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Новости Коронавирус и карантин
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У двух вернувшихся из РФ на Закарпатье женщин подтвердили "дельта"-штамм коронавируса, - главный инфекционист области Поляк

У двух вернувшихся из РФ на Закарпатье женщин подтвердили

В Закарпатской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у двух женщин, приехавших из России.

Об этом сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского областного совета, главный инфекционист области Михаил Поляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, сегодня утром его официально уведомили о подтверждении штамма "Дельта" в двух из четырех образцов, которые были отправлены на исследование.

"По процедуре, мы отобрали четыре образца для исследования. Дело в том, что, кроме двух женщин, которые приехали из России, у нас также находились на лечении еще свекор и свекровь одной из них. Все они уже выздоровели и выписаны из инфекционной больницы", - сообщил Поляк.

Он также уточнил, что пока подтверждены только два случая – именно от женщин, приехавших из России. По двум другим образцам информации пока еще нет.

Инфекционист также не назвал громады, где зафиксированы случаи, отметив, что эпидрасследованием и обследованием контактных лиц, если таковые были, занимаются другие службы.

Поляк также сообщил, что других пациентов с симптомами, по которым можно было бы заподозрить инфицирование штаммом "Дельта", пока нет.

Как сообщалось, у двух вернувшихся из РФ на Закарпатье женщин подозревают "дельта"-штамм коронавируса.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения, 797 человек выздоровели

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2602)


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Топ комментарии
+38
закройте границу с лепрозорием! у них аховая ситуация с короной
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14.07.2021 15:33
+34
Эти закарпатцы ещё. Не люди а ходячий парадокс. Из росеи приехали,блеать. Тьфу.
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14.07.2021 15:33
+14
То вони вже встигли по всьому селі рознести.
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14.07.2021 15:35
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Эти закарпатцы ещё. Не люди а ходячий парадокс. Из росеи приехали,блеать. Тьфу.
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14.07.2021 15:33 Ответить
хоть бы с младшеньким зеленским все было нормально. Здоровья крепышу!!!
У двух вернувшихся из РФ на Закарпатье женщин подтвердили "дельта"-штамм коронавируса, - главный инфекционист области Поляк - Цензор.НЕТ 4971
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14.07.2021 15:37 Ответить
ну єслі ти наліваєш тогда да
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14.07.2021 15:57 Ответить
Це повний треш...
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14.07.2021 18:41 Ответить
Невже "зміна " росте. Ще циган президентом не був, досить ходити в баронах.
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14.07.2021 20:01 Ответить
Напоминает фильм "Доктор Зло". Там тож маленький был))
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14.07.2021 21:23 Ответить
Не то,что приехали, а то, что поехали, пилят! В Венгрию наверно не пустили из-за отсутствия прививки, по поперлись в козломордию!
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14.07.2021 16:46 Ответить
Угорщина робить щеплення всім бажаючим закарпатцям.
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14.07.2021 18:39 Ответить
Дійсно, ці закарпатці! Єдині, хто набрався сміливості сказати вголос про "Дельта". Чи ви і справді думаєте, що вперше Дельта з'явилася за 1000 км від кордону з росією, а не за 10?
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14.07.2021 18:36 Ответить
Дустом їх посипали хоча ж би?
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14.07.2021 19:13 Ответить
Они на зароботки ездили туда если что. РАБОТАТЬ ездили.
А свой покажи опзж, ахметке, КАЛОмойше
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14.07.2021 20:37 Ответить
О,малорос тявкнул. А скорее кацап.
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15.07.2021 06:01 Ответить
закройте границу с лепрозорием! у них аховая ситуация с короной
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14.07.2021 15:33 Ответить
низя, у нас слишком много пенсионеров и слишком дырявый пенсионный хфонд
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14.07.2021 15:39 Ответить
да харош баяцца - зеля всех вакцЫинровал. Даже мне предлагали фазером уколоться. Но я не стал так как переболел год назад в июле.
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14.07.2021 15:42 Ответить
У них неясная ситуация с короной. Похоже здорово мутят со статой.
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14.07.2021 16:09 Ответить
а ехали они автобусом или поездом? сколько людей были в контакте(прости господи за это слово) ?
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14.07.2021 15:36 Ответить
а какая разница?
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14.07.2021 15:38 Ответить
а в принципиально уже никакой
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14.07.2021 15:42 Ответить
Из рфии только гуано всякое.
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14.07.2021 15:35 Ответить
То вони вже встигли по всьому селі рознести.
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14.07.2021 15:35 Ответить
Та по всей Украине, пока добирались на перекладных из каазлабада.
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14.07.2021 15:39 Ответить
І не тільки. В село вони не на спадохронах спустились.
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14.07.2021 17:45 Ответить
В кожвендиспансере еще надо проверить.
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14.07.2021 15:36 Ответить
автобуси щодня десяткам - коли не сотнями курсують до кацапщини й назад; ніхто їх не спиняє, не первіряє - до осені навезуть сюди дельти "по самє нє хочу".
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14.07.2021 15:37 Ответить
Встречай Украина своих "героев". Сколько волка не корми, а он всё в лес на болота смотрит
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14.07.2021 15:37 Ответить
спасибо им скажите... и выпишите премию, как первозаносчицам ...
нашастались, девучки???
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14.07.2021 15:37 Ответить
может у них в легкой форме и у них нету чорного грибка и им ложкой глаз не прийдется выковыривать?
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14.07.2021 15:39 Ответить
так это в легкой форме так, в тяжелой акать и окать начинают, говорок специфический появляется на россию тянет щи похлебать валенком, по балалайке слабзать да маньку за лавровым на танец пригласить - коли такое - то все мозга нет, был и вышел весь!
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14.07.2021 15:45 Ответить
Так то баня все грехи смоет. Так что пусть запасаются валежником
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14.07.2021 15:47 Ответить
https://twitter.com/Nat_anest

https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate https://twitter.com/Nat_anest @Nat_anest https://twitter.com/Nat_anest/status/1414674589402157062 12 июл.

Как показало исследование https://www.cnbc.com/2021/07/08/pfizer-says-it-is-developing-a-covid-booster-shot-to-target-the-highly-transmissible-delta-variant.html , после двух доз Pfizer в больницу попадаю в основном пожилые (за 70) и очень больные люди (гипертоники, диабетики). Но Pfizer разрабатывает 3-ю бустерную дозу, которая будет заточена конкретно под дельта вариант, и в планах стоит вакцинация этой дозой именно таких пациентов.

Ведь именно они находятся в зоне риска даже после получения двух стандартных доз. Технология мРНК позволяет очень быстро изменять вакцины и выпускать дозы, направленные на защиту от каких-то конкретных штаммов.

Уже осенью мы сможем увидеть, как это сработает - но нужно подчеркнуть, что дельта вариант настолько опаснее, что вызывает прорывные инфекции даже у полностью вакцинированных двумя дозами pfizer. Но главная защита, защита от тяжёлого течения остаётся на очень высоком уровне!

И можете представить, что делает этот вирус с полностью НЕвакцинированными людьми, особенно - с факторами риска развития тяжёлого течения!
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14.07.2021 15:39 Ответить
Краще б тріпер привезли.
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14.07.2021 15:40 Ответить
думаю не без цього приїхали теж
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14.07.2021 15:43 Ответить
Фух! А я вже почав переживати😂😂😂😂😂😂😂
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14.07.2021 15:48 Ответить
а я як ті потоскухи відпочивав, але культурно і без москалів. було не дього усього лайна. Але Барісич вчора дав спеки за що йому велика дяка
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14.07.2021 15:51 Ответить
А триппер подтвердился?
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14.07.2021 15:41 Ответить
Полный букет включая лихорадку денге с Эболой плюс скрепы головного мозга. В общем, ходячие трупы.
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14.07.2021 15:48 Ответить
Вы еще болезнь Зика забыли добавить. Тоже прикольная тема, если разобраться, на самом деле
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14.07.2021 15:55 Ответить
Там може бути і не тільки три пера.
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14.07.2021 20:05 Ответить
Да враньё. Ведь всем известно, что после Дельты не выживают. Посмотрите на Индию - одни коровы.
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14.07.2021 15:43 Ответить
Але кацапів вмирає кожен день більше ніж індусів. За що - їм велике СПАСИБІ. Бо смерть однієї людини - це трагедія. Смерть міліоноів - статистика. А смерть кацапів - ЄТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТА
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14.07.2021 15:45 Ответить
Вони якраз від вакцинки своєї ласти складають.
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15.07.2021 05:31 Ответить
Зелемойский вам много чего привезет...,можете поставить крест на государстве Украина....
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14.07.2021 15:44 Ответить
Ну когда же уже будет 5 метровый забор с кацапией, чтобы не застали туда-сюда украинские гниды.....
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14.07.2021 15:44 Ответить
Визовый режим надо было лет 7 назад еще вводить.
А в связи с ковидом, так необходимость только возростает в ограничениях.
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14.07.2021 15:48 Ответить
https://ua.news/ua/u-es-est-voprosy-k-bezopasnosty-sputnyka-v-ony-svyazany-s-korovym-beshenstvom/ У ЄС є питання до безпечності «Супутника V»: вони пов'язані з коров'ячим сказом
https://ua.news/ua/u-es-est-voprosy-k-bezopasnosty-sputnyka-v-ony-svyazany-s-korovym-beshenstvom/
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14.07.2021 15:52 Ответить
да спутник в самая лучшая вакцІна. Рекомендую всем зебилам колоть только ее. я серйозно
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14.07.2021 15:53 Ответить
А тести в офісах партії Шмарія робити!

