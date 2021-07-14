Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ (обновлено)
Верховный Суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники "Зеркала недели" в Верховном Суде.
Также суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными.
Пресс-служба ВС в Facebook сообщила: "Кассационный административный суд в составе Верховного суда удовлетворил иск Александра Тупицкого к президенту Украины, признал противоправным и отменил указ президента Украины от 27 марта 2021 года № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины".
Верховный суд разъяснил, что президент Украины при решении вопросов образования, формирования органов государственной власти и нормирования их деятельности обязан действовать лишь в пределах полномочий и способом, который предусмотрен Конституцией и законами Украины.
Там отметили, что основания и порядок освобождения от должности судьи Конституционного суда Украины определены в ст. 149-1 Конституции Украины и ст. 20 закона Украины "О Конституционном суде Украины".
"Реализация полномочий президента Украины относительно формирования состава Конституционного суда Украины осуществляется путем издания указов о назначении судей Конституционного суда Украины. Другого способа реализации президентом Украины конституционных полномочий, связанных с формированием Конституционного суда Украины, в частности, путем отмены ранее принятых актов по кадровым вопросам (в конкретном случае при назначении судьи Конституционного суда Украины на эту должность), Основной закон Украины не предусматривает", - говорится в сообщении.
В Верховном Суде добавили, что истец и некоторые другие судьи Конституционного суда Украины голосовали за решение этого суда от 27 октября 2020 года № 13-р / 2020, принятие которого "имело следствием потерю силы ряда норм антикоррупционного законодательства и привело к дестабилизации социально-политической ситуации в Украине, дискредитации нашего государства на международной арене".
"Однако коллегия судей, не прибегая к оценке и анализу указанного выше решения Конституционного суда Украины, отмечает, что издание президентом Украины на этом основании акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи Конституционного суда Украины является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи Конституционного суда Украины", - подытожили в Суде.
Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
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За два роки експерти нарахували у діях президента щонайменше з десяток епізодів, які можна кваліфікувати статтями Кримінального кодексу України (не враховуючи адмінпорушення - про це окрема стаття). Зокрема:
w Неконституційний розпуск парламенту - це спроба узурпації влади - стаття 109 ККУ,
w Зрив операції з затримання вагнерівців - державна зрада - стаття 111 ККУ;
w Скасування указів попередників, призначення на посади своїх друзів та партнерів - це зловживання владою - стаття 364 ККУ;
w Публічне таврування убивцями підозрюваних у справі загибелі журналіста Павла Шеремета - втручання в роботу правоохоронних органів, судів тощо - 343 стаття Кримінального кодексу України.
Чи не єдиний шанс для Зеленського уникнути кримінальної відповідальності - максимально продовжити своє перебування у владі, вказують експерти. Для цього Глава держави може піти на безпрецедентний крок - оголосити дочасні президентські вибори поки рейтинги дозволяють йому сподіватись на переобрання.
"В нього стовідсотково є така думка. Не так у нього, як у його оточення. Вони вважають, що ліпше гарантувати собі ще п'ять років зараз, поки рейтинг високий, аніж ризикувати", - розповідає блогер Карл Волох.
На Банковій вже почали президентську кампанію. Піар Зеленського на «Великому Будівництві» набув химерних масштабів. Паралельно, з Офісу президента пішла пряма вказівка - атакувати політичних конкурентів чинного президента. Спершу вдарили по Віталію Кличку. Обшуки у столичних комунальних підприємствах мали б створити в суспільстві думку про корупційність міського голови Києва.
Про підготовку Банкової до виборів свідчить і поява нового журналістського розслідування від BIHUS info. Плівки Медведчука, як і 2 роки тому - записи Ігоря Гладковського, повинні були завдати Пороху іміджевого удару. Хоча розслідуванні BIHUS info бракує не лише якогось глибокого аналізу, а й банальної перевірки фактів. Та й жодного запису перемовин кума Путіна та Порошенка не має.
