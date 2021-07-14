Воин 57-й ОМПБр Андрей Беляев погиб на Донбассе в результате артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками. ФОТО

Вчера, 13 июля, в районе поселка Причепиливка Новоайдарского района Луганской области в результате смертельных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками, погиб Андрей Левонтиевич Беляев, 1982 года рождения, житель города Никополь Днепропетровской области, военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Никопольского ОГТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Опять Никополь теряет Героя

Вчера вечером, 13 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во время вражеского артиллерийского обстрела из 122-мм и 152-мм калибра боевых позиций 57 отдельной мотопехотной бригады погиб наш земляк, никопольчанин Беляев Андрей Левонтиевич, 1982 года рождения.

Время и место прощания с Героем будет объявлено дополнительно. От имени личного состава Никопольского ОГТЦК и СП выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Левонтиевича.

Герои не умирают! Слава Героям!", - отмечается в сообщении.

"На Донбассе погиб мой побратим, с которым я вместе воевал. Андрей Беляев, позывной Белый. Доброволец с 2014 года, несколько раз подписывал контракт и сейчас был на фронте.

17 июля (через три дня) ему должно было исполниться 39 лет.

Подразделение попало под плотный артиллерийский обстрел и Белый погиб на месте.

Опытный воин. Сам первым шел вперед, первым стрелял, брал на себя ответственность. Был примером для меня на войне.

Тихий герой. Обычный мужчина, которых тысячи, ушедших на войну. Не участвовал в выдающихся боях и операциях. Но на своей маленькой войне был среди лучших.

Искренен. Всегда улыбающийся.

У него осталось трое детей.

Друг, ты уже победил. Спасибо тебе за все!

Извини, что так и не приехал.

Обнял", - рассказал журналист, участник боевых действий Александр Махов.

Андрей Беляев