5 936 56

Нардепы Бойко, Палица, Шпенов, Борту и Ларин вызваны на допрос по делу "Харьковских соглашений", - СБУ

Нардепы Бойко, Палица, Шпенов, Борту и Ларин вызваны на допрос по делу

Служба безопасности Украины вызывает на допрос в рамках расследования дела по "Харьковским соглашениям" ряд действующих народных депутатов.

Как передает Цензор.НЕТ, на сайте СБУ в разделе "повестки" сообщается, что Юрий Бойко вызывается на допрос 21 июля, Виталий Борту и Сергей Ларин - 20 июля, Игорь Палица, Дмитрий Шпенов вызваны повестками в СБУ на 19 июля.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал "Интерфакс-Украина", что нардепы были вызваны на допрос по делу "харьковских соглашений".

"Как действующие народные депутаты Украины они вызывались через аппарат Верховной Рады", - заявил он.

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений". 16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.

Бойко Юрий (950) Ларин Сергей (11) СБУ (20343) Харьковский пакт (218) Палица Игорь (66)
+20
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!! )))
14.07.2021 13:49 Ответить
+17
які допити? Цих потвор давно вже треба утілізувати
І літвіна не забувайте, воно там одне з головних фігурантів
14.07.2021 13:49 Ответить
+8
Підлипали Завгара єнакуєвського.
14.07.2021 13:52 Ответить
Дякую! Дуже дякую!