У двох жінок, які повернулися з РФ на Закарпаття, підтвердили "дельта"-штам коронавірусу, - головний інфекціоніст області Поляк - Цензор.НЕТ 4642
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14.07.2021 16:06 Ответить
І головне на "шару"!
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14.07.2021 20:07 Ответить
У фармацевтичній галузі в Рашці на вимоги GMP клали річ, схожу на хутіна. А в україні вони є обов"язковими. Тому жителі Криму та ОРДЛО пруть туди, крім всього іншого, і наші ліки.
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14.07.2021 17:14 Ответить
верните их назад на расию
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14.07.2021 15:53 Ответить
что ещё можна привезти из великодуховной ???
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14.07.2021 15:54 Ответить
От якого куя ті срані жінки туди їздять в той клоповник інфекцій???Закрити накуй кордон вообше з рашою ,покуй наші не наші їздянь нефіг туди су..а їздити!!!
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14.07.2021 15:54 Ответить
Вже приперли, треба було садити на карантин на кордоні.
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14.07.2021 15:55 Ответить
Шо вы туда прётесь?...
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14.07.2021 15:58 Ответить
Во-во где Закарпатье и где Лаптестан?
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14.07.2021 16:01 Ответить
О ти багато чого не знаєш , ці реб'ята майже пів мацкви побудували , прикол в тому шо ціж персики і волають біль за все якщо якась публічна персона має справи в рашці
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14.07.2021 16:21 Ответить
а где тесты делали и за чей счет? а то санитары распинаются, что для дельты нужна гиперпуперсупер лаборатория, которых в стране аж ДВЕ! и стоит процедура около 12к...
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14.07.2021 15:58 Ответить
В Европе, отправили в Киев, те в ЕС, там подтвердили.
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14.07.2021 16:12 Ответить
Тепер треба два весілля на пітсот людей. Будьдте здорові, не чхайте.
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14.07.2021 16:10 Ответить
Скоріше крестини... Одна з жінок вагітна)
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14.07.2021 21:18 Ответить
От це трохи вкурвлює , бо не сумніваюсь чи вони чи хтось із їх близьких/друзів із тої когорти хто хто розпинала пороха за почившу в бозі ліпецку фабріку , агряться на щоубіз/спортсменів і просто бізнюків (і поділом) який на рашцу іздить ,але як би вони **** самі туди не пхалися
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14.07.2021 16:18 Ответить
Можна собі уявити - скільки ці закарпатські запроданки заразили українців, поки добиралися до своєї хати! Адже "Дельта" дуже заразна, вистачає 5 секунд.
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14.07.2021 16:20 Ответить
Ну що,заробили кацапьких смердючих рублів,дебілки?
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14.07.2021 16:22 Ответить
Спалити відьом!
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14.07.2021 16:29 Ответить
это вопрос времени, когда эта зараза появится у нас...и мало не покажется...
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14.07.2021 16:29 Ответить
А пока антиваксеры заботятся, чтобы вспышка дельты в Украине была как можно более смертоносной. Например, врут, что они в вакцинах от ковида хлороформ нашли...
Или врут, что во время эпидемии ковида в Израиле смертность совершенно не изменилась...
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14.07.2021 16:46 Ответить
для дебилов. Вещество SM02 транспортируется в хлороформе и в инструкции написано, что оно не предназначено для введения людям или животным.
По израилю - ваши данные манипулятивны, и оставьте меня в покое со своими идиотскими комментами.
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15.07.2021 00:01 Ответить
Вещество SM102 (а не SM02) иногда транспортируется в хлороформе и в инструкции к именно такому раствору было написано, что этот раствор не предназначен для использования в качестве компонента вакцин. Это вовсе не означает, что чистое в-во SM102 не может быть использовано для изготовления вакцин.
Можешь почитать про разоблачения аналогичных манипуляций других антиваксеров
https://fullfact.org/health/SM-102/ The Moderna vaccine contains SM-102 not chloroform
https://barbados.loopnews.com/content/everything-you-need-know-about-vaccine-ingredient-sm-102-2 Anti-vax claims false: Moderna vaccine ingredient SM-102 is safe

