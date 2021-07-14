Сюмар об отставке Авакова: "Чашу терпения" Зеленского переполнило задержание Юрченко и Брагара под наркотиками

Президент Украины Владимир Зеленский мог попросить главу МВД Арсена Авакова уйти в отставку из-за задержания полицией нардепов Александра Юрченко и Евгения Брагара в состоянии наркотического опьянения.

Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Отставка Авакова - тот случай, когда причины отставки имеют значение. Так вот. Из нескольких источников говорят, что "чашу терпения" Зеленского переполнило ... задержание полицией слуг Юрченко и Брагара в состоянии наркотического опьянения. То есть, не дело об изнасиловании в Кагарлыке, не дело Шеремета. А "слуги" под наркотиками, которые таранили машины и становились угрозой для людей. Это называется отставка "за подрыв авторитета президента и его партии", - подчеркивает Сюмар.

"Это просто о логике, в чем видит задачу Национальной полиции Банковая - не замечать слуг-наркоманов и выполнять "чего изволите". Далее будет интересно. А рыба уже очень активно гниет. С головы", - добавила она.





Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Он отказался сдавать анализы после остановки. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Первый замглавы фракции "СН" Корниенко заявил: "Если будет доказана вина Васильковского , он покинет фракцию".

Сам Васильковский заявил: Наверное, из-за моей бурной реакции правоохранители подумали, что я пьян.

4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

Также СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

