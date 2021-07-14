Офис Президента не будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака

На решение Верховного Суда о незаконности увольнения бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого подадут апелляцию. У президента Владимира Зеленского считают, что он действовал законно.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного Суда. Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение мы не признаем в любом случае", - отметил Подоляк.

Он также отмечает, что Тупицкий должен получить справедливый приговор как лицо, "обоснованно подозреваемое в совершении преступлений против правосудия". А решение Верховного Суда не сможет остановить судебную реформу.

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

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