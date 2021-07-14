РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6823 посетителя онлайн
Новости
9 465 98

Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь

Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь

Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призналась, что решила уволиться с должности спикера главы государства в том числе из-за состояния здоровья.

Об этом она заявила в интервью "КП в Украине", информирует Цензор.НЕТ.

"Это произошло по моей просьбе. И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с Михаилом Подоляком (советник главы Офиса президента. - Ред.) обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике. Первая причина моего ухода – здоровье. Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около трех месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80", – заявила Мендель.

Второй причиной ухода с поста пресс-секретаря Мендель назвала достижение поставленных ею целей на этой должности.

"Ну и вторая причина: когда уже началось лечение, я задумалась над тем, куда идти дальше. То, что хотела сделать в офисе, я сделала, наладила систему. Мой последователь, может, это и не оценит, но точно знаю, ему будет намного легче", – сказала Мендель.

По ее словам, для президента Владимира Зеленского ее решение об уходе было "до определенной степени" неожиданностью, но "он все понял".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый пресс-секретарь президента Никифоров: Попытаюсь не повторять скандалы Мендель

Напомним, Никифоров назначен на должность пресс-секретаря Президента Украины 9 июля. Ранее он работал ведущим новостей на телеканале "Украина 24", на канале Euronews.

Юлия Мендель была пресс-секретарем Президента с июня 2019 года. 30 апреля 2021 года стало известно о том, что она написала заявление об увольнении с этой должности. Указ о ее увольнении Президент подписал 9 июля.

Автор: 

Зеленский Владимир (21727) увольнение (2701) пресс-секретарь (59) Мендель Юлия (232) Офис Президента (1821)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Та мы заметили, шо с головой все хуже и хуже, хотя и так было все печально с рождения.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:02 Ответить
+31
подсекла на кокс за компанию...)
показать весь комментарий
14.07.2021 13:02 Ответить
+31
у нее не церковь а синагога и ее туда не пустят...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
подсекла на кокс за компанию...)
показать весь комментарий
14.07.2021 13:02 Ответить
голову лікує?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:18 Ответить
Мендель лікує свою Мандель! Вова наградил!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:49 Ответить
Воспаление придатков. Аднексид. Профессиональное заболевание.
показать весь комментарий
15.07.2021 10:45 Ответить
Просто "рабочих визитов" у преЗЕдента было много, они были весьма интенсивными и при при всех приходилось присутствовать и весь бред все генивальные мысли приходилось конспектировать... , а хош-нехош, но пыль от кокса понемногу вдыхалась....
Наркомания - это профессиональное заболевание такой профессии как "прессекретарь Зеленского"
показать весь комментарий
14.07.2021 13:31 Ответить
та просто тошнота та на кисленьке тягне
показать весь комментарий
14.07.2021 13:57 Ответить
Та мы заметили, шо с головой все хуже и хуже, хотя и так было все печально с рождения.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:02 Ответить
100% генетична вада розуму з дитинства🤪
показать весь комментарий
14.07.2021 13:12 Ответить
Випередив мене. Дійсно, потрібно було лікування розпочинати відразу в пологовому будинку.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:35 Ответить
Доця, сходи в церковь!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:02 Ответить
у нее не церковь а синагога и ее туда не пустят...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:03 Ответить
Для иегов.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:04 Ответить
Нагрузка в какой области деятельности? Можно уточнить?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:03 Ответить
Коленно-локтевой )))
показать весь комментарий
14.07.2021 13:05 Ответить
Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь - Цензор.НЕТ 307
показать весь комментарий
14.07.2021 13:06 Ответить
Білл -був видний мужчина! Моніку Лєвінскі не важко зрозуміти!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:52 Ответить
Мужчина был видный, а политик никчемный. С него началось падение Амрики. Бен Ладена запрещал стрелять, Соссиии помогал сильно. А так же много iшої фуйні за ним замічали
показать весь комментарий
14.07.2021 13:59 Ответить
А "ножки Буша" спасшие Рашку разве его рук дело? Как по мне, так главный виновник, что Рашка выжила - Джорж Буш!!
показать весь комментарий
15.07.2021 15:20 Ответить
Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь - Цензор.НЕТ 2677
показать весь комментарий
14.07.2021 16:32 Ответить
Супер. Я думаю і рот теж, як Моніка...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:36 Ответить
Заболевание налицо. Вернее на лице )))
показать весь комментарий
14.07.2021 13:03 Ответить
Действительно заболевание.... Я думал то срака!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:04 Ответить
Нет, она просто беременна от гнусавого
показать весь комментарий
14.07.2021 13:03 Ответить
после минета не беременеют
показать весь комментарий
14.07.2021 14:03 Ответить
Шо еще 6 месяцев и все рассосется?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:03 Ответить
не рассосется, а отвалится.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:06 Ответить
Ти диви ...
А спочатку була така бодра, журналістів-чоловіків гамселила аж гай гудів.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:04 Ответить
Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь - Цензор.НЕТ 5210
показать весь комментарий
14.07.2021 13:44 Ответить
У мадам передоз, алкоголическое отравление, сифилис?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:05 Ответить
+ лобковые вши 🤣🤣🤣 ниче еще пару месяцев и станет легчать
показать весь комментарий
14.07.2021 13:07 Ответить
Еще не отловила?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:26 Ответить
СПИД не учитываете?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:08 Ответить
все может быть! Но хочется верить в лучшее!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:13 Ответить
То зебола, вона не виліковна і передається нащадкам
показать весь комментарий
14.07.2021 13:17 Ответить
Деточка, тебе надо было с рождения и по сей день лечиться. У доктора с молоточком.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:05 Ответить
В Єрмака навантаження будуть менші?

"Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель буде працювати позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це Мендель повідомила в ефірі телеканалу https://t.me/ukraina24tv/8945 Україна 24 ."
показать весь комментарий
14.07.2021 13:06 Ответить
отож.. зразу видно що неправду каже... (забрехалася як завжди)))
показать весь комментарий
14.07.2021 13:08 Ответить
Вовке надоела, по рукам пошла
показать весь комментарий
14.07.2021 13:14 Ответить
Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь - Цензор.НЕТ 5463
показать весь комментарий
14.07.2021 13:19 Ответить
воха красавчик
показать весь комментарий
14.07.2021 13:30 Ответить
оо!.. трипер, уколы в попу, анализы.. и время для написания книги..
показать весь комментарий
14.07.2021 13:06 Ответить
Залишилось п'ять місяців???
показать весь комментарий
14.07.2021 13:06 Ответить
если честно... то уже во Франции заметно было что лечиться пора...
Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь - Цензор.НЕТ 2332

...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:07 Ответить
Впереди курс принудительного лечения
показать весь комментарий
14.07.2021 13:07 Ответить
В дурке лечится? От нервишки от клоуна пострадали?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:07 Ответить
Санітарам і лікарям терпіння.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:08 Ответить
та ладно ))) смирительную рубашку и укол "в овощ превращающий" никто еще не отменял )))
показать весь комментарий
14.07.2021 13:09 Ответить
ВЕСЬ ОТВЕТ ТВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЗЕ ВАШЕЙ РАБОТЫ МЕНДЕЛЬ ЗДЕСЬ В КОММЕНТАХ ЛЮДЕЙ НИ ОЛНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО КАК ВАС УЖЕ НЕНАВИДЯТЬ ПРИТОМ ВСЕ
показать весь комментарий
14.07.2021 13:08 Ответить
Вилічи свою ненависть до українців які розмовляють на своїй рідній мові
показать весь комментарий
14.07.2021 13:09 Ответить
"Вилічи" це українська?
Ви мене вибачте, але це не українська.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:12 Ответить
Лікувати-це українська мова-дякую за знання з української мови-вилікувати буде так як треба
показать весь комментарий
14.07.2021 13:36 Ответить
Тепер вона і тебе буде ненавидіти.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:38 Ответить
"Ви мене вибачте" - теж не українською.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:17 Ответить
яке цікаве слово - щось середнє між вилікуй та вирахуй....теж непогані, еге-ж, но?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:18 Ответить
И в каком месте заболело?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:11 Ответить
Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь - Цензор.НЕТ 7966
показать весь комментарий
14.07.2021 13:14 Ответить
Тебе Менделиха лечится нужно было раньше, может быть и помогло бы.
Мендель о причинах увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского: Из-за нагрузок ухудшилось здоровье. Я уже около трех месяцев лечусь - Цензор.НЕТ 361
показать весь комментарий
14.07.2021 13:15 Ответить
такие не лечатся. безнадежный случай.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:15 Ответить
Ушивають?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:17 Ответить
А попередники не скаржились.
Ніженка !
показать весь комментарий
14.07.2021 13:20 Ответить
"У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря," Источник:https://censor.net/ru/n3277039

