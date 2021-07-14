РУС
Новости
Трое "слуг народа" отозвали языковые поправки к "бюджетному" законопроекту. Нет смысла выносить вопрос на голосование без консолидированной поддержки, - Кравчук

Трое народных депутатов фракции "Слуга народа" отозвали свои поправки к законопроекту об изменениях в Госбюджет на 2021 год, которые могли сузить применение украинского языка.

Об этом в интервью журналистам в Раде заявила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, поправки отозвали Александр Корниенко, Андрей Клочко и Орест Саламаха.

 "Возможно, Бужанский свои не отозвал. Но у них не будет шансов на то, чтобы пройти", - добавила нардеп.

Кравчук рассказал, что в "Слуге народа" пополам разделились мнения относительно так называемых языковых поправок.

"Поэтому, мы не видим смысла выносить этот вопрос на голосование, не имея консолидированной поддержки", - добавила замглавы фракции "СН".

Читайте также: Поправки в "бюджетный" законопроект выводят фильмы и телепрограммы из-под действия закона об украинском языке, - Железняк

поправки (104) украинский язык (1203) Слуга народа (2660) Корниенко Александр (658) Клочко Андрей (38) Кравчук Евгения (368)
Топ комментарии
+10
і вона подавала поправки та вимагала скасування дубляжу державною мовою іноземних фільмів.
14.07.2021 12:47 Ответить
+8
Орест Саламаха - обраний у Бориславі, Львівської області.

От таких манкуртів, ви панове галичани, понаобирали!
14.07.2021 12:57 Ответить
+5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXo0e9rX-Q3IpPGH6-KchEFYP798851Ner0itDJ_aWkn1w_elNDm99FzLYgnh34skf7Yki2w0QB4rNc3kbTXuRj6mQK_6aj_dWxpRBI5rdTXP_XpA4zE-R0Hh_Y9sW6cyU&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 3 ч. ·

ГОЛОВНИЙ ЛІКВІДАТОР МОВИ.

Ось він, в усій красі. Вчора заявив, що «квоти це революційний процес», тому він проти. Вчора він сказав, що треба «переглядати Закон про мову».

Саме Зеленський з 2014 року послідовно виступав проти єдиної державної мови, проти дерусифікації, проти поверненння до свого. Натомість «квартали», «свати», «папіки» пропагували тут Росію-2. І пропагують досі.

Для нього і для всіх слуг 16 липня, коли фільми та серіали мають стати україномовними, це катастрофа. Це катастрофа, адже руйнується вся їхня робота на «русскій ринок». Втрачаються гроші агресора, росії, яка минулої доби вбила одного Захисника і поранила 7.

Тепер влада Зеленського, через своїх Корнієнка, Саламаху, Бужанського та інших хоче остаточно розтоптати мову. А отже розтоптати Україну. Зробити її неосовком, з кіркоровими і мєладзе. Все це звісно московською мовою та з московськими цінностями

Зарад вони роблять останній ривок. Сьогодні о 15.00 буде засідання Комітету щодо русифікаторських правок, а завтра ймовірно голосування на позачерговому засіданні ініційованому Зеленським.

І коли хтось буде казати про «патріотизм» зелених, все це буде великим блефом і брехнею. Бо знищення мови це є однака ЛІКВІДАТОРІВ всього українського.

Не дайте знищити мову!!

Максимальний репост!
Троє "слуг народу" відкликали мовні поправки до "бюджетного" законопроєкту. Немає сенсу виносити питання на голосування без консолідованої підтримки, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3400
14.07.2021 13:13 Ответить
Kaкой же хренью вы заняты, "депутаты".
14.07.2021 12:45 Ответить
і вона подавала поправки та вимагала скасування дубляжу державною мовою іноземних фільмів.
14.07.2021 12:47 Ответить
Кравчук рассказал, что "Слуге народа" пополам.
14.07.2021 12:48 Ответить
обісралися
14.07.2021 12:56 Ответить
Орест Саламаха - обраний у Бориславі, Львівської області.

От таких манкуртів, ви панове галичани, понаобирали!
14.07.2021 12:57 Ответить
Дура. Причому тут язик? Бюджет "распілівают", а не злизують.
14.07.2021 13:01 Ответить
14.07.2021 13:13 Ответить
Шото очко заспівало,коли мітинг побачили під радою,бо людей трохи назбиралось і видно налаштована колишня так звана міліція дуже радикально...Бо ******* будть без розбору,чи за пенсію чи за мову всерівно попадуть під роздачу,тому краще вудочки змотати і не висовуватись подумали зелені бабуїни!
14.07.2021 13:14 Ответить
на несколько дней, а потом быстренько в турборежиме прголосуют тайно, когда все утихнет.
14.07.2021 13:36 Ответить
Цю свинособаку вже давно потрібно гнати підсрачниками до хутір-михайлівського.
14.07.2021 13:48 Ответить
Не подобається українська мова - геть з депутатів.
14.07.2021 14:25 Ответить
 
 