Минэнерго: подготовка к отопительному сезону под угрозой из-за трейдеров-спекулянтов на рынке электроэнергии

Подготовка к отопительному сезону под угрозой из-за действий трейдеров-спекулянтов на рынке электрической энергии.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко в своей колонке для издания "Экономическая правда". 


"Мы уже не первый раз наблюдаем поведение трейдеров, которые обваливают цену, через выбранную ими торговую стратегию. Государственная генерация несет убытки, а это ставит под угрозу безопасность и непрерывность поставок электроэнергии. Более того, госпредприятия теряют возможность не только вкладывать средства в развитие, но и проводить текущие ремонты, готовиться к стабильной работе в отопительный сезон ", - сообщил замминистра.


Власенко отметил, что НКРЭКУ не приняла достаточных мер для пресечения злоупотреблений на рынке электроэнергии со стороны трейдеров-спекулянтов.
"Хотя НКРЭКУ уже ввела определенные ограничения, которые дают возможность несколько стабилизировать ситуацию, однако это не фундаментальные изменения, в которых нуждается рынок. Текущие перекосы и колебания отнюдь не позволят нам быть полноценным участником европейского рынка ", - отметил Власенко.


Замглавы Минэнерго добавил, что сейчас производители электроэнергии являются зависимыми от недобросовестных участников, которые не выполняют условия договоров на покупку электроэнергии или расторгают договоры с поставщиками без обоснованных причин.
Соответственно Министерство энергетики принимает меры для пресечения злоупотреблений недобросовестных спекулянтов и посредников на рынке электроэнергии.
Напомним, из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию в начале июля упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС.
В конце мая Минэнерго официально просило НКРЭКУ прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного "Энергоатома" в неэффективности и непрофессионализме.

электроэнергия (775) Минэнерго (377)
+4
Минэнерго: подготовка к отопительному сезону под угрозой из-за трейдеров-спекулянтов на рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 6778
14.07.2021 11:52 Ответить
+3
Минэнерго: подготовка к отопительному сезону под угрозой из-за трейдеров-спекулянтов на рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 8795
14.07.2021 11:46 Ответить
+2
О-о-о!!! Дістали багаторічну жуйку під назвою "Зрив отоплювального сезону". Тепер сидимо і гадаємо зірветься отоплювальний сезон, чи ЗЄслуги по мордам відхоплять за свої обіцянки знизити тарифи.
14.07.2021 11:51 Ответить
Минэнерго: подготовка к отопительному сезону под угрозой из-за трейдеров-спекулянтов на рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 8795
14.07.2021 11:46 Ответить
безрукий выхватил кинжал
и за безногим побежал
слепой увидел это дело
и всё глухому рассказал
14.07.2021 11:48 Ответить
Слово то какое вспомнили- спекулянты...Бизнесмены они.
14.07.2021 11:49 Ответить
ОТПРАВИЛ В АДРЕС КМУ ПАРУ НАИНВЫХ ВОПРОСОВ так в части ПСО на свет для населения я им просто порекомендовал ХОРОШО подумать их просто повесят и думать не будут..вон сегодня просто пенсионеры МВД покачали чуточку Раду и все внутри обделались уриной и стулом... касательно газа и ОТОПЛЕНИЯ ЗАДАЛ ВОПРОС ВИТРЕНКО ПРИЗНАЛ ЧТО НА СЕГОДНЯ НЕСМОТРЯ НА ПАДЕНИЕ ДОБЫЧИ ГАЗА ВНУТРИ УКРАИНЫ ЕЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ФАКТ РАВЕН ОКОЛО 20 МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА ПО ЦЕНЕ ВСЕМИ ВЗЯТКАМИ ВИЛЛАМИ ДОМАМИ АВТОМОБИЛЯМИ И НА ПОКУШАТЬ ПРАВНУКАМ ДЛЯ ВСЕЙ ВЛАСТИ 4000 ГРИВЕН НО НЕ 13.00-0 ПОЯСНИЛ КМУ ПОЧЕМУ ТАРАСЮК НКРЕКП отмазалось от установления тарифа на отопление и отдало на прикуп местным бандюкам ведь это по сути конец власти в Киеве достаточно 10 городах областных не дать 2-3 недели отопление в мороз минус 5 -15 и все власть в Киеве просто испарится на морозе...
я предложил КМУ принять пару правок в Закон об отоплении и иные акты а именно что ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ УСЛУГА ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНАЯ УСЛУГА ГОСУДАРСТВА.. и второе КМУ обязывает НАК Нафтогаз создать фонд 15 млрд кубов газа для БЮДЖЕТА НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДА ВЫСОТКИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ГОТОВКА ЕЛДЫ ДЛЯ МЕДИКОВ САДИКОВ ШКОЛ ВУЗОВ И АРМИИ И СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ А ВСЕ ЧТО НЕ ХВАТАЕТ АХМЕТОВУ КОЛОМОЙШЕ И ПРОЧИМ ЛЯДИКАМ ПУСТЬ ЗА СВОЙ КОШ ДОКУПЮТ 25-30% НЕХВАТКИ ДЛЯ НИХ ОЛИГАРХОВ ГАЗА НА ХАБЕ В ГЕРМАНИИ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ...А ВНУТРИ УКРАИНА ДЛЯ 15 МЛРД КУБОВ УСТАНОВИТЬ СТОИМОСТЬ 4000-6000 ТЫС ЗА 1000 КУБИКОВ ГАЗА...
14.07.2021 14:11 Ответить
О-о-о!!! Дістали багаторічну жуйку під назвою "Зрив отоплювального сезону". Тепер сидимо і гадаємо зірветься отоплювальний сезон, чи ЗЄслуги по мордам відхоплять за свої обіцянки знизити тарифи.
14.07.2021 11:51 Ответить
Минэнерго: подготовка к отопительному сезону под угрозой из-за трейдеров-спекулянтов на рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 6778
14.07.2021 11:52 Ответить
Эй, зебилы! Наверняка виноват Порошенко, да?
Минэнерго: подготовка к отопительному сезону под угрозой из-за трейдеров-спекулянтов на рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 6671
14.07.2021 11:57 Ответить
Від цієі , недолугоі і злочинної влади зеленої шобли , вся краіна під загрозою , а не отоплюваний сезон !
14.07.2021 11:58 Ответить
Країною керують наркоші.
14.07.2021 12:08 Ответить
Ахметова и Коломойского на нары и национализировать и конфисковать все!!!
14.07.2021 12:25 Ответить
Ай-яй-яй-яй-яй-яй !!! А кто ето сделал ? (с)
14.07.2021 12:35 Ответить
Ну так... штрафы. Посадки пару руководителей "трейдеров".
14.07.2021 12:55 Ответить
ничего-ничего. ничего так эффективно не вправляет мозги как холод. Сегодняшняя 1000+/-
- это сущий пустяк по сравнению 1000000+ пришедших греться под Раду и ОП
14.07.2021 15:43 Ответить
 
 