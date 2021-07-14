РУС
Новости
7 180 19

СБУ предотвратила создание фейкового горсовета в Запорожской области: планировали запустить собственные "суды" и "силовой блок". ФОТОрепортаж

СБУ предотвратила попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине через создание самопровозглашенной "Энергодарской городского совета". Злоумышленники планировали создать собственные "суды" и "силовой блок" в составе фейковых образования в Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, организовал противоправную деятельность житель Запорожской области. Злоумышленник вместе с сообщниками пытались сформировать псевдогосударственные образования на территории региона.

Для легитимизации своих "полномочий" они провели подпольные собрания и выбрали так называемых мэра и депутатов самопровозглашенного органа местного самоуправления.

Для привлечения "единомышленников" в свои ряды злоумышленники обещали гражданам "должности", освобождение от уплаты налогов, регистрацию имущества, а также неподсудность органам судебной власти Украины.

СБУ предотвратила создание фейкового горсовета в Запорожской области: планировали запустить собственные суды и силовой блок 01

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников:

- учредительные "документы" фейковых образований;
- протоколы собраний "активистов";
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

СБУ предотвратила создание фейкового горсовета в Запорожской области: планировали запустить собственные суды и силовой блок 02

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Запорожской области совместно со следователями Национальной полиции и под процессуальным руководством прокуратуры.

СБУ предотвратила создание фейкового горсовета в Запорожской области: планировали запустить собственные суды и силовой блок 03
Фото: сайт СБУ

+6
"Президент Енергодара" -якась матня в трусах і тельняшкі!
показать весь комментарий
14.07.2021 12:56 Ответить
+4
Лучше расстрелять в ближайшей посадке и все прекратится....В Луганске доигрались в 2014...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:10 Ответить
+3
Рашка оплачивает этот цирк чтоб покачать обстановку ! Чем ближе к границам бешенной бензоколонки тем больше таких "приколов"
показать весь комментарий
14.07.2021 13:08 Ответить
Комментировать
а среди них не было Наполеона?
показать весь комментарий
14.07.2021 12:54 Ответить
вряд-ли.
скорее были Плотницкие, Бородаи и Гиркины...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:01 Ответить
"Президент Енергодара" -якась матня в трусах і тельняшкі!
показать весь комментарий
14.07.2021 12:56 Ответить
ага.. и фиброзные ноги и скорее всего диабет и проблемы с сердцем..
показать весь комментарий
14.07.2021 12:58 Ответить
на його лапах ще є трупні плями
показать весь комментарий
14.07.2021 12:59 Ответить
установчи Загальни Збори Громады это требовсние конституции ст, 142,143. Но свньям корыта это смерти подобно. Но лед тронулся . Соблюдение конституции ст.142,143это выход из кризиса.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:03 Ответить
Чисто любопытно.
А зачем?
В чем прикол?
Детская игра какая-то.
Только детки играют в врача и пациента, а эти идиоты в горсовет и полицию ))
показать весь комментарий
14.07.2021 13:03 Ответить
Рашка оплачивает этот цирк чтоб покачать обстановку ! Чем ближе к границам бешенной бензоколонки тем больше таких "приколов"
показать весь комментарий
14.07.2021 13:08 Ответить
Выпустят сегодня. Штепа кацапов привела, давно на свободе, а эти бумажечки печатали.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:06 Ответить
Лучше расстрелять в ближайшей посадке и все прекратится....В Луганске доигрались в 2014...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:10 Ответить
Шо ж вы наробили? Люди тренувалися, щоб потім підти у владу, як ні як а "новые лица".
показать весь комментарий
14.07.2021 13:08 Ответить
Урядотворчі збори громадян українського народу и Запорожская область - СБУ вы там что первые на себе испытали закон о легализации каннабиса ?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:10 Ответить
Это тот случай, когда уже надо бить ногами! Хотелось бы,чтобы нашли тех,кто их направлял деньги давал на это. Ясное дело не обошлось без РФ.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:22 Ответить
А может там не было фейкового горсовета, а люди видя бедлам , который происходит сейчас повсеместно, в частности после объединения тергромад, растановки на места прикормышей, которые только воруют, решили воспользоваться своим правом согласно ст.140-146 конституции Украины и создать собственный орган самоуправления (ОСМ) , а нам преподносят в новости как они создали что то противозаконное.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:27 Ответить
Обалдеть! Посмотрите на "мандат делегата"! На нем тот самый новый "большой" "герб" который пытается протащить Зе через Верховную Раду!
Тоесть сепаратисты и "найвелычнийший" явно координируются из одного центра.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:28 Ответить
трохи минуло часу, і все знову повертається. Кругообіг. Колись в СБУ керував старший Деркач то він придумав змову грибників (три відставники вирішили зірвати гранатами Дніпрогес і навіть малювали повстання на картах), де фігуранти отримали реальні строки, потім кучма їх помилував. І знову Запоріжжя, якісь "обіжені судьбою" створюють фейкову міськраду, силові органи бо свої внутрішні страждають енурезом і сипеться пісок і який день ганяють по ефірам пургу і самі ж, зарази, сміються - піпл хаває. Імітація бурної діяльності.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:34 Ответить
Раз "парад присвоения власти самопровозглашенными органами управления" растет как снежный ком, то значит есть "дырка" в законодательстве.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:50 Ответить
В турбозаконодательстве наверняка заложили турбодыру спроектированную на лубянке.
показать весь комментарий
14.07.2021 15:26 Ответить
 
 