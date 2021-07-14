У двух вернувшихся из РФ на Закарпатье женщин подтвердили "дельта"-штамм коронавируса, - главный инфекционист области Поляк

В Закарпатской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у двух женщин, приехавших из России.

Об этом сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского областного совета, главный инфекционист области Михаил Поляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, сегодня утром его официально уведомили о подтверждении штамма "Дельта" в двух из четырех образцов, которые были отправлены на исследование.

"По процедуре, мы отобрали четыре образца для исследования. Дело в том, что, кроме двух женщин, которые приехали из России, у нас также находились на лечении еще свекор и свекровь одной из них. Все они уже выздоровели и выписаны из инфекционной больницы", - сообщил Поляк.

Он также уточнил, что пока подтверждены только два случая – именно от женщин, приехавших из России. По двум другим образцам информации пока еще нет.

Инфекционист также не назвал громады, где зафиксированы случаи, отметив, что эпидрасследованием и обследованием контактных лиц, если таковые были, занимаются другие службы.

Поляк также сообщил, что других пациентов с симптомами, по которым можно было бы заподозрить инфицирование штаммом "Дельта", пока нет.

Как сообщалось, у двух вернувшихся из РФ на Закарпатье женщин подозревают "дельта"-штамм коронавируса.

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