Трое "слуг народа" отозвали языковые поправки к "бюджетному" законопроекту. Нет смысла выносить вопрос на голосование без консолидированной поддержки, - Кравчук

Трое народных депутатов фракции "Слуга народа" отозвали свои поправки к законопроекту об изменениях в Госбюджет на 2021 год, которые могли сузить применение украинского языка.

Об этом в интервью журналистам в Раде заявила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, поправки отозвали Александр Корниенко, Андрей Клочко и Орест Саламаха.

"Возможно, Бужанский свои не отозвал. Но у них не будет шансов на то, чтобы пройти", - добавила нардеп.

Кравчук рассказал, что в "Слуге народа" пополам разделились мнения относительно так называемых языковых поправок.

"Поэтому, мы не видим смысла выносить этот вопрос на голосование, не имея консолидированной поддержки", - добавила замглавы фракции "СН".

