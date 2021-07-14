РУС
Кабмин поднял минимальную пенсию для военнослужащих до 3,8 тыс.грн и установил ежемесячную доплату, - Шмыгаль

На сегодняшнем заседании Кабмина правительство приняло решение о повышении пенсий военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в соцсети Твиттер.

"Принятое решение предусматривает установление ежемесячных доплат и установление минимальной пенсионной выплаты в размере 3854 гривен", - отметил Шмыгаль.

Также подчеркивается, что Кабмин установил с 1 июля 2021 года военнослужащим-пенсионерам, которым назначена пенсия до 1 марта 2018 года, ежемесячную доплату в размере 2 тыс. грн, которая будет учитываться при дальнейших повышениях пенсии.

Ожидается, что ежемесячная доплата коснется почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров.

"Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность", - добавил Шмыгаль.

+10
Військові виходять на пенсію в 40 років і матимуть мінімальну пенсію 3.8 тис грн + 2 тис. грн доплат + пільги. А роботяги, що їх утримували, виходять на пенсію в 60 років і мають мінімалку 2.5 тис. пенсії і куй без солі.
14.07.2021 15:24
+9
Вы долги по выплатам когда вернете? Там уже миллиард долга. А потом будете сказки рассказывать.
14.07.2021 15:13
+7
со всех правительственных шлангов понеслись в ликующий народ струи зеленой мочи.. щастье наступило!
14.07.2021 15:18
Теперь давайте Инвалиды выходите -то если нет страхового стажа меньше чем 20-30 лет пенсий не видать по возрасту , ну или калечить себя до инвалида 1 группы
только так остается 2ой и 3тьей группе
14.07.2021 15:13
Вы долги по выплатам когда вернете? Там уже миллиард долга. А потом будете сказки рассказывать.
14.07.2021 15:13
Теперь кому выходить, пенсионерам которым вы до осени перенесли повышение ?
14.07.2021 15:17
ДенЯХ нЄт, хоть вихАді хоть нє вихаді. А у бивших мЄнтов піШталЄти єсть. Ну... За воєнних промовчу, їх дійсно з пенсіями як і цивільних кинули. Головне шо навіть та реХВорма від Реви та Розенка була дуже не справедлива. Вчителька початкових класів зі стажем 40 років зараз отримує пенсію 2200, а майор просидівши 20 років на полігоні 3500. Зато бухгалтера по 8 - 10 тисяч отримують пенсію. Це я про своїх знайомих розповідаю.
14.07.2021 15:24
со всех правительственных шлангов понеслись в ликующий народ струи зеленой мочи.. щастье наступило!
14.07.2021 15:18
Розділяй та володарюй-давнє гасло володарів !!!)))
14.07.2021 15:19
Військові виходять на пенсію в 40 років і матимуть мінімальну пенсію 3.8 тис грн + 2 тис. грн доплат + пільги. А роботяги, що їх утримували, виходять на пенсію в 60 років і мають мінімалку 2.5 тис. пенсії і куй без солі.
14.07.2021 15:24
1765
14.07.2021 15:28
Шо заважало стати військовим?
14.07.2021 17:23
Так іди послужи і взнаєш чого в 40 років виходять, хоча в 40 вже давно ніхто не виходить хіба шо за станом здоров'я...
14.07.2021 18:31
Завидуешь, ушлепок? Так поди, послужи, поглядим, как запоешь, тварь
14.07.2021 21:25
Пішов у дупу, дитино.
29.12.2021 22:13
Также подчеркивается, что Кабмин установил с 1 июля 2021 года военнослужащим-пенсионерам, которым назначена пенсия до 1 марта 2018 года ежемесячную доплату в размере 2 тыс. грн, которая будет учитываться при дальнейших повышениях пенсии.Источник: https://censor.net/ru/n3277078

