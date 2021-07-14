РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5947 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 436 14

Единороссы приехали агитировать в оккупированный Луганск: жители ОРДЛО с паспортами РФ смогут голосовать на выборах в Госдуму

Единороссы приехали агитировать в оккупированный Луганск: жители ОРДЛО с паспортами РФ смогут голосовать на выборах в Госдуму

В оккупированном РФ Луганске сегодня проходит "Форум граждан России", в котором принимают участие представители группировок "Л/ДНР", а также российской провластной партии "Едина Россия". На форум прибыли представители самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса"

Фактически форум носит агитационный характер в поддержку партии "Единая Россия" перед выборами в Госдуму, которые пройдут в РФ в сентябре. Кремль хочет привлечь к голосованию и жителей Донбасса, которые получили российские паспорта.

"Сегодняшнее мероприятие, оно знаковое для граждан России, проживающих на территории Донбасса, их на сегодняшний день 611 тысяч, и каждый день это количество увеличивается. Я думаю, что до конца года два миллиона граждан России будут проживать на этой исконно российской земле", - заявил перед открытием "форума" первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Как заявил "председатель Народного Совета ЛНР" Денис Мирошниченко, современные технологии позволят жителям Донбасса, имеющим российское гражданство, полноценно участвовать в избирательном процессе, не находясь на территории РФ.

"Мы сегодня должны проговорить механизм политический, как мы, граждане Российской Федерации, можем полноценно принимать участие в выборах, которые могут происходить. Потому что есть разные современные технологии, которые позволяют не находиться на территории Российской Федерации и полноценно принимать участие в выборах", – сказал он.

Вместе с тем, в ходе "форума" местный "политолог" Александр Проценко заявил, что жители "Л/ДНР", имеющие российское гражданство, заслужили право выбирать будущее России: "За последние несколько лет мы наблюдаем интенсификацию интеграционных процессов сближения Донбасса с Россией, которая с 2019 года находится на новом уровне. Русский мир возвращается в Донбасс, это масштабный, исторически справедливый, обоснованный процесс. И сегодня у каждого жителя Донбасса есть возможность сделать в этот исторический процесс свой личный вклад. А также тем самым создать залог для защиты своих прав и свобод со стороны России в будущем".

Проценко уточнил, что для этого необходимо "получить российский паспорт, оформить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) и перейти в категорию полноправного, полноценного гражданина великой большой страны".

"Важно не только получить эти права, но и воспользоваться ими. В том числе, как политолог, считаю, что мы должны иметь возможность воспользоваться таким фундаментальным правом гражданина, как участие в судьбе своей страны в качестве избирателя, избрание и формирование российских органов власти. Донбасс к этому долго шел, за это он сражался, терпел и не сдавался. И этой возможностью мы все сегодня должны воспользоваться", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей оккупированных территорий с российскими паспортами заставят голосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму через платформу "Дистанционное электронное голосование", – правозащитник Лисянский

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям "Л/ДНР" получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В апреле 2019 года Украина и международное сообщество, в частности члены Совбеза ООН осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. По данным украинских дипломатов, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта.

гражданство (1329) паспорт (1185) россия (96975)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
и этих уродов хотят впустить в Украину ?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:07 Ответить
+8
ну и накойхер Украине эти отбросы с кацапскими справками о дебилизме??? или опять будет затянута душещипательная ЗЕленая песня про "этожнашилюди"... все данные о тех, кто получит эти кацапские бумажки станут скоро известны - автоматически лишать гражданства всю эту сепарскую падаль...
показать весь комментарий
14.07.2021 15:11 Ответить
+5
Вова, давай, еще раз "заглянивгалазапутену"(с). Может сразу поймут, что не правы?
ЗЫ: Ну, а где реакция МИДа даже не спрашиваю...
показать весь комментарий
14.07.2021 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вова, давай, еще раз "заглянивгалазапутену"(с). Может сразу поймут, что не правы?
ЗЫ: Ну, а где реакция МИДа даже не спрашиваю...
показать весь комментарий
14.07.2021 15:07 Ответить
Видосиков не будет
показать весь комментарий
14.07.2021 17:31 Ответить
и кто то, кто при памяти, признает эти выборы легитимными!?..
показать весь комментарий
14.07.2021 15:07 Ответить
и этих уродов хотят впустить в Украину ?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:07 Ответить
Макрон, Меркель, ау?
Вы разве подписывались под этим в минских соглашениях?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:07 Ответить
С "паспортами", на "выборах".
показать весь комментарий
14.07.2021 15:09 Ответить
ну и накойхер Украине эти отбросы с кацапскими справками о дебилизме??? или опять будет затянута душещипательная ЗЕленая песня про "этожнашилюди"... все данные о тех, кто получит эти кацапские бумажки станут скоро известны - автоматически лишать гражданства всю эту сепарскую падаль...
показать весь комментарий
14.07.2021 15:11 Ответить
ха-ха-ха, наголосуйте им как следует, пусть "вменяемые" (кто против х##ла) взвоют от такой поддержки "братского народа"
показать весь комментарий
14.07.2021 15:15 Ответить
поматросили и бросили..
показать весь комментарий
14.07.2021 15:15 Ответить
Такая она, "храшданская вайна" в Украине.
показать весь комментарий
14.07.2021 15:17 Ответить
только выбить и закрыть границу......или сдаться, на милость бурятам ...другого не дано.
показать весь комментарий
14.07.2021 15:43 Ответить
Надіюсь, що людей з паспортами РФ, навіть коли вони знайдуть паспорт громадянина України, не допустять до виборів любого рівня в Україні.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:14 Ответить
Жулики и воры из рашки приехали окучивать новое стадо баранов
показать весь комментарий
14.07.2021 17:42 Ответить
 
 