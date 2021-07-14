Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь

Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призналась, что решила уволиться с должности спикера главы государства в том числе из-за состояния здоровья.

Об этом она заявила в интервью "КП в Украине", информирует Цензор.НЕТ.

"Это произошло по моей просьбе. И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с Михаилом Подоляком (советник главы Офиса президента. - Ред.) обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике. Первая причина моего ухода – здоровье. Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около трех месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80", – заявила Мендель.

Второй причиной ухода с поста пресс-секретаря Мендель назвала достижение поставленных ею целей на этой должности.

"Ну и вторая причина: когда уже началось лечение, я задумалась над тем, куда идти дальше. То, что хотела сделать в офисе, я сделала, наладила систему. Мой последователь, может, это и не оценит, но точно знаю, ему будет намного легче", – сказала Мендель.

По ее словам, для президента Владимира Зеленского ее решение об уходе было "до определенной степени" неожиданностью, но "он все понял".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель

Напомним, Никифоров назначен на должность пресс-секретаря Президента Украины 9 июля. Ранее он работал ведущим новостей на телеканале "Украина 24", на канале Euronews.

Юлия Мендель была пресс-секретарем Президента с июня 2019 года. 30 апреля 2021 года стало известно о том, что она написала заявление об увольнении с этой должности. Указ о ее увольнении Президент подписал 9 июля.