Единороссы приехали агитировать в оккупированный Луганск: жители ОРДЛО с паспортами РФ смогут голосовать на выборах в Госдуму

В оккупированном РФ Луганске сегодня проходит "Форум граждан России", в котором принимают участие представители группировок "Л/ДНР", а также российской провластной партии "Едина Россия". На форум прибыли представители самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии.

Фактически форум носит агитационный характер в поддержку партии "Единая Россия" перед выборами в Госдуму, которые пройдут в РФ в сентябре. Кремль хочет привлечь к голосованию и жителей Донбасса, которые получили российские паспорта.

"Сегодняшнее мероприятие, оно знаковое для граждан России, проживающих на территории Донбасса, их на сегодняшний день 611 тысяч, и каждый день это количество увеличивается. Я думаю, что до конца года два миллиона граждан России будут проживать на этой исконно российской земле", - заявил перед открытием "форума" первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Как заявил "председатель Народного Совета ЛНР" Денис Мирошниченко, современные технологии позволят жителям Донбасса, имеющим российское гражданство, полноценно участвовать в избирательном процессе, не находясь на территории РФ.

"Мы сегодня должны проговорить механизм политический, как мы, граждане Российской Федерации, можем полноценно принимать участие в выборах, которые могут происходить. Потому что есть разные современные технологии, которые позволяют не находиться на территории Российской Федерации и полноценно принимать участие в выборах", – сказал он.

Вместе с тем, в ходе "форума" местный "политолог" Александр Проценко заявил, что жители "Л/ДНР", имеющие российское гражданство, заслужили право выбирать будущее России: "За последние несколько лет мы наблюдаем интенсификацию интеграционных процессов сближения Донбасса с Россией, которая с 2019 года находится на новом уровне. Русский мир возвращается в Донбасс, это масштабный, исторически справедливый, обоснованный процесс. И сегодня у каждого жителя Донбасса есть возможность сделать в этот исторический процесс свой личный вклад. А также тем самым создать залог для защиты своих прав и свобод со стороны России в будущем".

Проценко уточнил, что для этого необходимо "получить российский паспорт, оформить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) и перейти в категорию полноправного, полноценного гражданина великой большой страны".

"Важно не только получить эти права, но и воспользоваться ими. В том числе, как политолог, считаю, что мы должны иметь возможность воспользоваться таким фундаментальным правом гражданина, как участие в судьбе своей страны в качестве избирателя, избрание и формирование российских органов власти. Донбасс к этому долго шел, за это он сражался, терпел и не сдавался. И этой возможностью мы все сегодня должны воспользоваться", – сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям "Л/ДНР" получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В апреле 2019 года Украина и международное сообщество, в частности члены Совбеза ООН осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. По данным украинских дипломатов, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта.