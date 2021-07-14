РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6759 посетителей онлайн
Новости
43 388 14

Украина - одна из самых горячих в Европе. Ближайший дождь ожидается в субботу. КАРТА

Украина - одна из самых горячих в Европе. Ближайший дождь пройдет в субботу вечером, 17 июля.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталия Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина - одна из самых горячих в Европе. Максимальная температура воздуха середины июля, середины лета - 15 июля - составит у нас + 30 + 35 градусов. Карта 1.

Украина - одна из самых горячих в Европе. Ближайший дождь ожидается в субботу 01

Жара начнет постепенно ослабевать с ближайшего вторника, с 20 июля. Сначала градусы сползут вниз на Западе Украины, далее постепенно этот милосердный процесс распространится. Устойчивыми окажутся Восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше. Дождей в Украине серьезных не видно завтра - антициклон", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве ночь на понедельник оказалась самой жаркой за всю историю наблюдений

Вместе с тем, Диденко отметила, что в Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовскую область в Закарпатье, есть вероятность локальных грозовых ливней. Карта 2.

Украина - одна из самых горячих в Европе. Ближайший дождь ожидается в субботу 02

"И также маленький островок влаги коротко образуется в четверг в отдельных районах Сумщины. А вообще - сухо и жарко", - сообщила синоптик.

Также она добавила, что в Киеве 15 июля ожидается сухая горячая погода, максимально + 32 + 34, местами до +35 градусов.

"Ближайший благословенный дождь пройдет в субботу вечером, 17 июля - местами на севере (включая Киев), затронет немного Запад и часть Центра", - отметила она.

"Пик лета, пик жары - выходим вместе на вершину, хотя и хекаем, однако восхищаемся окружающей горячей красотой, скоро начнем спускаться в свежие уютные долины второй половины лета)", - добавила Диденко.

Украина - одна из самых горячих в Европе. Ближайший дождь ожидается в субботу 03

жара (390) погода (2819) Диденко Наталия (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
В Донецке Синоптик обещает +37, вероятность града маловероятно, но что у обезьян на уме... чеПушило обещает дойти до Вашингтона.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:18 Ответить
+5
Пекло... хоч би хмаринки були.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:22 Ответить
+5
А Синоптик каже що в суботу ніякого дощу не буде. Хто бреше?
До речі, на мапі знов Kiev. Тьху на вас.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Донецке Синоптик обещает +37, вероятность града маловероятно, но что у обезьян на уме... чеПушило обещает дойти до Вашингтона.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:18 Ответить
До лондОну вже дійшли, на черзі Вашінгтон. Трєпєщітє піндоси!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:26 Ответить
Та какой там Лондон, бери выше, Рейкьявик наше фсё! Один уже брал
показать весь комментарий
14.07.2021 13:56 Ответить
-куме, ви чули, що на наступному тижні буде +45
-брешуть.
-це чому?
-бо в мене кондициіонер є
показать весь комментарий
14.07.2021 22:46 Ответить
Пекло... хоч би хмаринки були.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:22 Ответить
А Синоптик каже що в суботу ніякого дощу не буде. Хто бреше?
До речі, на мапі знов Kiev. Тьху на вас.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:22 Ответить
Та нормальна температура.
Якщо з дому не виходити.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:23 Ответить
///
А літо вже - на другу половину!
І зливи, гради, спека - все було.
А час летить … Ах, як летить невпинно!
Та буде ще якраво і тепло.

І далі навіть дуже жарко буде,
То ж з спекою намучимося ми.
А поки достигає все повсюди,
То ж насолоджуємось ягідьми.

І ось і груші стануть величенькі,
Почервоніють в яблучок боки,
Ось достигають персики смачненькі,
А там почнуться сортові сливки…

Чарівне літо, що тут ще сказати!
Воно щось гарне кожен день несе.
А вітерець розносить дух од поллину та м'яти
І радує нас літечком усе.

Надія Красоткіна.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:25 Ответить
Сонце на зиму - літо на спеку.
Сонце на літо - зима на мороз.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:28 Ответить
Минуточку, будьте добры помедленнее, я записываю.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:34 Ответить
Ось так ..

...
...Украина - одна из самых горячих в Европе. Ближайший дождь ожидается в субботу - Цензор.НЕТ 7471..
показать весь комментарий
14.07.2021 13:25 Ответить
Полісся, де раніше максимальні літні температури досягали 25-28 градусів Цельсія, тепер фіксується 30-34 градусів Цельсія. Колодязі, і навіть скважини, пересихають.
А так звісно, "немає ніякого глобального потепління" для сліпих фанатиків.
показать весь комментарий
14.07.2021 15:21 Ответить
Україна - одна з найгарячіших в Європі. Найближчий дощ очікується в суботу - Цензор.НЕТ 1125
показать весь комментарий
15.07.2021 10:32 Ответить
 
 