Нардепів Бойка, Палицю, Шпенова, Борту і Ларіна викликано на допит у справі "Харківських угод", - СБУ - Цензор.НЕТ 6813
14.07.2021 14:20 Ответить
Хехе )))) держи весь список - пожалуйста))))
https://censor.net/ru/news/120400/poslujnoyi_spisok_quotuchastnika_boevyh_deyistviyiquot_spikera_litvina_dokumenty
14.07.2021 14:37 Ответить
дякую
14.07.2021 14:39 Ответить
Ну и скорость у следствия и у юстиции:
9 лет ушло на то, чтобы начать дело: пока расследуют, да пока дело предателей в суд передадут, то к этому времени даже и Хозяин всех этих тварей, кремлёвский Кащей бессмертный, уже сдохнет...
14.07.2021 19:46 Ответить
Я точно не помню, но кто-то ещё доказывал, что "харьковские соглашения" выгодны и Украине и россии.
Кто помнит, подскажите.
14.07.2021 13:52 Ответить
А чого тимашенку не кличуть ?
Це ж вона наробила боргів перед рашкою, за які фуйло прихопив хведровича. Тому банально не було куди діватись.
14.07.2021 13:52 Ответить
Пожалів Бандюковича, як постраждалого від Юльки... Щось новеньке.
14.07.2021 13:57 Ответить
він не бідний, щоб його жаліти.
Просто треба висвічувати всіх винуватців тих подій.
14.07.2021 13:59 Ответить
Та да. Вана злочинно хотіла прибрати всі прокладки і тільки видатний бджоляр і горщикознавець вчасно запопіг прямим угодам, і отримали ми газ по 450$. І то, при цьому за комуналку ми платили копійки в порівнянні з сьогоденням.
14.07.2021 14:11 Ответить
Не було ніколи 450. По договору Тимошенко було 232 здається.
Через рік був вже інший контракт який урки засунули в харківські угоди.
Після того як рашка ті угоди денонсувала в 2014 контракт знову вступив в дію, як самостійний. По ньому і відсудили у рашки 3 млрд долларів, та викинули звідти всі газпромівські "хотелки".
14.07.2021 14:33 Ответить
Так і було поки ющ не зірвав переговори.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко 14 січня 2009 заявила: «Переговори, які успішно рухалися з 2 жовтня щодо забезпечення України природним газом за ціною 235 доларів для українських споживачів і транзит у межах 1,7 - 1,8 долара, - ці переговори було зірвано тим, що, на жаль, українські політики намагалися зберегти "Росукренерго" як тіньового корупційного посередника між Україною та Росією
14.07.2021 14:38 Ответить
Трохи не так. Навіть після зірваних переговорів в угоду "другу сім'ї" фірташу контракт на 2009 рік був підписаний по тій же ціні в 235 долларів. З можливістю щорічного перегляду ціни та об'ємів. Харківські угоди прибрали з угоди можливість перегляду так як жоден суд не розглядає міжнародні угоди. Це з контрактом можна спокійно йти в суд. Тим більше в ньому записано саме в який.
14.07.2021 14:49 Ответить
Це вже нюанси. Мій коментар проти посту пані Ксенії полягав в тому, що якщо вана і повинна йти в суд, то рядком з пасічником. І хто там винен більше - мені зрозуміло.
14.07.2021 15:09 Ответить
довіряти словам газової принцеси Юлі - себе не поважати!
14.07.2021 14:52 Ответить
#**********************# Ви хоч навчіться якісь аргументи по темі наводити, що б дискусія була змістовною.
14.07.2021 14:58 Ответить
Юля когда то какие то аргументы приводила? На прямые вопросы она начинает пространный трындежь в стиле "любі мої"
14.07.2021 15:26 Ответить
Все Вана правильно каже: і про землю, і приватизацію стратегічних підприємств, газово-енергетичну галузь. З аргументами і цифрами. Вже тридцять років бедлам і розкрадання. І святий ******, інуковищ, ющ, два брати-акробати (кравчук і кучма), тепер зелена чума... Без просвіту... Хоча треба визнати, ти ж дивись які ми багаті, що можна ще стільки красти. ..
14.07.2021 15:59 Ответить
Так, за клятого совка трохи надбали. Вже 30 років, слава Богу, велика прихватизація триває...
14.07.2021 16:09 Ответить
Правильно, бо Юлина контора называлась "Итера" Не тіньова і не корупційна прокладка
14.07.2021 15:18 Ответить
Кацапською компанією в Україні володіла ВАНА?! І ***** дозволив її посадити інуковощу?
14.07.2021 15:24 Ответить
Откатами кацапской компании володіла ВАНА. И всячески ее лоббировала.
14.07.2021 15:27 Ответить
Це де написано? У Вікіпедії? Чого ж овоч так і не нарив проти неї стопудового компромату. Цілу фірму амерських адвокатів наймав. Коли Юлька була прем"єром ми були молодими батьками і за комуналку взагалі не парились. Такі це були копійки.
14.07.2021 15:37 Ответить
Ви мабуть тоді ще під стіл ходили раз не можете пам'ятати що та Юлька майже наодинці боролась з тими угодами, які до речі активно підтримував Порошенко.
Про борги тупа брехня. Юлька після кризи залишила 35 млрд долларів в резервах і ті резерви були рівні українським боргам. Таких показників ніхто після неї не мав і в найближчі 20 років не матиме.
14.07.2021 14:24 Ответить
Что же вы врёте?! Тимошенко была премьером до 11 марта 2010 года. Золотовалютные резервы тогда были 25147.48 млн.дол. А вот в декабре 2010 года уже составили 34576.40 млн.дол., но это уже было при Азарове.
14.07.2021 14:54 Ответить
Вот Азиров как раз больше всех долгов набрал на шею Украины
14.07.2021 15:29 Ответить
Не без того, но статистика вещь упрямая. А она говорит, что самый большой ЗВР Украины был в апреле 2011, при Азарове, и составлял 38,3 млрд $
14.07.2021 15:48 Ответить
Знов про Юльчині борги, "кабальний контракт" і "не було куди діватися"?!
Запланований контракт з прийнятною ціною без прокладок і трирічним перехідним періодом зірвали тоді Ющенко з Фірташем. Тимошенко вимушено пішла на новий контракт з базовою (розрахунковою до застосування коефіцієнтів) ціною на рівні середньозваженої на той кризовий момент в ЄС 450 баксів після двотижневого припинення постачання нам газу серед січневих морозів. На виході з коефіцієнтами, знижкою та іншими заходами по 2009 року ми отримали середню ціну 230 з чимось. Надалі планувалося застосувати чинні положення контракту щодо вимог покупця про зниження ціни через істотну зміну умов на ринку газу в ЄС (навала зрідженого газу тоді обвалила спотові ціни), як це успішно зробили тоді усі інші європейські покупці газпромівського газу (https://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/22/3686613/ стаття 4.4 Контракту ). Але після усунення Тимошенко від влади команда Януковича вирішила піти шляхом зрадницьких харківських угод з фіктивною знижкою 100 доларів. Фіктивною, бо насправді це була не знижка, а відстрочення частини платежу до 2042 року з умовою не чіпати до того часу чорноморський флот у Криму. Лише після втечі Януковича, Нафтогаз без особливої надії на успіх звернувся до Арбітражу у Стокгольмі за контрактом Тимошенко і у чіткій відповідності до його "кабальних" положень, та несподівано отримав перемогу - знижку в цінах і скасування положення "бери або плати". Точно так, як і усі інші газпромівські контрагенти в ЄС, тільки з затримкою на термін Юліної тюрми. Такою є реальна матчастина питання.
14.07.2021 15:47 Ответить
О, новый сериал для дебилов73% подвалил. Квартал95 таки знает толк в шоу, особенно когда задание - остановить падающий рейтинг главклоуна.
14.07.2021 13:55 Ответить
Змов - бурна імітація діяльності, як із "пособником тероризму" мертвечуком...
Теж під домашній арешт? Чи обмежуться штрафом за фулюганство?!
😡
14.07.2021 14:01 Ответить
16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.Источник: https://censor.net/ru/n3277053
Ну и какие были последствия? А какие в случае не подписания?
Вот, предположим не подписали бы. И что РФ убралася бы из Крыма? Да фиг там. Свою базу в Новороссийске они не сильно спешили строить, плана передачи арендуемых объектов Украине не разрабатывали, строили кучу жилья для своих в Севастополе и т.д. и т.п. В общем уже тогда было понятно что никуда они с Крыма не уйдут, а выгнать их силой у нас не получится. И выходит что все равно пришлось бы подписывать какой-то новый договор
14.07.2021 14:03 Ответить
Було б бажання вигнати. Під лежачій камінь вода не тече.
14.07.2021 14:32 Ответить
Почему ж не получилось бы? Международный суд и блокировка всех активов
14.07.2021 15:32 Ответить
У нас сейчас РФ оккупировала часть территории, ведёт войну, гадит половине цивилизованного мира и т.п. И как там успехи в международных судах и с блокировкой активов? Ходорковский за свой "Юкос" много уже успел вернуть?
14.07.2021 15:53 Ответить
Народного депутата не можна притягнути до відповідальності за результати голосування.
14.07.2021 14:11 Ответить
Смысл от его работы тогда? Наголо уют о присоединении к РФ и что, не понесёт ответственности. Чушня.
14.07.2021 14:25 Ответить
Є Закон й його треба виконувати. Тому розгляд справи стосовно відповідальності за голосування - це для зелохів.
14.07.2021 14:34 Ответить
Да, так устроены законы в цивилизованных странах. За голосование у депутата только политическая ответственность. Поэтому все это постановочное шоу для лохтората бубочки. Лохторат всегда вместо бублика получает от Галабаротьки дырку от бублика, впридачу с гнусавым видосиком.
14.07.2021 18:17 Ответить
СлабО!
Порошенка, Парубія, Турчинова, Гримчака, Головатого еtс ще не викликали...
14.07.2021 14:12 Ответить
все названные лица уже были на допросах в СБУ, а Гримчак даже сидел в тюрьме (или СИЗО?)
14.07.2021 18:23 Ответить
Так и до Климкина очередь дойдет.
14.07.2021 14:20 Ответить
Не прошло и 10 лет.
14.07.2021 14:24 Ответить
а подонок Литвин.. не? неинтересно?!
14.07.2021 14:25 Ответить
гниду Литвина обов'язково!
14.07.2021 14:29 Ответить
Как передает https://censor.net/, на сайте СБУ в разделе "https://ssu.gov.ua/povistky повестки " сообщается, вызывается на допрос 21 июля, Виталий Борту и Сергей Ларин - 20 июля, Источник: https://censor.net/ru/n3277053
Не ходи в магАзин, ходи в магазИн, а пойдёшь в магАнин купишь портфелин.
Если шо то ссылка на http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8 Офіційний портал Верховної Ради
Борт Віталій Петрович
Господину Бутусовым быть внимательнее.
14.07.2021 14:39 Ответить
Оце б була гарна справа - посадити до в,язниці усе ото кодло яке голосувало "за" по Харківським угодам!
14.07.2021 14:55 Ответить
Еще следует посадить сепаратистку Тимошенко, которая в тяжелое для Украины время призывала не защищать Украину. Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш... Помните, да?
И корабль не должен отвалиться от стенки причала, и самолет не должен оторваться от взлетки. И это в период акта вооруженной агрессии РФ против Украины.
14.07.2021 15:11 Ответить
и никого не сажают за гос измену.
14.07.2021 15:17 Ответить
От государства не ждали справедливости, за справедливостью шли к мафии. И мафия рождала собственных Робин Гудов.

