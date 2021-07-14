Нардепы Бойко, Палица, Шпенов, Борту и Ларин вызваны на допрос по делу "Харьковских соглашений", - СБУ
Служба безопасности Украины вызывает на допрос в рамках расследования дела по "Харьковским соглашениям" ряд действующих народных депутатов.
Как передает Цензор.НЕТ, на сайте СБУ в разделе "повестки" сообщается, что Юрий Бойко вызывается на допрос 21 июля, Виталий Борту и Сергей Ларин - 20 июля, Игорь Палица, Дмитрий Шпенов вызваны повестками в СБУ на 19 июля.
Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал "Интерфакс-Украина", что нардепы были вызваны на допрос по делу "харьковских соглашений".
"Как действующие народные депутаты Украины они вызывались через аппарат Верховной Рады", - заявил он.
Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений". 16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.
І літвіна не забувайте, воно там одне з головних фігурантів
https://censor.net/ru/news/120400/poslujnoyi_spisok_quotuchastnika_boevyh_deyistviyiquot_spikera_litvina_dokumenty
9 лет ушло на то, чтобы начать дело: пока расследуют, да пока дело предателей в суд передадут, то к этому времени даже и Хозяин всех этих тварей, кремлёвский Кащей бессмертный, уже сдохнет...
Кто помнит, подскажите.
Це ж вона наробила боргів перед рашкою, за які фуйло прихопив хведровича. Тому банально не було куди діватись.
Просто треба висвічувати всіх винуватців тих подій.
Через рік був вже інший контракт який урки засунули в харківські угоди.
Після того як рашка ті угоди денонсувала в 2014 контракт знову вступив в дію, як самостійний. По ньому і відсудили у рашки 3 млрд долларів, та викинули звідти всі газпромівські "хотелки".
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко 14 січня 2009 заявила: «Переговори, які успішно рухалися з 2 жовтня щодо забезпечення України природним газом за ціною 235 доларів для українських споживачів і транзит у межах 1,7 - 1,8 долара, - ці переговори було зірвано тим, що, на жаль, українські політики намагалися зберегти "Росукренерго" як тіньового корупційного посередника між Україною та Росією
Про борги тупа брехня. Юлька після кризи залишила 35 млрд долларів в резервах і ті резерви були рівні українським боргам. Таких показників ніхто після неї не мав і в найближчі 20 років не матиме.
Запланований контракт з прийнятною ціною без прокладок і трирічним перехідним періодом зірвали тоді Ющенко з Фірташем. Тимошенко вимушено пішла на новий контракт з базовою (розрахунковою до застосування коефіцієнтів) ціною на рівні середньозваженої на той кризовий момент в ЄС 450 баксів після двотижневого припинення постачання нам газу серед січневих морозів. На виході з коефіцієнтами, знижкою та іншими заходами по 2009 року ми отримали середню ціну 230 з чимось. Надалі планувалося застосувати чинні положення контракту щодо вимог покупця про зниження ціни через істотну зміну умов на ринку газу в ЄС (навала зрідженого газу тоді обвалила спотові ціни), як це успішно зробили тоді усі інші європейські покупці газпромівського газу (https://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/22/3686613/ стаття 4.4 Контракту ). Але після усунення Тимошенко від влади команда Януковича вирішила піти шляхом зрадницьких харківських угод з фіктивною знижкою 100 доларів. Фіктивною, бо насправді це була не знижка, а відстрочення частини платежу до 2042 року з умовою не чіпати до того часу чорноморський флот у Криму. Лише після втечі Януковича, Нафтогаз без особливої надії на успіх звернувся до Арбітражу у Стокгольмі за контрактом Тимошенко і у чіткій відповідності до його "кабальних" положень, та несподівано отримав перемогу - знижку в цінах і скасування положення "бери або плати". Точно так, як і усі інші газпромівські контрагенти в ЄС, тільки з затримкою на термін Юліної тюрми. Такою є реальна матчастина питання.
Теж під домашній арешт? Чи обмежуться штрафом за фулюганство?!
😡
Ну и какие были последствия? А какие в случае не подписания?
Вот, предположим не подписали бы. И что РФ убралася бы из Крыма? Да фиг там. Свою базу в Новороссийске они не сильно спешили строить, плана передачи арендуемых объектов Украине не разрабатывали, строили кучу жилья для своих в Севастополе и т.д. и т.п. В общем уже тогда было понятно что никуда они с Крыма не уйдут, а выгнать их силой у нас не получится. И выходит что все равно пришлось бы подписывать какой-то новый договор
Порошенка, Парубія, Турчинова, Гримчака, Головатого еtс ще не викликали...
Не ходи в магАзин, ходи в магазИн, а пойдёшь в магАнин купишь портфелин.
Если шо то ссылка на http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8 Офіційний портал Верховної Ради
Борт Віталій Петрович
Господину Бутусовым быть внимательнее.
И корабль не должен отвалиться от стенки причала, и самолет не должен оторваться от взлетки. И это в период акта вооруженной агрессии РФ против Украины.
Марио Пьюзо.
Крестный отец.
По поводу вызваных экс депутатов-вообще чистый пиарход для разводки ЛОХОВ. Любой заявит-"это моя политическая позиция". И все. Кончится кино для дураков.