По Израилю манипулятивны миенно Ваши данные, ибо общий коэф. смертности за 2020 год, который Вы привели рассчитывается как среднее значение от июля 2019 по июнь 2020, и в этот период попало только самое начало эпидемии и при таком усреднении на столь большой период она стала незаметной. А заметно смертность возросла во втором полугодии 2020, данные которого в тот рассчетный период не попали. Вот здесь есть анализ смертности в Израиле именно за период эпидемии по сравнению с аналогичнім периодом из других годов
https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-021-00450-4 Total mortality rates for March-November were significantly higher by 6% in 2020, than the average of 2017-2019, 14% higher among the Arab population and 5% among Jews and Others.

Так что враг или полезный идиот тут именно Вы.
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15.07.2021 01:03 Ответить
вы косите под тупого?? иногда? транспортируется в хлороформе??? оно всегда в нем транспортируется и не предназначено для введения людям и животным, о чем гласит инструкция. А что теоретически СМ может вводиться, а может и нет, и может очищается от хлороформа, а может и нет - я рад. Колите его себе сами.

Тупую статью с статистикой март-ноябрь можете выкинуть в мусорку. Есть статьи о высокой смертности от инфарктов/инсультов у именно пожилых вакцинированных. Но как говорит пфайзер, это ж еще надо доказать
И не пишите мне больше.
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15.07.2021 01:16 Ответить
Вот мой пост Вам со ссылкой (и довольно давний)
https://censor.net/ua/user/95229

Вот ссылка по SM-102 https://medkoo.com/products/45233
Можешь убедиться, что это не раствор и он не опасен. У двох жінок, які повернулися з РФ на Закарпаття, підтвердили "дельта"-штам коронавірусу, - головний інфекціоніст області Поляк - Цензор.НЕТ 939
Shipping Condition: Shipped under ambient temperature as non-hazardous chemical.
https://censor.net/ua/comments/locate/3275291/01921441-4476-73d3-84e1-b9d6676da9a7Вопросы?
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15.07.2021 01:28 Ответить
"Есть статьи о высокой смертности от инфарктов/инсультов у именно пожилых вакцинированных. "
Снова врете?
Где ссылки на эти статьи?
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15.07.2021 01:29 Ответить
Якого бі*а досі не закритий кордон з мордором...
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14.07.2021 16:57 Ответить
Как же эта аморфность украинского общества уже достала. Ну неужели, блдь, надо иметь мозги как у Эйнштейна чтобы сообразить закрыть границу?
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14.07.2021 17:57 Ответить
Вышвырните их назад на парашу. Нехай щастить
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14.07.2021 18:41 Ответить
Похоже на болотах со времен собак Павлова в медицине ничего не изменилось.
спутник фи..
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14.07.2021 19:04 Ответить
Надеюсь они подохнут, никого не заразив. Подстилки кацапские...
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14.07.2021 19:35 Ответить
Ну, от знову почне рости економіка - тести, ліки, кисень, кремація. А то все якось зупинилось в останній час. Давайте побільше поїздок до росії і все налагодиться.
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15.07.2021 01:10 Ответить
 
 