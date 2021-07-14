РУС
СМИ о причинах отставки Авакова: Кто-то вложил в уши Зеленского, что наркоинциденты со "слугами" Васильковским, Брагарем и нардепом Юрченко, это спецоперация полиции

Причинами отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел послужили инциденты с нардепами "Слуги народа" Васильковским Игорем и Евгением Брагарем, а также с исключенным из фракции Александром Юрченко. Всех их задерживала полиция по подозрению в вождении в нетрезвом виде, а также под наркотиками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале LIGA.net.

Отмечается, что поводом для отставки Авакова с поста главы МВД стало не дело Шеремета.

"Кто-то вложил президенту в уши, что истории со "слугами" Васильковским, Юрченко и Брагарем, это спецоперация полиции. Что их пасли и это было специально сделано", - рассказал источник издания в руководстве фракции "Слуга народа".

Эту версию также подтвердил собеседник в руководстве ОП: "Здесь в уши не надо ничего вкладывать, когда у тебя за три недели пакуют трех депутатов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Именно Зеленский попросил Авакова уйти в отставку: у президента были вопросы по делу Шеремета, - "слуга народа" Верещук

Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Он отказался сдавать анализы после остановки. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Первый замглавы фракции "СН" Корниенко заявил: "Если будет доказана вина Васильковского , он покинет фракцию".

Сам Васильковский заявил: Наверное, из-за моей бурной реакции правоохранители подумали, что я пьян.

4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

Также читайте: "Батькивщина" не будет поддерживать смену руководства МВД: Мы не будем голосовать за кадровые назначения и за отставку Авакова

Также  СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" поддержит отставку Авакова, но не будет голосовать за назначение Монастырского, - нардеп Железняк

Аваков Арсен (3445) Зеленский Владимир (21727) МВД (9345) отставка (3173) Брагар Евгений (45) Юрченко Александр (101) Васильковский Игорь (4)
+28
14.07.2021 12:01 Ответить
+27
ЗЕнаркоманское шобло
14.07.2021 12:00 Ответить
+27
Вау!
Так это оказывается не Порошенко "Слугам" наркотики подкидывает, а Аваков?!
...
14.07.2021 12:01 Ответить
14.07.2021 11:59 Ответить
Надо еще, чтобы Беня поблагодарил. Пусть уж все лучшие люди отметятся.
14.07.2021 12:02 Ответить
хорошо кто-то отстебался от имени Гены и Бори

Корбану и Филатову приветик !
14.07.2021 13:12 Ответить
ЗЕнаркоманское шобло
14.07.2021 12:00 Ответить
Зеблазню не спободобались такі дії поліціі , так як , випершу чергу , перестрашився за себе 😀
14.07.2021 12:01 Ответить
Так что надо было покрывать наркоманов? которых явно там уже немало
14.07.2021 12:01 Ответить
Переважна більшість моностада. Іншими словами, країною править влада зеленських наріків.
Зате, попріколу, хотьпоржуТ.
14.07.2021 12:22 Ответить
14.07.2021 12:01 Ответить
Он Моня Стырский.
14.07.2021 12:35 Ответить
кошерный?
14.07.2021 12:59 Ответить
Мастырский
14.07.2021 13:05 Ответить
Стрыйський
14.07.2021 18:12 Ответить
Вау!
Так это оказывается не Порошенко "Слугам" наркотики подкидывает, а Аваков?!
...
14.07.2021 12:01 Ответить
Подкидывает конечно Аваков, но все равно по указу Пороха.
14.07.2021 12:51 Ответить
ага...что ни мент(пардон-понт),то наркодилер...
14.07.2021 12:02 Ответить
наркоманы Слуги, а виноват Аваков. гениально
14.07.2021 12:02 Ответить
все верно, кто крышует, тот и виноват.
14.07.2021 15:07 Ответить
Жалкая попытка набить рейтинг рюкзакову
14.07.2021 12:03 Ответить
Этот тип замахнулся на самое https://citaty.info/topic/svyatoe святое , что у нас есть! На конституцию! (с)

14.07.2021 12:04 Ответить
Параноя притаманна наркоманам.
14.07.2021 12:04 Ответить
ложь, а не паранойя
14.07.2021 12:06 Ответить
вова та наркоманів прикриває? та не може бути
14.07.2021 12:06 Ответить
Легко бути дебільчиком, тобі кажуть - ти віриш))
14.07.2021 12:06 Ответить
Не делайте из клоуна гиганта мысли, от которого что-то зависит. Это просто клоун и им же остаётся безотносительно того, кто и чего ему вкладывает в уши.
14.07.2021 12:08 Ответить
Глава партии - наркоман на коксе со стажем обиделся на полицию что у него гребут членов партии - наркоманов со стажем.
Восхитительно.
14.07.2021 12:08 Ответить
то что менты крышыватели наркобизнеса ни кого не волнует , а вот то что слуг приняли - это да , это конечно повод для отставки , ничего в МВД в лучшую сторону , при авакове , не изменилось - разве это повод для отставки
14.07.2021 12:10 Ответить
якщо зараз не почне випливати компромат на зюзю і ко, то, скоріш за все, вони розійшлися полюбовно, за обоюдною згодою
14.07.2021 12:10 Ответить
не руководство страной, а какой-то наркоманский притон ... и вот это днище - подарочек стране к 30 летию Независимости ...
14.07.2021 12:11 Ответить
Полиции нужно просто перестать тормозить на трассе депутатов прислуг урода и тогда никто не узанет, что квартальные клоуны все поголовно наркоманы.
14.07.2021 12:12 Ответить
Пустоголовою лялькою керують всі хто запхне їй руку вжопу.
14.07.2021 12:15 Ответить
Какому ещё президенту? У нас в стране есть президент?
14.07.2021 12:16 Ответить
"Что их пасли и это было специально сделано..." Значит ждали когда Холуи обдолбятся?
14.07.2021 12:16 Ответить
было быдло Зеленое на "гачку"... спроста никто ни за кем не следит...
14.07.2021 13:06 Ответить
Следующим должны были остановить зеленского
14.07.2021 12:20 Ответить
Згоден, що до Зеленого лайна, згоден до наслідків....Але що, це мерзота потреує захисту, чи співчуття. Людина, розивша і прикормивша шоблу мусорів? Яка попрала принципи Майдану, яка соєчасно перезувається, до речі, разом з Геращенко? Вона потребує жалісті? Співчуття?)))
14.07.2021 12:27 Ответить
Не потребує, ніхто до співчуття не закликає, просто йде аналіз причин його відставки
14.07.2021 12:45 Ответить
Чого ви? Ваві портібен правіЛьний міністр, який буде покривати слуг- наркоманів і підкидати наркоту його опонентам.
14.07.2021 12:28 Ответить
Дуже схоже на правду!
14.07.2021 12:29 Ответить
Дивна навала вовиних тролів почала захищати наркоманів у вдаді - так швидко темники підігнали...
14.07.2021 12:30 Ответить
По стране разъежают мерседесы ахметки,цуркиса,шмуфрича и прочих шакалят с несуществующими номерами и ни один патрульный полицай их не замечает,а зелькиных слуг прессуют каждый день - только идиот не сложит два плюс два и не поймет кто командует махинациями.
14.07.2021 12:35 Ответить
и твой велик никто не остановит несмотря на липовые номера, если нарушать не будешь...
14.07.2021 13:04 Ответить
Ты идиот?
14.07.2021 13:09 Ответить
ты наверное пешком ходишь...? не нервничай так, инсульт разобъет преждевременно...
14.07.2021 13:24 Ответить
Геращенко занес этим СМИ последнюю взятку.
На фоне всех преступений авакова какие-то юрченки, о которых никто не слышал - мыльный пузырь.
14.07.2021 12:35 Ответить
Какой там Шеремет??
кого он интересует?? поцЗедент уже давно виновных назначил!
Вот обдолбаный торговец собаками Брагарь
гораздо ближе сердцу ПоцЗедента
14.07.2021 12:40 Ответить
Когда создавали Национальную гвардию Украины, то говорили что Национальная гвардия у нас будет как в Турции, она не будет подчинятся Президенту, потому что в Турции Национальная гвардия уже два раза за историю Турции меняла засидевшихся правителей Турции, я уже подумывал что у нас в Украине не будут собираться майданы, а Национальная гвардия сделает то для чего её создавали, но в Украине всё не так , все помнят как тихо убрали Добровольческие батальоны, чтобы они не пошли на Киев, если что то не так в политике существующей власти. в Украине всё время кто то ловко руководит движениями, даже Майдан успевают вовремя возглавить и увести людей в другие понятия
