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Офис Президента не будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака

Офис Президента не будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака

На решение Верховного Суда о незаконности увольнения бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого подадут апелляцию. У президента Владимира Зеленского считают, что он действовал законно.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного Суда. Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение мы не признаем в любом случае", - отметил Подоляк.

Он также отмечает, что Тупицкий должен получить справедливый приговор как лицо, "обоснованно подозреваемое в совершении преступлений против правосудия". А решение Верховного Суда не сможет остановить судебную реформу.

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд объявил перерыв до 14 июля в рассмотрении иска Тупицкого к Зеленскому

Автор: 

Верховный Суд (1099) Зеленский Владимир (20720) КС (2248) указ (528) Тупицкий Александр (234) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+51
Треба подати апеляцію про відміну народження Зеленського. Це я про аналогії для балбесів.
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14.07.2021 15:49
+41
решение верховного суда для подоляка не указ?
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14.07.2021 15:48
+33
капец... ведь решение ВСУ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ и ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ !!! .. но их этому в Криворожском цЫрковом училище не учили - а только игре куем на пианино !!!
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14.07.2021 17:09
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якщо так, то я теж не хочу виконувати рішення всіляких там судів
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15.07.2021 08:01 Ответить
а еще он может наложить вето
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15.07.2021 08:09 Ответить
Это таки шизофрения .
Фофа , ты не вечен и из Банковой ещё не было случая , шобы обитателя главного сидалища не выносили из его кабинета либо на выборах , либо на Майдане ...
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15.07.2021 15:38 Ответить
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