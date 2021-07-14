РУС
Сюмар об отставке Авакова: "Чашу терпения" Зеленского переполнило задержание Юрченко и Брагара под наркотиками

Сюмар об отставке Авакова:

Президент Украины Владимир Зеленский мог попросить главу МВД Арсена Авакова уйти в отставку из-за задержания полицией нардепов Александра Юрченко и Евгения Брагара в состоянии наркотического опьянения.

Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Отставка Авакова - тот случай, когда причины отставки имеют значение. Так вот. Из нескольких источников говорят, что "чашу терпения" Зеленского переполнило ... задержание полицией слуг Юрченко и Брагара в состоянии наркотического опьянения. То есть, не дело об изнасиловании в Кагарлыке, не дело Шеремета. А "слуги" под наркотиками, которые таранили машины и становились угрозой для людей. Это называется отставка "за подрыв авторитета президента и его партии", - подчеркивает Сюмар.

"Это просто о логике, в чем видит задачу Национальной полиции Банковая - не замечать слуг-наркоманов и выполнять "чего изволите". Далее будет интересно. А рыба уже очень активно гниет. С головы", - добавила она.

Сюмар об отставке Авакова: Чашу терпения Зеленского переполнило задержание Юрченко и Брагара под наркотиками 01
Сюмар об отставке Авакова: Чашу терпения Зеленского переполнило задержание Юрченко и Брагара под наркотиками 02

Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Он отказался сдавать анализы после остановки. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Первый замглавы фракции "СН" Корниенко заявил: "Если будет доказана вина Васильковского , он покинет фракцию".

Сам Васильковский заявил: Наверное, из-за моей бурной реакции правоохранители подумали, что я пьян.

4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

Также читайте: "Батькивщина" не будет поддерживать смену руководства МВД: Мы не будем голосовать за кадровые назначения и за отставку Авакова

Также СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" поддержит отставку Авакова, но не будет голосовать за назначение Монастырского, - нардеп Железняк

Автор: 

Аваков Арсен (3445) МВД (9345) отставка (3173) Сюмар Виктория (426) Слуга народа (2661) Брагар Евгений (45) Юрченко Александр (101)
Топ комментарии
+85
Глав Наркоман, своих в беде не бросает
14.07.2021 14:23 Ответить
14.07.2021 14:23 Ответить
+56
Зеленский понял-шо может быть следующим...
14.07.2021 14:24 Ответить
14.07.2021 14:24 Ответить
+38
та вже)))...злилися в одну партію))))
14.07.2021 14:37 Ответить
14.07.2021 14:37 Ответить
Буратина Коломойского, Буратина Коломойского, слушать Монике это обидно.Она пытается доказать самостоятельность-уволила назначенца Коломойского ,ценного для него человечка, пугает что уйдет к другому. Но Ахметов на поползновения Моники отвечает вяло, без особой страсти. А Пинчук верен тестю, сделавшего его миллиардером -за счёт казны, разумеется. Пошумит Моника, успокоится и с Коломойским помирится. Как не раз бывало. /Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД .27.08.19.
14.07.2021 15:15 Ответить
14.07.2021 15:15 Ответить
То, что Аваков повесил убийство Шеремета на атошников бездоказательно, ее не волнует, но приплести "сн" до увольнения просто аж пече. Но какая вера к той, кто и раньше брехал ради кормушки.
14.07.2021 15:24 Ответить
14.07.2021 15:24 Ответить
Так Авакян вместе с твоей зекрысой и повесил
показать весь комментарий
14.07.2021 16:25 Ответить
Ну, в политической борьбе любые средства хороши, особенно разная фигня
Лохорат это хавает с великим удовольствием.
А суть вопроса в том, что аваков - ближайший бизнеспартнер фирташа.
Как это не странно, подруга авакова мадам капительман фирташа на нюх не переносит
14.07.2021 15:37 Ответить
14.07.2021 15:37 Ответить
Страна наркоманов и зебилов.
14.07.2021 15:40 Ответить
14.07.2021 15:40 Ответить
Hаркомани на городі
Hаркомани на городі
Hаркомани на городі
Ріжуть маковиння
14.07.2021 15:44 Ответить
14.07.2021 15:44 Ответить
зеленский и два его кореша - брагарь и юрченко ...
14.07.2021 15:51 Ответить
14.07.2021 15:51 Ответить
зурабе смиешко орал в 2014 м что птрк малютка надо
14.07.2021 16:21 Ответить
14.07.2021 16:21 Ответить
Сюмар про відставку Авакова: "Чашу терпіння" Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками - Цензор.НЕТ 447
14.07.2021 16:06 Ответить
14.07.2021 16:06 Ответить
Сюмар про відставку Авакова: "Чашу терпіння" Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками - Цензор.НЕТ 9155
14.07.2021 16:27 Ответить
14.07.2021 16:27 Ответить
А пенсионеры даже могут подумать, что все зеленые - наркоманы. Гыгы.
14.07.2021 18:23 Ответить
14.07.2021 18:23 Ответить
Сюмар не тот политик которого надо слушать в этой истории . Похоже выдумали, чтобы потролить Зе, ничего против не имею, а Юрченко лично бы угадал с носока по тупой мордашке, но не вижу оснований верить Сюмар. Слуги регулярно попадают в наркоскандалы а после кражи Юрченко пива, его держат за фрика в самой СН.,из за таких дурачков министры не подают в остсавку, есть политические причины, о которых мы еще узнаем.
14.07.2021 19:03 Ответить
14.07.2021 19:03 Ответить
Аваков знає про назріваючий крах режиму Зеленського і його слуг. Він не хоче нести відповідальність за повний провал зовнішньої і внутрішньої політики продажних злочинних квартальних бездарів. А, заодно і "прикрасити" якогось київського каштана на черговому Майдані. Тому і завчасно "линяє". А за цей час створить свою політсилу, або примкне до котроїсь. А потім все піде по накатаному сценарію : вчергове вилізе на плечах (і крові) чергових революціонерів до влади (читай - до корита) і ВЧЕРГОВЕ їх кине...
14.07.2021 19:30 Ответить
14.07.2021 19:30 Ответить
Позоріще, країною керують наркомани🤦🤦🤦
14.07.2021 22:56 Ответить
14.07.2021 22:56 Ответить
В Авакова нормальні відносини з американцями, напередодні відставки він зустрічався з в.о. тимчасового повіреного США в Україні Джорджем Кентом, а Зеленський зустрічався з Ангелою Меркель. Зустріч з Кентом стала останньою краплею.
14.07.2021 23:55 Ответить
14.07.2021 23:55 Ответить
