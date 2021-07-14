Ермак подвел итоги визита Зеленского в Германию: Саммит Нормандской четверки состоится в ближайшее время
Саммит Нормадской четверки на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России по имплементации проекта "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей" может состояться в ближайшее время.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира (на Донбассе. – Ред.)… Одним из механизмов для достижения мира, должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит N4, который состоится в ближайшее время", - написал Ермак по итогам рабочего визита вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Германию.
Он также отметил, что "безопасность стала одним из ключевых вопрос переговоров с немецкими коллегами".
"Северный поток-2" – это вызов безопасности, который несет эскалацию угроз для всего региона. "Северный поток-2" нарушает принципы Энергетического Союза и антимонопольного законодательства ЕС", - уточнил Ермак.
Ермак выразил надежду на то, что Германия будет способствовать формированию единой позиции Европейского Союза по европейской интеграции и членства Украины в НАТО, а также подчеркнул, что "по итогам визита в Германию стало очевидно, что никто без учета интересов Украины и гарантий их соблюдения ничего решать не будет".
По словам руководителя Офиса президента, в Германии также поднимались вопросы угроз Украине из-за концентрации российских войск у ее границ, проведения ключевых реформ в Украине, привлечении в Украину европейских инвесторов и развития "зеленой энергетики" в Украине.
- зеленский как всегда обосрался:
- меркель повторила требования кремля - зеленский их принял;
- зебилам готовят новый видосик о "небывалой победе в вопросе" возможности посмотреть в глаза путина и, встав перед ним на коленях, согласиться на половину Украины.
Зеленский своим указом внес изменения в состав военного кабинета СНБО
- Впервые в его состав войдут вице-премьер-министры - министры по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и по вопросам стратегических отраслей промышленности, глава Службы внешней разведки, начальник главного управления разведки Министерства обороны, заместитель руководителя Офиса президента по вопросам национальной безопасности и обороны, первые заместители секретаря СНБО.
ОПУбордель вживляється в РНБО
ну если барин не в состоянии, есть жеж новый пресс-секретарь-ньюмендель...
и.о президента зеленский выполнил поставленные мною задания на троечку
То что достоверно известно на нынешнее время.
1. Никаких официальных документов подписано или согласовано не было.
2. Планируемый для обсуждения вопрос военного сотрудничества с Германией не обсуждался вследствие отказа министра обороны Германии Крамп-Карренбауэр от встречи с Зеленским.
3. Основные моменты договоренностей об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС перенесены для решения новым составом правительства Германии.
4. Вопрос о модернизации украинской ГТС и объемы финансирования этих работ перенесены для решения новым составом правительства Германии.
5. Германия отказалась обсуждать вопрос деоккупации Крыма.
6. Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайенмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ после проведения местных выборов на Донбасе и до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
7. Оказание финансовой помощи Украине в размере 2 млрд. евро перенесены для решения новым составом правительства Германии.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
ЗЕ обісрався сам та зганьбив Україну.
И поездка Зе-нарика эту риторика совершенно НЕ ПОМЕНЯЛА!
о главе офаса Меркель,Макрона или Джонсона.. или )(уйла??