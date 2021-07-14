Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь
Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призналась, что решила уволиться с должности спикера главы государства в том числе из-за состояния здоровья.
Об этом она заявила в интервью "КП в Украине", информирует Цензор.НЕТ.
"Это произошло по моей просьбе. И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с Михаилом Подоляком (советник главы Офиса президента. - Ред.) обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике. Первая причина моего ухода – здоровье. Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около трех месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80", – заявила Мендель.
Второй причиной ухода с поста пресс-секретаря Мендель назвала достижение поставленных ею целей на этой должности.
"Ну и вторая причина: когда уже началось лечение, я задумалась над тем, куда идти дальше. То, что хотела сделать в офисе, я сделала, наладила систему. Мой последователь, может, это и не оценит, но точно знаю, ему будет намного легче", – сказала Мендель.
По ее словам, для президента Владимира Зеленского ее решение об уходе было "до определенной степени" неожиданностью, но "он все понял".
Напомним, Никифоров назначен на должность пресс-секретаря Президента Украины 9 июля. Ранее он работал ведущим новостей на телеканале "Украина 24", на канале Euronews.
Юлия Мендель была пресс-секретарем Президента с июня 2019 года. 30 апреля 2021 года стало известно о том, что она написала заявление об увольнении с этой должности. Указ о ее увольнении Президент подписал 9 июля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
весь бредвсе генивальные мысли приходилось конспектировать... , а хош-нехош, но пыль от кокса понемногу вдыхалась....
Наркомания - это профессиональное заболевание такой профессии как "прессекретарь Зеленского"
А спочатку була така бодра, журналістів-чоловіків гамселила аж гай гудів.
"Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель буде працювати позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це Мендель повідомила в ефірі телеканалу https://t.me/ukraina24tv/8945 Україна 24 ."
...
Ви мене вибачте, але це не українська.
Ніженка !
Бедняжка, не покладая языка работала. даже книжку написала.про себя ,любимую, и Зелюка.
Старась, писала, а вечно выходила фигня и люлей получала....
Один рабочий работает на станке,другой читает ему журнал-
"Слыш,Петрович,тут пишут,что за всю жизнь,ва*ина женщины стирается на 00,05 мм!!"
"Эээх,Олеговичь,нам бы такие подшипники!"
ПреЗедент тому пример.......