Бедняжка, не покладая языка работала. даже книжку написала.про себя ,любимую, и Зелюка.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:43 Ответить
на язиці вже мозолі натерла! так старалася
показать весь комментарий
14.07.2021 13:58 Ответить
Що таке мєндєль,і для чого нам знати його думку ?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:21 Ответить
Трепак?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:22 Ответить
Напали,бовдури ,на дівча -ги-ги,ги-ги...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:23 Ответить
от зеленого триппера лечится , там и психо на лицо
показать весь комментарий
14.07.2021 13:27 Ответить
аборт
показать весь комментарий
14.07.2021 13:28 Ответить
..а может зеленой спермой траванулась
показать весь комментарий
14.07.2021 13:30 Ответить
С таким здоровьем только на ферму, два с половиной десятка поросят выкормишь. Это не книжки писать, это здоровье.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:33 Ответить
Это можно понять, госслужба не легкое дело...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:34 Ответить
Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель - это находившийся на своём месте экстра-профессионал высочайшего уровня. Никому не удавалось доселе и не удастся впредь рейтинги ЗЕлёносопельного БлаЗЕня ОслаБлять так эффективно, как это умела делать Юлия Владимировна (токмо не та, а эта). А пошатнувшееся от чрезмерных нагрузок здоровье, так это дело-то житейское - с кем не бывает? Придуркулит - он же ж не выбирает - проинсталлировал на бошку неустранимое глупое выражение морды лица, и готово дело.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:36 Ответить
вівчарки довго не живуть.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:37 Ответить
Ого, виявляється Вовка той ще шалун, заїздив дівку. 😲
показать весь комментарий
14.07.2021 13:41 Ответить
Наркотична залежність дуже небезпечна штука... Потребує тривалого лікування.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:52 Ответить
не правильно прочитал: Я уже около трех месяцев мочусь
показать весь комментарий
14.07.2021 13:56 Ответить
Бедная Мендель...
Старась, писала, а вечно выходила фигня и люлей получала....
показать весь комментарий
14.07.2021 13:59 Ответить
Це ще я один не плюнув у цю пройдисвітку ЗЕлену ! Тьху на тебе 3 рази!
показать весь комментарий
14.07.2021 14:00 Ответить
Сэмэна Фишелевича вызывала или проходила осмотр дистанционно ?
показать весь комментарий
14.07.2021 14:01 Ответить
канєшна. єдна шмєндєль на весь оп
показать весь комментарий
14.07.2021 14:02 Ответить
лечение у венеролога?
показать весь комментарий
14.07.2021 14:07 Ответить
очко треснуло...
показать весь комментарий
14.07.2021 14:13 Ответить
Надорвалась? Не убереглась? Служила народу,не жалея себя,так,что аж слегла?Охренеть можно! А многие говорят,что слуги-падлюки
показать весь комментарий
14.07.2021 14:21 Ответить
Без смазки нельзя. В общем - выздоравливай.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:25 Ответить
Можно не сомневаться: и на новой государственной должности Мендель вместе с такими же пламенными большевиками Коломойским, Зеленским и Шэфирами будет разрушать Украину как это делали пламенные большевики сто лет назад./ Мендель побывала на допросе в ГПУ . Она была вызвана для разъяснения своих публичных высказываний о том, что украинские военнослужащие будто бы обстреливают на Донбассе гражданские объекты
показать весь комментарий
14.07.2021 14:26 Ответить
Анкдот о работниках шарико-подшипникого завода:
Один рабочий работает на станке,другой читает ему журнал-
"Слыш,Петрович,тут пишут,что за всю жизнь,ва*ина женщины стирается на 00,05 мм!!"
"Эээх,Олеговичь,нам бы такие подшипники!"
показать весь комментарий
14.07.2021 14:49 Ответить
Шёл третий месяц лечения, но никто этой дуре так и не сказал, что патологического брехуна вылечить невозможно !!!
ПреЗедент тому пример.......
показать весь комментарий
14.07.2021 14:54 Ответить
Бедненькая... грузчики, завидуйте ещё))
показать весь комментарий
14.07.2021 15:23 Ответить
Теперь мы знаем, истинную, причину собачьего бреда, бурно изливавшегося из пасти этой особы. Все время подозревал,что у Мендель проблемы со здоровьем, психического характера, так как она постоянно пребывала в "своем мире".
показать весь комментарий
14.07.2021 16:14 Ответить
ох і важка робота ******** ДОЯРКИ до того ж весь час в резинових чоботях...
показать весь комментарий
14.07.2021 16:45 Ответить
А скока же это несчастьице проработало в "горячем цеху", шо уже какой месяц увядает...?
показать весь комментарий
14.07.2021 19:40 Ответить
Зебуины, прежде чем принять на работу проверяйтя своих амнезийников на профпринадлежность, шобы потом им же вы не оплачивали больничные - это еще ладно, а если какой(какая) заморыш окочурится во время "работы"...
показать весь комментарий
14.07.2021 19:43 Ответить
пан Саня как всегда - жжет зеленую вату одним комментом
показать весь комментарий
14.07.2021 22:16 Ответить
https://youtu.be/jgbf03MJyS4 Burn
показать весь комментарий
15.07.2021 02:33 Ответить
проигрыш, обратине внимание на задорный проигрыш (зебилов).
показать весь комментарий
15.07.2021 02:36 Ответить
 
 