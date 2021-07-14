РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6985 посетителей онлайн
Новости
3 021 21

СНБО - это координационный орган. Полномочий определять, является ли человек олигархом, у него нет, - Разумков

СНБО - это координационный орган. Полномочий определять, является ли человек олигархом, у него нет, - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что нужно четко определить кто, на какой срок и когда будет принимать решение о внесении лиц в реестр олигархов.

Об этом спикер Рады заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"СНБО является координационным органом. И полномочий определять, является ли лицо олигархом, у него нет. Плюс мы сталкиваемся с конфликтом интересов", - отметил Разумков.

"Например, есть какой-то председатель Верховной Рады, который находится в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса. Он когда-нибудь проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов? Нет. Он будет нормально отчитываться о своих встречах? Нет. Это конфликт интересов? Да", - добавил глава парламента.

Кроме того, по словам Разумкова, в состав СНБО входит неопределенное количество людей, оно не ограничено. Это может быть 10, 20, 50 или даже 1000 человек.

"В-третьих, закон пишется на 10 лет. Сегодня президентом является Владимир Александрович Зеленский, но через некоторое время этот закон будет действовать при другом президенте. И большой вопрос, насколько он будет честно использовать этот механизм. Поэтому мы должны четко определить: кто, на какой срок и когда будет принимать решение. По моему мнению, это должна быть структура при НАПК, которая будет работать на общественных началах. Эта комиссия создается благодаря конкурсу, в рамках которого могут привлекаться также иностранные эксперты", - объяснил он.

Напомним, ранее в интервью Цензор.НЕТ экс-генпрокурор и экс-судья КСУ Виктор Шикшин также заявил, что в СНБО нет другой функции кроме координации. Это не управляющий орган.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции СНБО действуют эффективно: государство продолжит использовать этот инструмент, - ОП

Автор: 

олигарх (1027) СНБО (4462) Разумков Дмитрий (1522)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Зелю пикою в лайно. Готується в президенти.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:43 Ответить
+6
Как тонко под..ул клована, молодец рыбоглазый!😀
показать весь комментарий
14.07.2021 11:36 Ответить
+3
Они не определяют, это точно.
Они назначают, а потом нужно идти в суд и доказывать, что ты - не он.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как тонко под..ул клована, молодец рыбоглазый!😀
показать весь комментарий
14.07.2021 11:36 Ответить
Боятся зеленые твари что следующая власть будет их же преследовать с помощью СНБО. Просто по себе судят.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:07 Ответить
Они не определяют, это точно.
Они назначают, а потом нужно идти в суд и доказывать, что ты - не он.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:38 Ответить
у Сталіна теж не було права на страту та ув'язнення
показать весь комментарий
14.07.2021 11:39 Ответить
Зелю пикою в лайно. Готується в президенти.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:43 Ответить
Нехай іде у сраку.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:57 Ответить
Сам не пiде, нiзащо! Треба пiддупника добрячого вiдвiсити!
показать весь комментарий
14.07.2021 12:03 Ответить
Теперь РНБО это худсовет зеленлгл ЦИРКА.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:54 Ответить
Разумков просто вчергове показав, що є розумнішим за свого зеленого поки що патрона. І думає про завтрашній день. По те, що прийде час, коли Зєлєнскій президентом не буде. До того ж він допусквюає, що зміна преза відбудеться у найближчі 10 років. А отже олігархам може бути визнаний і сам Разумков. Але тут у Разумков спрацювало не відчуття адекватності і справедливості, а банальне відчуття самозбереження. Це показу, що Разумков за два роки нажив бабла стільки, що і сам може вважатися олігархом.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:59 Ответить
То э так! Але, не нажив, а НАКИЗДИВ!
показать весь комментарий
14.07.2021 12:05 Ответить
НаКиздив з бюджетного корита!
показать весь комментарий
14.07.2021 12:06 Ответить
Вообще то, Разумков - секретарь. И его полномочия - открыть заседание, поставить на голосование, подписать подсчитанное количество, закрыть заседание. Мальчик - заигрался....
показать весь комментарий
14.07.2021 12:14 Ответить
Что по сути не так сказал "мальчик"?
показать весь комментарий
14.07.2021 12:22 Ответить
Режим схватился за последнюю соломинку: китайские деньги.
В следующейм году республиканцы возьмут Конгресс. В 24-м - Белый Дом.
Китай будет объявлен врагом человечества номер один.
---
Зелёный режим, похоже, башкой о стенку шарахнулся: решил водить шашни с нацистским режимом.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:14 Ответить
Разумков- не думай що ти розумніший за всіх!
Не забувай що це тільки фамілія!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 12:16 Ответить
Рыбоглазый точно поумнее тебя будет
показать весь комментарий
14.07.2021 12:23 Ответить
ТЕЖ МАЄШ ЧЕСТЬ , разумков?
показать весь комментарий
14.07.2021 12:25 Ответить
Я бы объединила в один закон закон об олигархах, игорном бизнесе и легализации марихуаны. Рулетка, вокруг члены СНБО с косяками, крупье делает ставки на то, кому быть, а кому не быть олигархом... Там, где не может решить разум, решает жребий.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:40 Ответить
Да что мы маленькие? СНБО не определяет является ли человек олигархом. Это определяет Коломойский, а СНБО утверждает.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:13 Ответить
Для ідіота Albert Schweitzer і таких недалеких як він, що не знають питання а гавкають на все і всіх як безродні шавки, для інформації - Разумков по Конституції друга людина в державі а не хлопчик що відкриває і закриває засідання. Дай бог, позбудемося недоумка швидше терміну, то він буде в.о.президента.Хочемо ми цього чи не хочемо.
показать весь комментарий
14.07.2021 15:48 Ответить
 
 