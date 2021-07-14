Пятерых украинцев задержали на границе с Польшей: Предъявили фальшивые сертификаты о вакцинации
На пограничном переходе Гребенное 13 июля задержали пятерых украинцев, которые пытались въехать в Польшу по поддельным сертификатам о вакцинации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
По сообщению представителя Надбужанского отдела Пограничной службы Польши Дариуша Cеницкого, во время детальной проверки подтверждено, что сертификаты вакцинации были фальшивыми.
Все мужчины были задержаны, а в деле начато производство по факту использованию фальшивых документов при пограничном контроле. После завершения процессуальных действий путешественники также получили административные матриалы об отказе во въезде в Польшу и их вернули в Украину.
Спикер добавил, что в этом году пограничники уже обнаружили около 500 подделок различных документов, поданных на проверку в пунктах пропуска с Беларусью и Украиной в Люблинском воеводстве. Использование поддельных документов как аутентичных может караться штрафом, ограничением свободы или лишением свободы от 3 месяцев до 5 лет.
А все что вы написали дальше, оно не к месту
Багато медичних працівників відмовляються отримувати вакцину проти COVID-19
https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-health-care-worker-reluctance/
Це Форбс
Велика кількість працівників охорони здоров'я та працівників фронтової лінії відмовляються від вакцини Covid-19
https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2021/01/02/large-numbers-of-health-care-and-frontline-workers-are-refusing-covid-19-vaccine/?sh=2a5fbf6a3c96
Я вам написал, что я придерживаюсь официальной общепринятой практики (!!!)
А то что вы мне даёте, это мнение меньшинства, мнение, которое не влияет на сегодня принятых официально мер .
Пусть они доказывают свою правоту, и официально изменят протокол лечения .
А так как люди умирают уже сегодня, то в целях профилактики я и придерживаюсь официального протокола .
Я помню мнение известных людей, которые своим весомым именем заставили поверить десятки миллионов людей и те заряжали воду перед телевизором, простите, я не из тех.
Мне больше не интересно на эту тему общаться, у вас такое мнение, у меня такое, я вас не переубеждаю, и не хочу что б грузили меня.всего хорошего.
Люди умирали и мрут дальше.
А стоит или не стоит делать прививку, это очень сложный вопрос
Если стоит, проиграют те кто против прививки, если не стоит, проиграют те кто привился ))
И по тому я выбрал рекомендацию врачей, не хочу сидеть ни чего не делать, и ждать что же будет.
Если получить первую прививку АстраЗенекой, скажем, в июне, то следующая будет через 3 месяца, то есть, в сентябре.
Хотя подделка не вариант, все, кому я об этом говорю, ухмыляются и говорят, что прокатит, как с тестами.