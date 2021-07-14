Кабмин поднял минимальную пенсию для военнослужащих до 3,8 тыс.грн и установил ежемесячную доплату, - Шмыгаль

На сегодняшнем заседании Кабмина правительство приняло решение о повышении пенсий военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в соцсети Твиттер.

"Принятое решение предусматривает установление ежемесячных доплат и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3854 гривен", - отметил Шмыгаль.

Также подчеркивается, что Кабмин установил с 1 июля 2021 года военнослужащим-пенсионерам, которым назначена пенсия до 1 марта 2018 года, ежемесячную доплату в размере 2 тыс. грн, которая будет учитываться при дальнейших повышениях пенсии.

Ожидается, что ежемесячная доплата коснется почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров.

"Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность", - добавил Шмыгаль.

