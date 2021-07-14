Рада ограничила размер процентов по кредитам для переселенцев с Донбасса и Крыма
Переселенцам ограничили размер процентов за пользование кредитами. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2329.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"За" проголосовали 339 нардепов.
Ранее в комитете по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий подчеркивали, что в 2014 году приняли ряд законодательных актов, которые освобождали пострадавших от военных действий на Донбассе и в Крыму от начисления пени и штрафов за просроченные кредиты и займы.
Однако эти нормы не учитывали различные комиссии и проценты. Банки продолжают начислять инфляционные потери, что ощутимо увеличивает долг. А сумма процентов в некоторых видах договоров займа и кредита начисляется до момента погашения долга, и ее размер не ограничен.
Это в свою очередь привело к тому, что выставленные кредиторами счета часто в несколько раз превышают сумму основного долга.
Документ определяет, что общая сумма процентов по кредитам и займам не может быть больше той суммы, которую банк должен получить в случае своевременного погашения кредита.
За невыполнение или несвоевременное выполнение кредитных договоров не начисляются штраф, пеня, инфляционные потери и не применяются имущественные санкции. А освобождение от штрафных санкций и других платежей не является основанием для отказа в предоставлении нового кредита.
Кредитора обязали пересчитать задолженность по кредитному договору в соответствии с этими нормами в течение недели с момента обращения должника-переселенца. Если нет - задолженность считается автоматически перечисленной.
Продажа или передача права требования по кредитному договору без согласия должника запрещается, что не позволит банкам привлекать коллекторские компании. Однако норма действует только в случае, если речь не идет о неплатежеспособном кредиторе или банке, который выводят с рынка.
Для крымчан, выехавших с полуострова, эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года. Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года.
Важное условие - до этих сроков у заемщика не было задолженности и он своевременно все платил, а после начала АТО совершил хотя бы один платеж.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров возлагается на Россию как на государство-оккупанта.
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Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года.
це стосується старих кредитів
дайте каждому по автомату, пусть идут и отвоевывают свое
"...Для крымчан, выехавших с полуострова, эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года. Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года.
Важное условие - до этих сроков у заемщика не было задолженности и он своевременно все платил, а после начала АТО совершил хотя бы один платеж.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров возлагается на Россию как на государство-оккупанта."