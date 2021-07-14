Совет ООН по правам человека принял резолюцию о сотрудничестве с Украиной по ситуации с правами человека, - МИД

Совет Организации объединенных наций по правам человека принял резолюцию "Сотрудничество с Украиной и помощь ей в области прав человека", которая предусматривает продолжение рассмотрения ситуации с правами человека в Украине (на всей ее территории в пределах международно признанных границ) в течение следующих двух лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Подчеркивается, что указанное рассмотрение будет проходить в рамках интерактивных диалогов с Верховным комиссаром ООН по правам человека на основе подготовленных ее Управлением докладов о ситуации в Украине с особым акцентом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях.

"Благодаря этой резолюции мы сохранили еще на два года фокус внимания Совета ООН по правам человека на последствиях российской агрессии против Украины. Это часть системной работы МИД по донесению миру правды о грубых нарушениях Российской Федерацией прав и основных свобод человека на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме этого, сообщается, что, согласно резолюции, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также продолжит оказывать Украине техническую помощь в области прав человека.

Читайте также: Совет Европы просит допустить в оккупированный Крым своих представителей для контроля за соблюдением прав человека, - генсекретарь Пейчинович-Бурич

Соавторами документа вместе с Украиной стали 45 стран, среди которых страны ЕС, Австралия, Албания, Великобритания, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Израиль, Канада, Ливия, Молдова, Норвегия, Новая Зеландия, Северная Македония, США, Турция, Черногория, Швейцария и Япония.