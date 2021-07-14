Минэнерго: подготовка к отопительному сезону под угрозой из-за трейдеров-спекулянтов на рынке электроэнергии
Подготовка к отопительному сезону под угрозой из-за действий трейдеров-спекулянтов на рынке электрической энергии.
Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко в своей колонке для издания "Экономическая правда".
"Мы уже не первый раз наблюдаем поведение трейдеров, которые обваливают цену, через выбранную ими торговую стратегию. Государственная генерация несет убытки, а это ставит под угрозу безопасность и непрерывность поставок электроэнергии. Более того, госпредприятия теряют возможность не только вкладывать средства в развитие, но и проводить текущие ремонты, готовиться к стабильной работе в отопительный сезон ", - сообщил замминистра.
Власенко отметил, что НКРЭКУ не приняла достаточных мер для пресечения злоупотреблений на рынке электроэнергии со стороны трейдеров-спекулянтов.
"Хотя НКРЭКУ уже ввела определенные ограничения, которые дают возможность несколько стабилизировать ситуацию, однако это не фундаментальные изменения, в которых нуждается рынок. Текущие перекосы и колебания отнюдь не позволят нам быть полноценным участником европейского рынка ", - отметил Власенко.
Замглавы Минэнерго добавил, что сейчас производители электроэнергии являются зависимыми от недобросовестных участников, которые не выполняют условия договоров на покупку электроэнергии или расторгают договоры с поставщиками без обоснованных причин.
Соответственно Министерство энергетики принимает меры для пресечения злоупотреблений недобросовестных спекулянтов и посредников на рынке электроэнергии.
Напомним, из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию в начале июля упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС.
В конце мая Минэнерго официально просило НКРЭКУ прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного "Энергоатома" в неэффективности и непрофессионализме.
и за безногим побежал
слепой увидел это дело
и всё глухому рассказал
я предложил КМУ принять пару правок в Закон об отоплении и иные акты а именно что ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ УСЛУГА ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНАЯ УСЛУГА ГОСУДАРСТВА.. и второе КМУ обязывает НАК Нафтогаз создать фонд 15 млрд кубов газа для БЮДЖЕТА НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДА ВЫСОТКИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ГОТОВКА ЕЛДЫ ДЛЯ МЕДИКОВ САДИКОВ ШКОЛ ВУЗОВ И АРМИИ И СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ А ВСЕ ЧТО НЕ ХВАТАЕТ АХМЕТОВУ КОЛОМОЙШЕ И ПРОЧИМ ЛЯДИКАМ ПУСТЬ ЗА СВОЙ КОШ ДОКУПЮТ 25-30% НЕХВАТКИ ДЛЯ НИХ ОЛИГАРХОВ ГАЗА НА ХАБЕ В ГЕРМАНИИ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ...А ВНУТРИ УКРАИНА ДЛЯ 15 МЛРД КУБОВ УСТАНОВИТЬ СТОИМОСТЬ 4000-6000 ТЫС ЗА 1000 КУБИКОВ ГАЗА...
- это сущий пустяк по сравнению 1000000+ пришедших греться под Раду и ОП