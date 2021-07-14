Трое "слуг народа" отозвали языковые поправки к "бюджетному" законопроекту. Нет смысла выносить вопрос на голосование без консолидированной поддержки, - Кравчук
Трое народных депутатов фракции "Слуга народа" отозвали свои поправки к законопроекту об изменениях в Госбюджет на 2021 год, которые могли сузить применение украинского языка.
Об этом в интервью журналистам в Раде заявила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, поправки отозвали Александр Корниенко, Андрей Клочко и Орест Саламаха.
"Возможно, Бужанский свои не отозвал. Но у них не будет шансов на то, чтобы пройти", - добавила нардеп.
Кравчук рассказал, что в "Слуге народа" пополам разделились мнения относительно так называемых языковых поправок.
"Поэтому, мы не видим смысла выносить этот вопрос на голосование, не имея консолидированной поддержки", - добавила замглавы фракции "СН".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От таких манкуртів, ви панове галичани, понаобирали!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 3 ч. ·
ГОЛОВНИЙ ЛІКВІДАТОР МОВИ.
Ось він, в усій красі. Вчора заявив, що «квоти це революційний процес», тому він проти. Вчора він сказав, що треба «переглядати Закон про мову».
Саме Зеленський з 2014 року послідовно виступав проти єдиної державної мови, проти дерусифікації, проти поверненння до свого. Натомість «квартали», «свати», «папіки» пропагували тут Росію-2. І пропагують досі.
Для нього і для всіх слуг 16 липня, коли фільми та серіали мають стати україномовними, це катастрофа. Це катастрофа, адже руйнується вся їхня робота на «русскій ринок». Втрачаються гроші агресора, росії, яка минулої доби вбила одного Захисника і поранила 7.
Тепер влада Зеленського, через своїх Корнієнка, Саламаху, Бужанського та інших хоче остаточно розтоптати мову. А отже розтоптати Україну. Зробити її неосовком, з кіркоровими і мєладзе. Все це звісно московською мовою та з московськими цінностями
Зарад вони роблять останній ривок. Сьогодні о 15.00 буде засідання Комітету щодо русифікаторських правок, а завтра ймовірно голосування на позачерговому засіданні ініційованому Зеленським.
І коли хтось буде казати про «патріотизм» зелених, все це буде великим блефом і брехнею. Бо знищення мови це є однака ЛІКВІДАТОРІВ всього українського.
Не дайте знищити мову!!
Максимальний репост!