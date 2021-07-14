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Новости Беженцы из Донбасса и Крыма
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Рада ограничила размер процентов по кредитам для переселенцев с Донбасса и Крыма

Рада ограничила размер процентов по кредитам для переселенцев с Донбасса и Крыма

Переселенцам ограничили размер процентов за пользование кредитами. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2329.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За" проголосовали 339 нардепов.

Ранее в комитете по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий подчеркивали, что в 2014 году приняли ряд законодательных актов, которые освобождали пострадавших от военных действий на Донбассе и в Крыму от начисления пени и штрафов за просроченные кредиты и займы.

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Однако эти нормы не учитывали различные комиссии и проценты. Банки продолжают начислять инфляционные потери, что ощутимо увеличивает долг. А сумма процентов в некоторых видах договоров займа и кредита начисляется до момента погашения долга, и ее размер не ограничен.

Это в свою очередь привело к тому, что выставленные кредиторами счета часто в несколько раз превышают сумму основного долга.

Документ определяет, что общая сумма процентов по кредитам и займам не может быть больше той суммы, которую банк должен получить в случае своевременного погашения кредита.

За невыполнение или несвоевременное выполнение кредитных договоров не начисляются штраф, пеня, инфляционные потери и не применяются имущественные санкции. А освобождение от штрафных санкций и других платежей не является основанием для отказа в предоставлении нового кредита.

Кредитора обязали пересчитать задолженность по кредитному договору в соответствии с этими нормами в течение недели с момента обращения должника-переселенца. Если нет - задолженность считается автоматически перечисленной.

Продажа или передача права требования по кредитному договору без согласия должника запрещается, что не позволит банкам привлекать коллекторские компании. Однако норма действует только в случае, если речь не идет о неплатежеспособном кредиторе или банке, который выводят с рынка.

Для крымчан, выехавших с полуострова, эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года. Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года.

Важное условие - до этих сроков у заемщика не было задолженности и он своевременно все платил, а после начала АТО совершил хотя бы один платеж.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров возлагается на Россию как на государство-оккупанта.

Автор: 

ВР (29271) кредит (2378) переселенцы (531)


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Топ комментарии
+5
Они же наши люди, удержут с нас.
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14.07.2021 16:37
+5
Я так понимаю, что самый главный переселенец у нас это Ринат Леонидович, для него родимого и стараемся.
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14.07.2021 16:43
+3
цифр нет.... зато предполагаю, что переселенцам кредиты теперь никто выдавать не будет.
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14.07.2021 16:40
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А все остальные что лысые?
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14.07.2021 16:36 Ответить
Они же наши люди, удержут с нас.
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14.07.2021 16:37 Ответить
Що б були привілегії в житті НА Україні - потрібно вбивати українців.... