Поручил всем украинским посольствам в ЕС работать над включением Украины в национальные "зеленые списки", - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам в странах ЕС работать над включением Украины в национальные зеленые списки, которые позволят украинцам путешествовать в эти страны без ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Кулеба заявил в ходе засдеания правительства.

Он отметил, что решение Европейского Союза о включении Украины в список третьих стран, из которых разрешен въезд, есть рекомендацией государствам-членам. Теперь каждая из них будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой национальный зеленый список и определении условий въезда на ее территорию.

"Я уже поручил всем украинским посольствам в государствах-членах ЕС активно работать с нашими европейскими партнерами, чтобы Украина попадала в национальный зеленый список соответствующей страны, и чтобы условия въезда для наших граждан были максимально упрощенными", - сказал Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что при принятии соответствующего решения каждое из государств будет руководствоваться не только показателями в Украине, но и своими собственными эпидемическим показателями.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросовет предлагает открыть границы для Украины.

Не знаю что вы там поручаете посольствам, но до этих оборзевших особей, никак нельзя дозвонится ни при каких условиях, конкретно говорю про посольство Украины в Испании г.Мадрид, ул Абубилья 52, возьмите на заметку ув.Кулеба, в первую очередь это показывает отношение ваших чиновников к своим согражданам, одним словом - ганьба.
14.07.2021 15:03
Это когда Йозвяк выдал инфу из первых рук, что ЕС собирается открыть границы для украинцев, куляба резко засуетилась в расчёте поиметь с этого решения бонусов
14.07.2021 15:43
А чего еще ждать от ублюдков из "слуг"?
Этому недоумку Кулебе и в голову не приходило, что эту работу надо было проводить еще до того, как ЕС примет такое решение, пример Венгрии, Германии, Австрии, Болгарии, Греции, Кипра и др. которые приняли решение впускать украинцев без всяких решений ЕС...
15.07.2021 01:34
 
 