но позвольте сегодня 14 июля как кабмин в прошлое мог вернуться ? и пенсию для тех кто получил 5 июля по старому ? А кабмин может зганять в прошлое и дать путену отцу презерватив ?
14.07.2021 15:24
а це означає, що доплати будуть іти не тим, хто воював з РФ на Донбасі, і зараз оформлюватиме пенсію, а тим хто до 2018р встиг оформити пенсію - це совковим воякам, що ніколи не воювали, нічого в житті не робили, а бухали і крали за рахунок держави.
14.07.2021 15:27
до 2018 не было войны что ты мелиш ?
14.07.2021 15:29
до чого тут я мелю? читай шо написано - доплата лише тим, хто оформив пенсію до 2018 року. Теоретично, звичайно, хтось з АТО-шників міг встигнути і повоювати, і пенсію оформити до 2018, але це мізерний відсоток. Доплати, в основному, йтимуть совковим староперам, які ніякого відношення до віни не мали, аби тим воякам, хто в 2014 подав рапорт в запас, щоб не йди на війну.
14.07.2021 15:36
ок тогда что после 2018 года войны небыло ?
14.07.2021 15:40
после 18 года пенсии начисляют по новому закону....у контрактников пенсия сейчас в 2 раза больше чем у комбата....
14.07.2021 15:52
Не треба всіх по собі судити, мій чоловік служив чесно і нічого не крав...
14.07.2021 17:45
Не обращайте внимания - это просто тупое чмо, которое воюет сидя на диване
14.07.2021 21:27
Ті, хто виходив на військову пенсію при совку, як правило, померли.
14.07.2021 17:50
А я -воював в Афганістані,і не гірше НАТО,які драпають звідти.То що,я не заслужив дрстойної пенсії?За втрачене здоров'я?Будь проклята кучмівська-лазаренковська-тимошенківська...Україна!
14.07.2021 23:51
Ти *******, чмо.
29.12.2021 22:14
А как прожить полтора миллиона пенсионерам на 1765гривень,скажи Зебрехленский?Это уже ниже прожиточного уровня,по сути геноцид человека.А что ж молчат шестерки влады по правам человека?Пора в Гаагский трибунал обращаться а оно этим дармоедам повышает пенсии.
14.07.2021 15:27
Им придется теперь затянуть пастки чтоб было из чего заплатить мвдешникам
14.07.2021 15:31
На усіх грошей не вистачить, а тут 400тис голосів за Зеленського можна купити оптом.
14.07.2021 15:31
та что там до 1 марта 2018 года войны небыло ты мне писало ?
14.07.2021 15:36
чому ти мене питаєш? я так само, як і ти читаю ці новини і окуєваю.
14.07.2021 15:37
так надо всем пенсионерам выходить!
14.07.2021 15:32
а теперь магия чисел от Дениса Шмыгаля ..Вы все прочитали про добавку по 2000 грн и минимальную 3854 грн ...

теперь обьясняю :
минимальная ща у всех без надбавки на детей 2900 (плюс 1000 и выйдет 3900) грн но так как добавили задним числом от 1 .07 и некоторые получили по-старому то им должны 1000 грн ..Вот и получается добавили 2000 грн только в июле а в остальных по 1000 грн ...Гройсман тот вообще на 2 года разбил по 500 в год
14.07.2021 15:35
Самый важный урок из истории: засуньте петиции глубоко в ... зеленскому . Что-то не так? Собираются 1000+ и под Раду. По-другому это не работает.
14.07.2021 15:40
нет собирается лям на Майдане и велопробег Голободька Киев-Ростов
14.07.2021 15:44
все правильно. только без велопробега. Велопобег здесь неуместен
14.07.2021 15:47
ща все военные пенсы кто до 2018 оформил получают 2900 грн им добавят к старой 2000 грн и станет 3900 грн ...
показать весь комментарий
14.07.2021 15:42
Понятие "военные" очень абстрактное... Даже те, кто оформил пенсию до 2018 г. получают разную пенсию : кто на что учился, кто как служил и до чего дослужился... И 7 тыс, и 12 тыс, 6.5 тыс. По разному! Им доплатят по 2 тыс. в месяц, чтобы не выполнять приказ об автоматическом пересчете. Те, кто подают в суд, отсуживают себе полный перерасчет, а он в два раза больше, чем нынешняя пенсия.
14.07.2021 17:14
ну че зрозуміли як отримати підвищення пенсіїїї??
14.07.2021 15:44
А говорили денег нет!Когда пахнет звиздюлиной,то сразу находятся!Напёрсточники,а когда гражданским со стажем 40 лет и пенсией 2200гр. будете добавлять?
14.07.2021 15:51
ну вот когда придут со звыздюлями для зеленых ушлепков сразу и поднимут
14.07.2021 15:56
Конечно денег нет. Если кому-то добавляют, значит у кого-то снимут.
14.07.2021 15:58
Денег у них хватает-собираются строить президентский универ за несколько лярдов,но пенсам добавлять категорически не хотят!
14.07.2021 16:06
как то многовато как у сторожа с автостоянки
14.07.2021 16:07
Знову подачки "щоб заткнулися". Військових пенсіонерів завжди дурили, чи законом про бюджет, чи бюджетною резолюцією зупиняючи деякі статті або пункти, чи то Закону, чи Постанови КМ. І поки владі не дати по ср.ці, так і буде продовжуватися.
14.07.2021 16:12
 
 