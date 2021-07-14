РУС
"Слуга народа" Бакумов о возможном назначении его главой комитета вместо Монастырского: Я думаю, что я справлюсь

Народный депутат "Слуги народа" Александр Бакумов в интервью журналистам в парламенте подтвердил информацию, что фракция обсуждает его кандидатуру на должность главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Отвечая на уточняющий вопрос, хотел ли бы он возглавить комитет, нардеп ответил: "Я думаю, что я справлюсь, если мне предложат, но давайте об этом будем говорить, когда должность будет вакантной. Пока есть действующий глава комитета, а также действующий министр внутренних дел, поэтому давайте этот вопрос пока отложим".

Говоря о возможном назначении нынешнего главы комитета Дениса Монастырского министром внутренних дел, Бакумов признался, что позитивно к нему относится.

"Я считаю его компетентным и подготовленным человеком. Он достаточно мудро поступает во многих ситуациях. Во круг него собираются люди, которые принадлежат к разным фракциям и группам. Он может стать стимулирующим и объединяющим фактором, чтобы обеспечить эффективную деятельность уже в качестве главы МВД", - отметил нардеп.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете прочитать в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Топ комментарии
+5
ооо... это овно даже не коккетничает )))
показать весь комментарий
14.07.2021 13:11 Ответить
+5
Де вони знайшли стільки євреїв!?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:13 Ответить
+3
У нас всего по 73%, кузня так сказать.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:19 Ответить
ооо... это овно даже не коккетничает )))
показать весь комментарий
14.07.2021 13:11 Ответить
Де вони знайшли стільки євреїв!?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:13 Ответить
У нас всего по 73%, кузня так сказать.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:19 Ответить
на рыбальском?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:25 Ответить
Святое не трожь.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:28 Ответить
Тв вы там все, зеленые уроды, думаете, что справитесь... Чем только думаете?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:13 Ответить
Так они справляются... у них закончилась эпоха бедности. А зебилы как были нищими, так и остались. Ну то такое.. пусть мажут говноквартал на хлеб, раз мову у них не получается.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:19 Ответить
"Я думаю, что я справлюсь" - покраснел и скромно пошаркал ножкой.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:17 Ответить
-- Вы умеете играть на гитаре?
-- Не знаю, но думаю, что справлюсь.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:20 Ответить
А, если вдруг не справится, то ему тестюха подскажет. Скоробогач , один из лидеров харьковской ячейки ОПЗЖ , главный мясной контрабандист Украины
показать весь комментарий
14.07.2021 13:21 Ответить
чому у всіх цих персонажів такі мерзенні @б@ла, їх там що, через особливий кастінг приймають?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:23 Ответить
Це плоть від плоті - нарід! Їх обрали майже без заперечень і порушень. Який нарід, такі і його підери лідери
показать весь комментарий
14.07.2021 19:24 Ответить
я думаю, Юрченко-пивокрад-наркоман-взяточник тоже справится!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:24 Ответить
А мы думаем,что не справишься. Но судя по всему это не имеет никакого значения.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:24 Ответить
Ещё один тамада или спендапер? Лень гуглить. Кто в за это чмо курсе?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:25 Ответить
А вот я думаю, что могу справится не хуже. Надо наказывать, если не справился, вот тут я задумался бы.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:26 Ответить
до первого отката бы думал. я бы посмотрел, как 95% местных комментаторов отказывалось бы от взятки
показать весь комментарий
14.07.2021 13:37 Ответить
Бубочка тоже думала что справится когда шла в Президенты...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:45 Ответить
"Слуга народа" Бакумов о возможном назначении его главой комитета вместо Монастырского: Я думаю, что я справлюсь - Цензор.НЕТ 3220Могу и Министром Сельского Хозяйства быть если Партия скажет!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:51 Ответить
справится ли он ? Нужно всегда знать систему принятия решения в юриспруденции. Во времена СССР единственным актом для юриспруденции был УКАЗ ПВС СРСР (Президиума ВС). Выдвигался проект, Минюст разсылал его ведущие правовые вузы, ВС,прокуратуру и начиналось обсуждение. Научные центры выдвигали согласованную концепцию, соглашались судьи, прокуроры и т.п. И как говорил академик Ю.М.Грошевой, потом начиналось как всегда-выходит указ, а там совершенно другое. Научные центры начинают разбираться -что это такое, а все очень просто -консультанты ПВС, тоже доктора наук, выбрасывают это все в корзину, и утверждают свое, родное и которое зачастую не по делу. Так отрабатывалась система единоличного решения -аторитаризм. И этот юный перец вещует -справлюсь. да там и работать не надо. Что напишут, то и прочитает. Главное, читать с интонацией и соблюдением знаков препинания, чтобы не было как у генпрокурорки, когда читала обращение к Верховной раде от имени особы мужского пола.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:57 Ответить
"Слуга народу" Бакумов про можливе призначення його главою комітету замість Монастирського: Я думаю, що впораюся - Цензор.НЕТ 3167
показать весь комментарий
14.07.2021 15:47 Ответить
Канєшна справішся! Там діло просте - скрутив бумажку, нюхнув доріжку - і всіх дєлов!
показать весь комментарий
14.07.2021 19:22 Ответить
 
 