"В контексті Гладковських очевидно, що це викидалося під вибори. Це ж усе компонувалося і озвучувалося. Що це бізнес-партнер, друг пана Порошенка. Значить, і Порошенко до цього, можливо, причетний. Ось ця механіка, процедура, в певний момент певними дозованими порціями з неможливістю підтверджень джерела і їхнього походження, і з відсутністю оригінальних записів. Абсолютно ідентичний підхід", - вказує юрист Руслан Волинець.
"Вірити Медведчуку? Звичайно ні. Ну хто взагалі в українському суспільстві вірить Медведчуку?", - звертає увагу Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках.
У розслідуванні BIHUS info бракує не лише якогось глибокого аналізу, а й банальної перевірки фактів, вказують політологи.
"Ми маємо історію з Ізварино, коли Медведчук хвалиться своїм кураторам, що він поговорив з Порошенком і колона на Ізварино не піде. А ми ж не бачимо контексту, може, Порошенко його після того послав куди подальше? Тому що колона на Ізварино пішла і виконала своє завдання. А Медведчук хвалився, що не пішла. Бігус, який, відверто кажучи, до неймовірного лінивий, він навіть не перевірив факт і почав висвітлювати: Медведчук сказав - Порошенко виконав. А з'ясувалося - факт протилежний", - наголошує Тарас Чорновіл, політичний експерт.
До медійної атаки після публікації плівок Медвдечука долучився і Володимир Зеленський.
"Всі ці страшні записи, я вважаю, що ці телефонні дзвінки - це чиста державна зрада, і те, що він (Порошенко, - ред.) віддав усі перемовини в руки Медведчука, це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни", - розповідає Зеленський.
Порошенко не президент уже 2 роки, Медведчук з 2017-го не бере участі в переговорному процесі щодо звільнення полонених, звертають увагу журналісти. То чому ж війна триває? Хто зацікавлений у її продовженні, пане президенте, питають політологи? Та й не варто Зеленському таврувати опонентів державною зрадою. Бо свіже публічне визнання у зриві операції щодо захоплення бойовиків Вагнера - це вже навіть не про імпічмент, наголошують експерти.
Порошенко не президент вже 2 роки, Медведчук з 2017-го не бере участі в переговорному процесі щодо звільнення полонених, звертають увагу журналісти. То чому ж війна триває? Хто зацікавлений у її продовженні? Та й не варто Зеленському таврувати опонентів державною зрадою. Бо свіже публічне визнання у зриві операції щодо захоплення бойовиків Вагнера - це вже навіть не про імпічмент.
Частиною третьою статті 106 КОНСТИТУЦІЇ України визначено, що Президент України на основі та на виконання Конституції України і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.
Суд не наділений повноваженням вважати указ Президента України виданим не на основі та/або не на виконання Конституції України і законів України, законом таке повноваження суду не визначено, тому судові рішення про таке визнання підлягають скасуванню.
Не може суб'єкт правовідносин, керуючись ЗАКОНОМі у визначеному законом порядку, надавати оцінку і визначати вчиненими/прийнятими на основі чи на виконання (відповідність) КОНСТИТУЦІЇ України дії, рішення чи бездіяльність іншого суб'єкта, якщо повноваження цього іншого суб'єкта визначені виключно Конституцією України.
..... ЗАБЛОКОВАНИЙ ЗЕ - бандою КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ.....Зе-ко БАНДА + ЄС вальцмана -порошенка + підстилка голос вакарчук
А що зробив ТИ у 2019 році, щоби називати мене "Зебілом"?
Я не писав про те, що Президент України вправі приймати не на основі Конституції України укази, я писав про те, що ВЕРХОВНИЙ СУД не наділений Конституцією України повноваженням надавати оцінку конституційним повноваженням Президента України.
Суд якої інстанції може в такому випадку розглядати законність чи незаконність указу президента про звільнення?
