4 438 17

Пятерых украинцев задержали на границе с Польшей: Предъявили фальшивые сертификаты о вакцинации

На пограничном переходе Гребенное 13 июля задержали пятерых украинцев, которые пытались въехать в Польшу по поддельным сертификатам о вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

По сообщению представителя Надбужанского отдела Пограничной службы Польши Дариуша Cеницкого, во время детальной проверки подтверждено, что сертификаты вакцинации были фальшивыми.

Все мужчины были задержаны, а в деле начато производство по факту использованию фальшивых документов при пограничном контроле. После завершения процессуальных действий путешественники также получили административные матриалы об отказе во въезде в Польшу и их вернули в Украину.

Спикер добавил, что в этом году пограничники уже обнаружили около 500 подделок различных документов, поданных на проверку в пунктах пропуска с Беларусью и Украиной в Люблинском воеводстве. Использование поддельных документов как аутентичных может караться штрафом, ограничением свободы или лишением свободы от 3 месяцев до 5 лет.

граница (5341) карантин (16729) подделка (447) Польша (8628) украинцы (3903) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+7
Идиоты Мало того, что платили за подделку, хоть могли БЕСПЛАТНО получить настоящие, так еще и в ЕС хрен теперь заедут
показать весь комментарий
14.07.2021 15:20 Ответить
+3
Это свидетели плоской земли и чипирование через прививку
показать весь комментарий
14.07.2021 15:22 Ответить
+3
Я не медик, у меня нет медицинского образования, нет лаборатории в которой многое пишут что что то нашли, и по тому я прислушиваюсь к рекомендациям врачей
А все что вы написали дальше, оно не к месту
показать весь комментарий
14.07.2021 15:54 Ответить
А вы, получается, всем верите. И милиции, и врачам и власти, так?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:33 Ответить
А почему вы верите только тем врачам, которые говорят, что нужно прививаться от ковида, и не верите тем врачам который говорят, что от ковида не нужно прививаться?
показать весь комментарий
14.07.2021 16:15 Ответить
Я доверяю общепринятой практике , а не видосикам в ютюбе и в фейсбуке.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:23 Ответить
Ну от стаття вам від лівацької служби новин CBS News:
Багато медичних працівників відмовляються отримувати вакцину проти COVID-19

https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-health-care-worker-reluctance/

Це Форбс
Велика кількість працівників охорони здоров'я та працівників фронтової лінії відмовляються від вакцини Covid-19

https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2021/01/02/large-numbers-of-health-care-and-frontline-workers-are-refusing-covid-19-vaccine/?sh=2a5fbf6a3c96
показать весь комментарий
14.07.2021 18:28 Ответить
Вы меня не слышите ?
Я вам написал, что я придерживаюсь официальной общепринятой практики (!!!)
А то что вы мне даёте, это мнение меньшинства, мнение, которое не влияет на сегодня принятых официально мер .
Пусть они доказывают свою правоту, и официально изменят протокол лечения .
А так как люди умирают уже сегодня, то в целях профилактики я и придерживаюсь официального протокола .
Я помню мнение известных людей, которые своим весомым именем заставили поверить десятки миллионов людей и те заряжали воду перед телевизором, простите, я не из тех.
Мне больше не интересно на эту тему общаться, у вас такое мнение, у меня такое, я вас не переубеждаю, и не хочу что б грузили меня.всего хорошего.
показать весь комментарий
14.07.2021 19:22 Ответить
И Вам не хворать)
показать весь комментарий
14.07.2021 19:46 Ответить
Как не крути, всем не выкарабкаться .
Люди умирали и мрут дальше.
А стоит или не стоит делать прививку, это очень сложный вопрос
Если стоит, проиграют те кто против прививки, если не стоит, проиграют те кто привился ))
И по тому я выбрал рекомендацию врачей, не хочу сидеть ни чего не делать, и ждать что же будет.
показать весь комментарий
14.07.2021 19:46 Ответить
может быть, а может быть и нет, как любил говаривать мой преподаватель по матанализу.
Если получить первую прививку АстраЗенекой, скажем, в июне, то следующая будет через 3 месяца, то есть, в сентябре.
Хотя подделка не вариант, все, кому я об этом говорю, ухмыляются и говорят, что прокатит, как с тестами.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:03 Ответить
Вгадайте, за кого ці ушльопки голосували на останніх виборах презервадента?
показать весь комментарий
14.07.2021 19:15 Ответить
Так а есть варианты?
показать весь комментарий
14.07.2021 19:34 Ответить
Кому то в европу попасть важнее, чем личное здоровье. Ну что же, ваше право.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:27 Ответить
Так это ж как раз вариант не только НЕ попасть, а даже утратить шанс это сделать в будущем.
показать весь комментарий
14.07.2021 19:36 Ответить
 
 