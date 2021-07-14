Поручил всем украинским посольствам в ЕС работать над включением Украины в национальные "зеленые списки", - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам в странах ЕС работать над включением Украины в национальные зеленые списки, которые позволят украинцам путешествовать в эти страны без ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Кулеба заявил в ходе засдеания правительства.

Он отметил, что решение Европейского Союза о включении Украины в список третьих стран, из которых разрешен въезд, есть рекомендацией государствам-членам. Теперь каждая из них будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой национальный зеленый список и определении условий въезда на ее территорию.

"Я уже поручил всем украинским посольствам в государствах-членах ЕС активно работать с нашими европейскими партнерами, чтобы Украина попадала в национальный зеленый список соответствующей страны, и чтобы условия въезда для наших граждан были максимально упрощенными", - сказал Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что при принятии соответствующего решения каждое из государств будет руководствоваться не только показателями в Украине, но и своими собственными эпидемическим показателями.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросовет предлагает открыть границы для Украины.

