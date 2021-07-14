Нардепы Бойко, Палица, Шпенов, Борту и Ларин вызваны на допрос по делу "Харьковских соглашений", - СБУ

Служба безопасности Украины вызывает на допрос в рамках расследования дела по "Харьковским соглашениям" ряд действующих народных депутатов.

Как передает Цензор.НЕТ, на сайте СБУ в разделе "повестки" сообщается, что Юрий Бойко вызывается на допрос 21 июля, Виталий Борту и Сергей Ларин - 20 июля, Игорь Палица, Дмитрий Шпенов вызваны повестками в СБУ на 19 июля.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал "Интерфакс-Украина", что нардепы были вызваны на допрос по делу "харьковских соглашений".

"Как действующие народные депутаты Украины они вызывались через аппарат Верховной Рады", - заявил он.

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений". 16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.

