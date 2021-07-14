Евросоюз и США приветствуют принятие законпороектов о перезагрузке ВСП и восстановлении ВККС

Евросоюз и США приветствуют принятие законопроектов о реформировании Высшего совета правосудия и восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представительство ЕС в Украине сообщило в Twitter.

"Важный день для будущего судебной системы Украины! ЕС и США приветствуют принятие украинским парламентом законопроектов №5068 и №3711-д о реформировании Высшего совета правосудия и восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей при широкой межпартийной поддержке и при твердой поддержке президента Украины", - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС добавили, что эти законы помогут проложить путь к обновлению судебной системы.

"ЕС и США готовы поддержать украинских партнеров в успешной реализации этих законов, восстановлении доверия граждан и инвесторов к судебной системе Украины", - добавили в представительстве.

Напомним, 13 июля Рада одобрила закон о перезагрузке ВККС с предложениями Зеленского.

14 июля парламент одобрил законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросовет предлагает открыть границы для Украины