Оскільки Президент України, відповідно до абсурдних (суперечать ч.3 ст.106 Конституції України) рішень Конституційного Суду України, не вправі видавати указів і розпоряджень на основі та на виконання законів України, будь-який його акт є незаконним за замовчуванням, але може бути перевіреним на предмет конституційності.
У Конституційному Суді України, крім призначених указом Президента України "президентників", немає суддів, які призначені на посади суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції України; призначені суддями Конституційного Суду України "з'їздники" та "парламентники" не є призначеними на посади суддів цього Суду, а ВВАЖАЮТЬСЯ призначеними на ці посади відповідно до закону (не Конституції України), і тому їх звільнення з цих посад має відбуватися відповідно до закону, а не Конституції України.
Вчора-позавчора ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ шляхом прийняття закону розблокувала можливість не лише роботи ВККСУ та ВРП за участю представників держав-"донорів", а й зробила реальністю звільнення посад суддів Конституційного Суду України від "з'їздників" та "парламентників" за порушення вимог щодо несумісності (у червні ц.р. шість з них пред'явили ультиматум і заблокували роботу цього органу державної влади у робочий час, за що отримали грошики за мій у тому числі рахунок).
Я вважаю, що "суддя Конституційного Суду України" і "особа, що призначена на посаду судді Конституційного Суду України", не є тотожними поняттями, адже відповідно до Конституції України, призначення ВСІХ суддів на посади в Україні здійснює виключно Президент України. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ та/або З'ЇЗД СУДДІВ можуть лише висувати кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України, потім ці кандидатури на посади розглядає ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ, за поданням якої цих кандидатів на посади суддів КС України призначає Президент України за квотою ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ та/або З'ЇЗДУ СУДДІВ, і насамкінець цих кандидатів, яких Президент України призначив на посади суддів КС України, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ та/або З'ЇЗД СУДДІВ призначають суддями Конституційного Суду України. Лише за умови дотримання цього порядку рішення про звільнення "парламентника" або "з'їздника" з посади судді ухвалюється щонайменше двома третинами від конституційного складу Конституційного Суду України.
Цей "суд" усім дав знати: "якщо поставив шапкокрад свого тупака паханом у КСУ, то так по-шапкокрадівськи і буде. І не рипайтесь. Навіть ти, Вова".
А роботи там, якщо по-розумному, то кіт наплакав.
Приходить до тупицького майор-сбушник, кладе перед ним папочку із копіями документиків, що затягують мінімум на конфіскацію усього майна, а по-хорошому, то на самогубство за допомогою іменного пістолета. І при цьому повідомляє тупаку радісну звістку, що баканов своїм наказом нагородив голову КСУ іменною вогнепальною зброєю. І зі словами: "Ось, до речі, і вона" передає нагородного пістоля тупицькому. А потім знайомить із копіями акту судмедекспертизи про розтин тіла самогубця тупицького та акту експертизи кулі із тіла, що випущена із нагородної зброї. В актах просто дата не зазначена. І тут майор, між іншим, каже, що можна, звичайно, і заяву про звільнення написати.
Ех, деградувала контора.
Верховный суд разъяснил, что президент Украины при решении вопросов образования, формирования органов государственной власти и нормирования их деятельности обязан действовать лишь в пределах полномочий и способом, который предусмотрен Конституцией и законами Украины.
Зеленский: Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам
ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ 2019, 02:27
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/19/7212677/
К тому же ты еще и юрист и гарант Конституции
Президент Украины обязан действовать лишь в пределах полномочий и способом, который предусмотрен Конституцией и законами Украины.
Але не в сьогоднішній Україні, і не при Зельонському !
Пам'ятаєте , як він два роки тому сказав :,, порушу закон , піду " 😀
Ага , щас 😂
Найвеличніший преЗЕдент погано вчився на юриста (якщо взагалі вчився).