14.07.2021 12:41 Ответить
Ну то шо до причину винекнення Майдану приложив руку *****, щоб під шумок відтяпати Крим в цьому вже ніхто не сумнівається...
14.07.2021 12:50 Ответить
причини
14.07.2021 12:51 Ответить
Крым продали донецкие Расеи, они всё побережье скупили, а Витя получил на руки 3 млрд долларов и всё завершил по воровски
14.07.2021 13:46 Ответить
Купити це одне, а відтяпати весь полуострів вмісті з його мешканями це зовсім інше. Звісно шо останні роки донєцкіє там творили бєспрєдеєл, а державі з 1991-го до 2014-го діла не було шо і як там було в Криму. Головне шо кожна влада гребла собі в карман, а не працювала нат тим, щоб в Криму та і по всій державі порядок навести. От ***** і скористався такою можливістю, та ще й зека використав, щоб той йому підіграв. Спочатку заплатив, щоб зечара не підписав ассоціацію, а коли діти вийшли на Майдан с протестами послав своїх халуїв, щоб насовітовали зечарі показати хто в домі хазяїн та віддати команду жорстоко розігнати простестуючих. Але ж ***** знало, що народ України такого нахабства терпіти не буде і вильється все це Майданом не тільки в Києві, а по всій Україні, для більшого ефекту підготовлені вже були підготовлені ригами антимайданівці. І почалось... А ***** цього тільки і треба було, все йшло по його сценарію. Коли хряк зечара вже став непотрібний в знак подяки ***** його пригрів у себе на мордорі.
14.07.2021 14:27 Ответить
Расея более 20 лет готовилась к захвату Крыма, ещё со времён "Президента" Мешкова
14.07.2021 19:29 Ответить
Да, но реализовать это могла только с поддержкой внутри Украины. А такой случай мог предоставиться только с помощью зека-хряка.
14.07.2021 19:41 Ответить
при сьогдняшній владі не можна займати наркоманів, бо так і Зеленського загребуть!
14.07.2021 12:45 Ответить
Скоро завиють навіть ті хто поперав його рюкзаками та ін. Так як зараз скритно признають шо лохонулись в 2019-м на виборах президента, та говорять верніть баригу...
14.07.2021 12:48 Ответить
"если кто-то кое-где у нас порой....." ---не государство а подпольный бордель какой-то где все всем срут в тапки
14.07.2021 12:50 Ответить
ну да... такими темпами завтра и Зелю могут поймать под кайфом...
14.07.2021 13:00 Ответить
Точно! пасли когда Юрченко стукнет чужую машину и начнет быковать. А Брагаря тормознули, судя по тому что выключили бодикам, просто хотели пару копеек сорвать за неподсвеченный номер, с Васильковским тоже самое. Но ведь не освещенный номер это нарушение ПДД за который предусмотрен штраф, так что пусть не раздувают скандалы, а платят штрафы как положено.
14.07.2021 13:01 Ответить
Конечно отставка. Как это полиция посмела ловить наркоманов?
14.07.2021 13:12 Ответить
т.е. аваков копнул не там где надо "слугам".
14.07.2021 13:14 Ответить
Скоріш за все, суть цих подій не лежить на поверхні.
Але.. якщо очільник країни вважає за необхідне змусити міністра МВС піти у відставку на тлі того, що троє нардепів грубо порушували закон та були спіймані на вживанні наркотичних/алкогольних речовин, замість того, щоб покарати винних дупутатів - то це вже треш.
Думаю, що віслюк отримав ще одного "друга", який в будь-який момент вдарить і це буде боляче.
14.07.2021 13:20 Ответить
Якщо це правда - то це дійсно - "спецоперація" Тільки не "мєнтовська"! А чиясь інша І метою було змусить "Блазня" своїми руками "зрубать" одну з основних опор власної влади! "Спецоперація" вдалась - дурень перепиляв одну з гілок на яких сидить!
14.07.2021 13:37 Ответить
Меньше наркотой баловаться надо. Тогда и не будет наркоинцидентов.
14.07.2021 13:54 Ответить
Да вы шморклю проверте. Когда юрченко пиво воровал, он на стреме стоял - подельники, вместе курнут, нюхнут, лизнут.
14.07.2021 16:43 Ответить
 
 