много критиканов".

