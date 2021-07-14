РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6759 посетителей онлайн
Новости Языковой вопрос
3 767 32

Нардеп "ЕС" Вятрович напомнил подавшим "языковые" правки "слугам народа" о судьбе закона Колесниченко-Кивалова и их авторов: "Это урок истории". ВИДЕО

Народный депутат "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович, выступая в парламенте, поблагодарил тех коллег из фракции "Слуга народа", которые отозвали свои языковые поправки к законопроекту об изменениях в Госбюджет-2021.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Вятрович призвал остальных депутатов, кто также подавал подобные поправки, отозвать их.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра бюджетный комитет ВР рассмотрит законопроект, нивелирующий действие закона об украинском языке, - Вятрович

Нардеп напомнил, коллегам историю с принятием языкового закона авторства Колесниченко-Кивалова, когда один из лидеров "Партии регионов" ныне покойный Михаил Чечетов сказал: "Мы их развели, как котят".

"Но котята выросли", - отметил Вятрович.

Парламентарий напомнил, что один из авторов закона Вадим Колесниченко бежал в Россию, а сам документ в Украине был признан неконституционным.

"Это урок истории для всех, кто думает, что можно безнаказанно бороться с украинским языком", - подытожил он.

Вятровича поддержал лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк, который также попросил коллег отозвать свои поправки и не нарушать Регламент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Язык не может быть предметом спекуляции как пророссийских, так и псевдопатриотических сил, - Ткаченко. ВИДЕО

"Не превращайте последнюю пленарную неделю работы парламента в то, что мы опять будем бороться за украинский язык", - заявил Железняк.

Автор: 

ВР (29399) Кивалов Сергей (391) украинский язык (1203) Чечетов Михаил (1165) язык (3787) Вятрович Владимир (275) Слуга народа (2660) Железняк Ярослав (461)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Нардеп "ЕС" Вятрович напомнил подавшим "языковые" правки "слугам народа" о судьбе закона Колесниченко-Кивалова и их авторов: "Это урок истории" - Цензор.НЕТ 1158
показать весь комментарий
14.07.2021 13:27 Ответить
+12
Дурачок. Ич это вообще славянское окончание. Оно не только у украинцев есть. Возьми тех же хорват. Они недавно в футбол играли - там у всех окончания на ич.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:33 Ответить
+10
Это так же как и кацапские бредни про то,что фамилии оканчивающиеся на -ов- чисто рюське. Вот кадыров удивится.)
показать весь комментарий
14.07.2021 13:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурачок. Ич это вообще славянское окончание. Оно не только у украинцев есть. Возьми тех же хорват. Они недавно в футбол играли - там у всех окончания на ич.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:33 Ответить
Это так же как и кацапские бредни про то,что фамилии оканчивающиеся на -ов- чисто рюське. Вот кадыров удивится.)
показать весь комментарий
14.07.2021 13:36 Ответить
Ага, а еще Мухамедов, Назарбаев, Басаев, Дудаев, Кадыров. Сразу видно от кого мокшане пошли, тюрками были, тюрками и есть, только они почему-то этого стесняются.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:45 Ответить
дурачку всегда есть над чем посмеяться. Можешь начинать.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:11 Ответить
И только у кацапов оказывается в бывшей Югославии живут одни евреи , ведь там же 70% заканчивается на ич - спасибо расмешил
показать весь комментарий
14.07.2021 14:34 Ответить
+ У беларусов тоже фамилии оканчивающиеся на ич очень распространены.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:57 Ответить
Рюзьгэ?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:50 Ответить
Нардеп "ЕС" Вятрович напомнил подавшим "языковые" правки "слугам народа" о судьбе закона Колесниченко-Кивалова и их авторов: "Это урок истории" - Цензор.НЕТ 1158
показать весь комментарий
14.07.2021 13:27 Ответить
Фундаменти з цегли не ро *****!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:29 Ответить
Ти напевно щасливий від цього висновку.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:32 Ответить
Я констатую факт.
Бо якщо дурень будуватиме фундамент з цегли, споруда завалиться.
Тепер твоя черга радіти.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:36 Ответить
Чому радіти?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:37 Ответить
Тому, що фундамент "міцний" робимо.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:41 Ответить
Взагалі то відкрий Вікіпедію та прочитай про фундамент. Чи тобі як прорабу на будівництві це не потрібно щоб чіплятися до звичайного виразу?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:45 Ответить
Дурню не читаю.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:47 Ответить
Та хто б сумнівався в такій твоїй відповіді))
показать весь комментарий
14.07.2021 13:51 Ответить
Я її не читаю, бо знаю, хто її пише.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:53 Ответить
Ага. Напевно боти з Лахти.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:28 Ответить
Не матюкася.
показать весь комментарий
14.07.2021 13:32 Ответить
Взагалі-то роблять:
http://svaltera.kiev.ua/2020/04/20/tseglyanij-fundament/ Цегляний фундамент

але особисто я не рекомендую.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:31 Ответить
Це поганий урок. Слабенький і недостатній.
От якби кідалова та колісниченка повісили на каштані....
Може теперішнім негідникам випаде така честь ?
показать весь комментарий
14.07.2021 13:34 Ответить
Наркоманская шобла уверенно идет по пути петухоча. Хотя по своей сути и содержанию, зебилы - это и есть рыги, только главные морды другие - более тупее
показать весь комментарий
14.07.2021 13:35 Ответить
Україна може існувати тільки україномовна і це добре розуміють московські вороги та їхні агенти.
показать весь комментарий
14.07.2021 14:14 Ответить
Було колись, комсомол просив: "Партія, дай поруліть!" От в нас зараз і руліт комсомол партії регіонів.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:49 Ответить
 
 