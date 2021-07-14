СБУ предотвратила создание фейкового горсовета в Запорожской области: планировали запустить собственные "суды" и "силовой блок". ФОТОрепортаж
СБУ предотвратила попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине через создание самопровозглашенной "Энергодарской городского совета". Злоумышленники планировали создать собственные "суды" и "силовой блок" в составе фейковых образования в Запорожье.
Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, организовал противоправную деятельность житель Запорожской области. Злоумышленник вместе с сообщниками пытались сформировать псевдогосударственные образования на территории региона.
Для легитимизации своих "полномочий" они провели подпольные собрания и выбрали так называемых мэра и депутатов самопровозглашенного органа местного самоуправления.
Для привлечения "единомышленников" в свои ряды злоумышленники обещали гражданам "должности", освобождение от уплаты налогов, регистрацию имущества, а также неподсудность органам судебной власти Украины.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников:
- учредительные "документы" фейковых образований;
- протоколы собраний "активистов";
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Изъятые материалы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Запорожской области совместно со следователями Национальной полиции и под процессуальным руководством прокуратуры.
скорее были Плотницкие, Бородаи и Гиркины...
А зачем?
В чем прикол?
Детская игра какая-то.
Только детки играют в врача и пациента, а эти идиоты в горсовет и полицию ))
Тоесть сепаратисты и "найвелычнийший" явно координируются из одного центра.