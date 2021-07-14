Нардеп "ЕС" Вятрович напомнил подавшим "языковые" правки "слугам народа" о судьбе закона Колесниченко-Кивалова и их авторов: "Это урок истории". ВИДЕО
Народный депутат "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович, выступая в парламенте, поблагодарил тех коллег из фракции "Слуга народа", которые отозвали свои языковые поправки к законопроекту об изменениях в Госбюджет-2021.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Вятрович призвал остальных депутатов, кто также подавал подобные поправки, отозвать их.
Нардеп напомнил, коллегам историю с принятием языкового закона авторства Колесниченко-Кивалова, когда один из лидеров "Партии регионов" ныне покойный Михаил Чечетов сказал: "Мы их развели, как котят".
"Но котята выросли", - отметил Вятрович.
Парламентарий напомнил, что один из авторов закона Вадим Колесниченко бежал в Россию, а сам документ в Украине был признан неконституционным.
"Это урок истории для всех, кто думает, что можно безнаказанно бороться с украинским языком", - подытожил он.
Вятровича поддержал лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк, который также попросил коллег отозвать свои поправки и не нарушать Регламент.
"Не превращайте последнюю пленарную неделю работы парламента в то, что мы опять будем бороться за украинский язык", - заявил Железняк.
