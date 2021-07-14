У двух вернувшихся из РФ на Закарпатье женщин подтвердили "дельта"-штамм коронавируса, - главный инфекционист области Поляк
В Закарпатской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у двух женщин, приехавших из России.
Об этом сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского областного совета, главный инфекционист области Михаил Поляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, сегодня утром его официально уведомили о подтверждении штамма "Дельта" в двух из четырех образцов, которые были отправлены на исследование.
"По процедуре, мы отобрали четыре образца для исследования. Дело в том, что, кроме двух женщин, которые приехали из России, у нас также находились на лечении еще свекор и свекровь одной из них. Все они уже выздоровели и выписаны из инфекционной больницы", - сообщил Поляк.
Он также уточнил, что пока подтверждены только два случая – именно от женщин, приехавших из России. По двум другим образцам информации пока еще нет.
Инфекционист также не назвал громады, где зафиксированы случаи, отметив, что эпидрасследованием и обследованием контактных лиц, если таковые были, занимаются другие службы.
Поляк также сообщил, что других пациентов с симптомами, по которым можно было бы заподозрить инфицирование штаммом "Дельта", пока нет.
Как сообщалось, у двух вернувшихся из РФ на Закарпатье женщин подозревают "дельта"-штамм коронавируса.
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А свой покажи опзж, ахметке, КАЛОмойше
нашастались, девучки???
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate https://twitter.com/Nat_anest @Nat_anest https://twitter.com/Nat_anest/status/1414674589402157062 12 июл.
Как показало исследование https://www.cnbc.com/2021/07/08/pfizer-says-it-is-developing-a-covid-booster-shot-to-target-the-highly-transmissible-delta-variant.html , после двух доз Pfizer в больницу попадаю в основном пожилые (за 70) и очень больные люди (гипертоники, диабетики). Но Pfizer разрабатывает 3-ю бустерную дозу, которая будет заточена конкретно под дельта вариант, и в планах стоит вакцинация этой дозой именно таких пациентов.
Ведь именно они находятся в зоне риска даже после получения двух стандартных доз. Технология мРНК позволяет очень быстро изменять вакцины и выпускать дозы, направленные на защиту от каких-то конкретных штаммов.
Уже осенью мы сможем увидеть, как это сработает - но нужно подчеркнуть, что дельта вариант настолько опаснее, что вызывает прорывные инфекции даже у полностью вакцинированных двумя дозами pfizer. Но главная защита, защита от тяжёлого течения остаётся на очень высоком уровне!
И можете представить, что делает этот вирус с полностью НЕвакцинированными людьми, особенно - с факторами риска развития тяжёлого течения!
А в связи с ковидом, так необходимость только возростает в ограничениях.
https://ua.news/ua/u-es-est-voprosy-k-bezopasnosty-sputnyka-v-ony-svyazany-s-korovym-beshenstvom/
Или врут, что во время эпидемии ковида в Израиле смертность совершенно не изменилась...
По израилю - ваши данные манипулятивны, и оставьте меня в покое со своими идиотскими комментами.
Можешь почитать про разоблачения аналогичных манипуляций других антиваксеров
https://fullfact.org/health/SM-102/ The Moderna vaccine contains SM-102 not chloroform
https://barbados.loopnews.com/content/everything-you-need-know-about-vaccine-ingredient-sm-102-2 Anti-vax claims false: Moderna vaccine ingredient SM-102 is safe
По Израилю манипулятивны миенно Ваши данные, ибо общий коэф. смертности за 2020 год, который Вы привели рассчитывается как среднее значение от июля 2019 по июнь 2020, и в этот период попало только самое начало эпидемии и при таком усреднении на столь большой период она стала незаметной. А заметно смертность возросла во втором полугодии 2020, данные которого в тот рассчетный период не попали. Вот здесь есть анализ смертности в Израиле именно за период эпидемии по сравнению с аналогичнім периодом из других годов
https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-021-00450-4 Total mortality rates for March-November were significantly higher by 6% in 2020, than the average of 2017-2019, 14% higher among the Arab population and 5% among Jews and Others.
Так что враг или полезный идиот тут именно Вы.
Тупую статью с статистикой март-ноябрь можете выкинуть в мусорку. Есть статьи о высокой смертности от инфарктов/инсультов у именно пожилых вакцинированных. Но как говорит пфайзер, это ж еще надо доказать
И не пишите мне больше.
https://censor.net/ua/user/95229
Вот ссылка по SM-102 https://medkoo.com/products/45233
Можешь убедиться, что это не раствор и он не опасен.
Shipping Condition: Shipped under ambient temperature as non-hazardous chemical.
https://censor.net/ua/comments/locate/3275291/01921441-4476-73d3-84e1-b9d6676da9a7Вопросы?
Снова врете?
Где ссылки на эти статьи?
спутник фи..