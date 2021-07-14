Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ (обновлено)

Верховный Суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники "Зеркала недели" в Верховном Суде.

Также суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными.

Пресс-служба ВС в Facebook сообщила: "Кассационный административный суд в составе Верховного суда удовлетворил иск Александра Тупицкого к президенту Украины, признал противоправным и отменил указ президента Украины от 27 марта 2021 года № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины".

Верховный суд разъяснил, что президент Украины при решении вопросов образования, формирования органов государственной власти и нормирования их деятельности обязан действовать лишь в пределах полномочий и способом, который предусмотрен Конституцией и законами Украины.

Там отметили, что основания и порядок освобождения от должности судьи Конституционного суда Украины определены в ст. 149-1 Конституции Украины и ст. 20 закона Украины "О Конституционном суде Украины".

"Реализация полномочий президента Украины относительно формирования состава Конституционного суда Украины осуществляется путем издания указов о назначении судей Конституционного суда Украины. Другого способа реализации президентом Украины конституционных полномочий, связанных с формированием Конституционного суда Украины, в частности, путем отмены ранее принятых актов по кадровым вопросам (в конкретном случае при назначении судьи Конституционного суда Украины на эту должность), Основной закон Украины не предусматривает", - говорится в сообщении.

В Верховном Суде добавили, что истец и некоторые другие судьи Конституционного суда Украины голосовали за решение этого суда от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020, принятие которого "имело следствием потерю силы ряда норм антикоррупционного законодательства и привело к дестабилизации социально-политической ситуации в Украине, дискредитации нашего государства на международной арене".

"Однако коллегия судей, не прибегая к оценке и анализу указанного выше решения Конституционного суда Украины, отмечает, что издание президентом Украины на этом основании акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи Конституционного суда Украины является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи Конституционного суда Украины", - подытожили в Суде.

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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