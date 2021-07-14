СМИ о причинах отставки Авакова: Кто-то вложил в уши Зеленского, что наркоинциденты со "слугами" Васильковским, Брагарем и нардепом Юрченко, это спецоперация полиции

Причинами отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел послужили инциденты с нардепами "Слуги народа" Васильковским Игорем и Евгением Брагарем, а также с исключенным из фракции Александром Юрченко. Всех их задерживала полиция по подозрению в вождении в нетрезвом виде, а также под наркотиками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале LIGA.net.

Отмечается, что поводом для отставки Авакова с поста главы МВД стало не дело Шеремета.

"Кто-то вложил президенту в уши, что истории со "слугами" Васильковским, Юрченко и Брагарем, это спецоперация полиции. Что их пасли и это было специально сделано", - рассказал источник издания в руководстве фракции "Слуга народа".

Эту версию также подтвердил собеседник в руководстве ОП: "Здесь в уши не надо ничего вкладывать, когда у тебя за три недели пакуют трех депутатов".

Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Он отказался сдавать анализы после остановки. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Первый замглавы фракции "СН" Корниенко заявил: "Если будет доказана вина Васильковского , он покинет фракцию".

Сам Васильковский заявил: Наверное, из-за моей бурной реакции правоохранители подумали, что я пьян.

4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

Также СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

