СБУ предотвратила создание фейкового горсовета в Запорожской области: планировали запустить собственные "суды" и "силовой блок". ФОТОрепортаж

СБУ предотвратила попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине через создание самопровозглашенной "Энергодарской городского совета". Злоумышленники планировали создать собственные "суды" и "силовой блок" в составе фейковых образования в Запорожье.

По данным следствия, организовал противоправную деятельность житель Запорожской области. Злоумышленник вместе с сообщниками пытались сформировать псевдогосударственные образования на территории региона.

Для легитимизации своих "полномочий" они провели подпольные собрания и выбрали так называемых мэра и депутатов самопровозглашенного органа местного самоуправления.

Для привлечения "единомышленников" в свои ряды злоумышленники обещали гражданам "должности", освобождение от уплаты налогов, регистрацию имущества, а также неподсудность органам судебной власти Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников:

- учредительные "документы" фейковых образований;

- протоколы собраний "активистов";

- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Запорожской области совместно со следователями Национальной полиции и под процессуальным руководством прокуратуры.



