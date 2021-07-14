Пятерых украинцев задержали на границе с Польшей: Предъявили фальшивые сертификаты о вакцинации

На пограничном переходе Гребенное 13 июля задержали пятерых украинцев, которые пытались въехать в Польшу по поддельным сертификатам о вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

По сообщению представителя Надбужанского отдела Пограничной службы Польши Дариуша Cеницкого, во время детальной проверки подтверждено, что сертификаты вакцинации были фальшивыми.

Все мужчины были задержаны, а в деле начато производство по факту использованию фальшивых документов при пограничном контроле. После завершения процессуальных действий путешественники также получили административные матриалы об отказе во въезде в Польшу и их вернули в Украину.

Спикер добавил, что в этом году пограничники уже обнаружили около 500 подделок различных документов, поданных на проверку в пунктах пропуска с Беларусью и Украиной в Люблинском воеводстве. Использование поддельных документов как аутентичных может караться штрафом, ограничением свободы или лишением свободы от 3 месяцев до 5 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж