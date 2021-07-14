"Слуга народа" Бакумов о возможном назначении его главой комитета вместо Монастырского: Я думаю, что я справлюсь

Народный депутат "Слуги народа" Александр Бакумов в интервью журналистам в парламенте подтвердил информацию, что фракция обсуждает его кандидатуру на должность главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Отвечая на уточняющий вопрос, хотел ли бы он возглавить комитет, нардеп ответил: "Я думаю, что я справлюсь, если мне предложат, но давайте об этом будем говорить, когда должность будет вакантной. Пока есть действующий глава комитета, а также действующий министр внутренних дел, поэтому давайте этот вопрос пока отложим".

Говоря о возможном назначении нынешнего главы комитета Дениса Монастырского министром внутренних дел, Бакумов признался, что позитивно к нему относится.

"Я считаю его компетентным и подготовленным человеком. Он достаточно мудро поступает во многих ситуациях. Во круг него собираются люди, которые принадлежат к разным фракциям и группам. Он может стать стимулирующим и объединяющим фактором, чтобы обеспечить эффективную деятельность уже в качестве главы МВД", - отметил нардеп.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.