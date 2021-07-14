САП обжалует оправдательный приговор бывшему следователю ГПУ, который присваивал талоны на бензин
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует приговор Высшего антикоррупционного суда от 14 июля 2021 года, которым бывший следователь Генеральной прокуратуры Украины признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
САП не соглашается с оправдательным решением суда первой инстанции и обжалует в апелляционной палате ВАКС оправдательный приговор бывшему следователю ГПУ, когда получит полный текст решения.
О подаче апелляционной жалобы и ее дальнейшем рассмотрении будет уведомлено дополнительно.
Бывшего следователя подозревали в получении неправомерной выгоды по ч.2 ст.191 УК.
Отмечается, что он завладел скретч-картами на бензин во время проведения 29 июля 2016 года обыска в домовладении главы Свидовского сельского совета Черкасского района, которую в то время подозревали в получении неправомерной выгоды.
По данным "Украинской правды", речь идет о бывшем старшем следователе по особо важным делам Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Алексее Алфимовом.
