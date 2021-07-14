Украина - одна из самых горячих в Европе. Ближайший дождь ожидается в субботу. КАРТА
Украина - одна из самых горячих в Европе. Ближайший дождь пройдет в субботу вечером, 17 июля.
Об этом в Facebook написала синоптик Наталия Диденко, передает Цензор.НЕТ.
"Украина - одна из самых горячих в Европе. Максимальная температура воздуха середины июля, середины лета - 15 июля - составит у нас + 30 + 35 градусов. Карта 1.
Жара начнет постепенно ослабевать с ближайшего вторника, с 20 июля. Сначала градусы сползут вниз на Западе Украины, далее постепенно этот милосердный процесс распространится. Устойчивыми окажутся Восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше. Дождей в Украине серьезных не видно завтра - антициклон", - написала она.
Вместе с тем, Диденко отметила, что в Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовскую область в Закарпатье, есть вероятность локальных грозовых ливней. Карта 2.
"И также маленький островок влаги коротко образуется в четверг в отдельных районах Сумщины. А вообще - сухо и жарко", - сообщила синоптик.
Также она добавила, что в Киеве 15 июля ожидается сухая горячая погода, максимально + 32 + 34, местами до +35 градусов.
"Ближайший благословенный дождь пройдет в субботу вечером, 17 июля - местами на севере (включая Киев), затронет немного Запад и часть Центра", - отметила она.
"Пик лета, пик жары - выходим вместе на вершину, хотя и хекаем, однако восхищаемся окружающей горячей красотой, скоро начнем спускаться в свежие уютные долины второй половины лета)", - добавила Диденко.
-брешуть.
-це чому?
-бо в мене кондициіонер є
До речі, на мапі знов Kiev. Тьху на вас.
Якщо з дому не виходити.
А літо вже - на другу половину!
І зливи, гради, спека - все було.
А час летить … Ах, як летить невпинно!
Та буде ще якраво і тепло.
І далі навіть дуже жарко буде,
То ж з спекою намучимося ми.
А поки достигає все повсюди,
То ж насолоджуємось ягідьми.
І ось і груші стануть величенькі,
Почервоніють в яблучок боки,
Ось достигають персики смачненькі,
А там почнуться сортові сливки…
Чарівне літо, що тут ще сказати!
Воно щось гарне кожен день несе.
А вітерець розносить дух од поллину та м'яти
І радує нас літечком усе.
Надія Красоткіна.
Сонце на літо - зима на мороз.
А так звісно, "немає ніякого глобального потепління" для сліпих фанатиків.