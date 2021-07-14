Кабмин создал Украинский ветеранский фонд, он должен начать работу с 2022 года, - Шмыгаль

Фонд поможет привлечь финансовые ресурсы для реинтеграции ветеранов.

Об этом премьер-министр сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, это решение позволит аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в том числе ветеранского бизнеса.

"Новосозданный фонд поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, восстановлению физического и психического здоровья, повышению профессионального и образовательного уровня и ведения предпринимательской деятельности", - отметил глава правительства.

