Новости
Ермак подвел итоги визита Зеленского в Германию: Саммит Нормандской четверки состоится в ближайшее время

Саммит Нормадской четверки на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России по имплементации проекта "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей" может состояться в ближайшее время.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира (на Донбассе. – Ред.)… Одним из механизмов для достижения мира, должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит N4, который состоится в ближайшее время", - написал Ермак по итогам рабочего визита вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Германию.

Он также отметил, что "безопасность стала одним из ключевых вопрос переговоров с немецкими коллегами".

"Северный поток-2" – это вызов безопасности, который несет эскалацию угроз для всего региона. "Северный поток-2" нарушает принципы Энергетического Союза и антимонопольного законодательства ЕС", - уточнил Ермак.

Ермак выразил надежду на то, что Германия будет способствовать формированию единой позиции Европейского Союза по европейской интеграции и членства Украины в НАТО, а также подчеркнул, что "по итогам визита в Германию стало очевидно, что никто без учета интересов Украины и гарантий их соблюдения ничего решать не будет".

По словам руководителя Офиса президента, в Германии также поднимались вопросы угроз Украине из-за концентрации российских войск у ее границ, проведения ключевых реформ в Украине, привлечении в Украину европейских инвесторов и развития "зеленой энергетики" в Украине.

Ермак подвел итоги визита Зеленского в Германию: Саммит Нормандской четверки состоится в ближайшее время 01
Ермак подвел итоги визита Зеленского в Германию: Саммит Нормандской четверки состоится в ближайшее время 02
Ермак подвел итоги визита Зеленского в Германию: Саммит Нормандской четверки состоится в ближайшее время 03

Германия (7234) Зеленский Владимир (21727) Меркель Ангела (2126) Северный поток (1460) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1305)
Топ комментарии
+19
Т.е. ни о чем. Зеля в очередной раз обосрался по уши.
14.07.2021 12:38 Ответить
+11
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!))))
14.07.2021 12:39 Ответить
+11
итоги зеленского в Германии:
- зеленский как всегда обосрался:
- меркель повторила требования кремля - зеленский их принял;
- зебилам готовят новый видосик о "небывалой победе в вопросе" возможности посмотреть в глаза путина и, встав перед ним на коленях, согласиться на половину Украины.
14.07.2021 12:43 Ответить
Возив Лєнку на шопінг. Цього мало?
14.07.2021 12:39 Ответить
А еще ПИВА ПОПИЛ немецкого!
14.07.2021 12:47 Ответить
Откуда ты знаешь немецкие народные частушки?
14.07.2021 12:45 Ответить
Ермак зробив рапорт Кремлю у такий спосіб! Завхоз ОПУ у штатскам!!!
14.07.2021 12:39 Ответить
Пане Козир, у Вас пагон відклеївся й завалився у нарукавник!
14.07.2021 12:41 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!))))
14.07.2021 12:39 Ответить
А одночасно...
Зеленский своим указом внес изменения в состав военного кабинета СНБО

- Впервые в его состав войдут вице-премьер-министры - министры по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и по вопросам стратегических отраслей промышленности, глава Службы внешней разведки, начальник главного управления разведки Министерства обороны, заместитель руководителя Офиса президента по вопросам национальной безопасности и обороны, первые заместители секретаря СНБО.
ОПУбордель вживляється в РНБО
14.07.2021 12:52 Ответить
та ви це третій рік розказуєте, вже навть набридло.
14.07.2021 12:42 Ответить
а это по должности дерьмаку подводить черту и озвучивать итоги???
ну если барин не в состоянии, есть жеж новый пресс-секретарь-ньюмендель...
14.07.2021 12:43 Ответить
Ермак подвел итоги визита Зеленского в Германию:

и.о президента зеленский выполнил поставленные мною задания на троечку
14.07.2021 12:44 Ответить
По результатам рабочего визита Зеленского в Германию.
То что достоверно известно на нынешнее время.
1. Никаких официальных документов подписано или согласовано не было.
2. Планируемый для обсуждения вопрос военного сотрудничества с Германией не обсуждался вследствие отказа министра обороны Германии Крамп-Карренбауэр от встречи с Зеленским.
3. Основные моменты договоренностей об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС перенесены для решения новым составом правительства Германии.
4. Вопрос о модернизации украинской ГТС и объемы финансирования этих работ перенесены для решения новым составом правительства Германии.
5. Германия отказалась обсуждать вопрос деоккупации Крыма.
6. Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайенмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ после проведения местных выборов на Донбасе и до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
7. Оказание финансовой помощи Украине в размере 2 млрд. евро перенесены для решения новым составом правительства Германии.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
14.07.2021 12:45 Ответить
ВЫВОД:
ЗЕ обісрався сам та зганьбив Україну.
14.07.2021 12:47 Ответить
це перемога чи зрада?
14.07.2021 12:48 Ответить
А ви особисто як вважаєте?
14.07.2021 12:50 Ответить
прочитайте відповідь в моєму сарказмі.
14.07.2021 13:27 Ответить
Нажаль текст сарказму не передає.
14.07.2021 14:01 Ответить
"Может состоятся"... а "может и не состоятся"... - так говорили еще год назад.
И поездка Зе-нарика эту риторика совершенно НЕ ПОМЕНЯЛА!
14.07.2021 12:45 Ответить
Так Ьеню посадят или возвысят?...
14.07.2021 12:45 Ответить
Кажется Меркель, в ответ на просьбу Зе обеспечить Украине безопасность, пообещала дать ему парабеллум.
14.07.2021 12:45 Ответить
"Ключове - "може...." а може й не може.... х\з, пофантазуємо для піару....
14.07.2021 12:46 Ответить
что-то меня это всё настораживает.. и статья лилиПутин, и уход Авакова, и подковерные "кластеры" подготовленные Козаком (РФ) и одобренные Ермаком, и известное шкурничество Франции и Германии и их желанеи поторговать Украиной в ущерб Украине..
14.07.2021 12:49 Ответить
усьо буде чьотко
14.07.2021 12:51 Ответить
А еще завтра настанет новый день только благодаря визиту ******* в Германию.
14.07.2021 13:18 Ответить
Кажется,что г-ну ЗЕ трое бандитов будут вешать пи-лей и заставлять присоеденить Украину к ОРДЛО! Может и согласиться...
14.07.2021 13:30 Ответить
кто нибудь слыхал
о главе офаса Меркель,Макрона или Джонсона.. или )(уйла??
14.07.2021 13:33 Ответить
Утвержденеи кластеров выдвинутых шмарклей и есть то предательство которое ожидает от него Путлер. Для отвода глаз Путлер сейчас говорит, что он на них не согласится.
14.07.2021 14:06 Ответить
Треба долучати США І UK до процесу,або будувати стіну з ДИРОЮ і злізти з московського гачка.
14.07.2021 14:31 Ответить
 
 