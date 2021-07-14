Украина - одна из самых горячих в Европе. Ближайший дождь ожидается в субботу. КАРТА

Украина - одна из самых горячих в Европе. Ближайший дождь пройдет в субботу вечером, 17 июля.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталия Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина - одна из самых горячих в Европе. Максимальная температура воздуха середины июля, середины лета - 15 июля - составит у нас + 30 + 35 градусов. Карта 1.

Жара начнет постепенно ослабевать с ближайшего вторника, с 20 июля. Сначала градусы сползут вниз на Западе Украины, далее постепенно этот милосердный процесс распространится. Устойчивыми окажутся Восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше. Дождей в Украине серьезных не видно завтра - антициклон", - написала она.

Вместе с тем, Диденко отметила, что в Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовскую область в Закарпатье, есть вероятность локальных грозовых ливней. Карта 2.

"И также маленький островок влаги коротко образуется в четверг в отдельных районах Сумщины. А вообще - сухо и жарко", - сообщила синоптик.

Также она добавила, что в Киеве 15 июля ожидается сухая горячая погода, максимально + 32 + 34, местами до +35 градусов.

"Ближайший благословенный дождь пройдет в субботу вечером, 17 июля - местами на севере (включая Киев), затронет немного Запад и часть Центра", - отметила она.

"Пик лета, пик жары - выходим вместе на вершину, хотя и хекаем, однако восхищаемся окружающей горячей красотой, скоро начнем спускаться в свежие уютные долины второй половины лета)", - добавила Диденко.