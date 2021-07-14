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Евросоюз и США приветствуют принятие законпороектов о перезагрузке ВСП и восстановлении ВККС

Евросоюз и США приветствуют принятие законпороектов о перезагрузке ВСП и восстановлении ВККС

Евросоюз и США приветствуют принятие законопроектов о реформировании Высшего совета правосудия и восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представительство ЕС в Украине сообщило в Twitter.

"Важный день для будущего судебной системы Украины! ЕС и США приветствуют принятие украинским парламентом законопроектов №5068 и №3711-д о реформировании Высшего совета правосудия и восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей при широкой межпартийной поддержке и при твердой поддержке президента Украины", - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС добавили, что эти законы помогут проложить путь к обновлению судебной системы.

"ЕС и США готовы поддержать украинских партнеров в успешной реализации этих законов, восстановлении доверия граждан и инвесторов к судебной системе Украины", - добавили в представительстве.

Напомним, 13 июля Рада одобрила закон о перезагрузке ВККС с предложениями Зеленского.

14 июля парламент одобрил законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия

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Автор: 

США (27034) Евросоюз (17245) Высший совет правосудия (568) ВККСУ (501)


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Мені б набагато легше дихалось, якби ці атестаційні комісії були дійсно добропорядними, безоплатними і не мітили на посади в газпромі.
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14.07.2021 16:24 Ответить
Евросоюз и США приветствуют принятие законпороектов о перезагрузке ВСП и восстановлении ВККС - Цензор.НЕТ 3522
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14.07.2021 16:24 Ответить
А бубачькам зебільним це точно надо? А бенє?
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14.07.2021 16:29 Ответить
Петрусю точно не надо было, если меняли то, что принял он, при нем.
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14.07.2021 16:34 Ответить
И мы тут ждём.И они там ЖДУТ.Реальных РЕФОРМ.А не:"Каких тебе,"лядь реформ не хватает!?".Хватит имитаций.Нужны качественные изменения.
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14.07.2021 16:30 Ответить
Судя по Афганистану, из 20 лет терпения США остались 13 лет.
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14.07.2021 16:38 Ответить
Нет.Там преобладающий,к сожалению, средневековый шариат.У нас тоже полно завезённых адептов русскага мира.Но куча из них съе"алась отсюда после 14-го года.Ватаны-в меньшинстве.Из нынешнего люда очень вероятно слепить симпатичную страну.
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14.07.2021 16:46 Ответить
 
 