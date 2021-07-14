За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлено 165 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 165 больных коронавирусом. Один человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"165 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. В общем летальных случаев от коронавируса - 5209. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 216 034 ", - сообщил Кличко.

Заболели: 94 женщины в возрасте от 18 до 76 лет, 61 мужчина в возрасте от 21 до 76 лет, а также 4 девочки от 13 до 17 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 больных коронавирусом, а также 38 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 152 человека. Всего коронавирус преодолели 206 946 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 47, в Соломенском - 36 и в Святошинском районе - 23 случая", - отметил Кличко.