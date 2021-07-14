Кабмин поднял минимальную пенсию для военнослужащих до 3,8 тыс.грн и установил ежемесячную доплату, - Шмыгаль
На сегодняшнем заседании Кабмина правительство приняло решение о повышении пенсий военнослужащим.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в соцсети Твиттер.
"Принятое решение предусматривает установление ежемесячных доплат и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3854 гривен", - отметил Шмыгаль.
Также подчеркивается, что Кабмин установил с 1 июля 2021 года военнослужащим-пенсионерам, которым назначена пенсия до 1 марта 2018 года, ежемесячную доплату в размере 2 тыс. грн, которая будет учитываться при дальнейших повышениях пенсии.
Ожидается, что ежемесячная доплата коснется почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров.
"Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность", - добавил Шмыгаль.
только так остается 2ой и 3тьей группе
но позвольте сегодня 14 июля как кабмин в прошлое мог вернуться ? и пенсию для тех кто получил 5 июля по старому ? А кабмин может зганять в прошлое и дать путену отцу презерватив ?
теперь обьясняю :
минимальная ща у всех без надбавки на детей 2900 (плюс 1000 и выйдет 3900) грн но так как добавили задним числом от 1 .07 и некоторые получили по-старому то им должны 1000 грн ..Вот и получается добавили 2000 грн только в июле а в остальных по 1000 грн ...Гройсман тот вообще на 2 года разбил по 500 в год
нехилый у Шмыгаля калькулятор