Марио Пьюзо.

Крестный отец.
14.07.2021 15:18 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
14.07.2021 15:43 Ответить
Даже плюсик ставить не буду. В Охвисе Зеленского работает замом Ермака, Руслан Демченко, работающий при Януковиче замом минстра иностранных дел и готовивший текст этих Харьковских. И поныне сливающий инфу в Росию, в том числе и по вагнеровцам.
По поводу вызваных экс депутатов-вообще чистый пиарход для разводки ЛОХОВ. Любой заявит-"это моя политическая позиция". И все. Кончится кино для дураков.
14.07.2021 18:10 Ответить
покарати потрібно......щоб не було повадно
14.07.2021 19:45 Ответить
Одно из самых гнусных деяний шапкокрада---это соглашение. До 2042г! Это при том что по договору меду нами и РФ в 1998-99г к 2017г база должна была перебазироваться в Новороссийск. Где кстати стали уже тогда кое что готовить. Там масса предателей в той сделке была---указаные только часть. Можно даже допустить, косвенно конечно---что бабла сыпанули тварям. И с того момента дело и пошло по части покупать наших тварей у власти. И для справки---печатал не раз. За 1946г США платили Японии за свою базу на о. Окинава 4 миллиарда дол в год. Потом сумма увеличивалась там через 3-5 лет очередных. А нам за Севастополь 96 мил. дол в год и не пересчётом на гос-банк а как бы газ на эту сумму, но по рыночной текущей цене! Но это конечно претензия к чучме и его своре. Они кстати все известны и многие всё так же в Раде. Либо нахватавшись 4-6 каденций богуют по сей день за счёт сегодняшнего бюджета!
14.07.2021 21:22 Ответить
 
 