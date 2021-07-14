СНБО - это координационный орган. Полномочий определять, является ли человек олигархом, у него нет, - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что нужно четко определить кто, на какой срок и когда будет принимать решение о внесении лиц в реестр олигархов.

Об этом спикер Рады заявил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"СНБО является координационным органом. И полномочий определять, является ли лицо олигархом, у него нет. Плюс мы сталкиваемся с конфликтом интересов", - отметил Разумков.

"Например, есть какой-то председатель Верховной Рады, который находится в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса. Он когда-нибудь проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов? Нет. Он будет нормально отчитываться о своих встречах? Нет. Это конфликт интересов? Да", - добавил глава парламента.

Кроме того, по словам Разумкова, в состав СНБО входит неопределенное количество людей, оно не ограничено. Это может быть 10, 20, 50 или даже 1000 человек.

"В-третьих, закон пишется на 10 лет. Сегодня президентом является Владимир Александрович Зеленский, но через некоторое время этот закон будет действовать при другом президенте. И большой вопрос, насколько он будет честно использовать этот механизм. Поэтому мы должны четко определить: кто, на какой срок и когда будет принимать решение. По моему мнению, это должна быть структура при НАПК, которая будет работать на общественных началах. Эта комиссия создается благодаря конкурсу, в рамках которого могут привлекаться также иностранные эксперты", - объяснил он.

Напомним, ранее в интервью Цензор.НЕТ экс-генпрокурор и экс-судья КСУ Виктор Шикшин также заявил, что в СНБО нет другой функции кроме координации. Это не управляющий орган.

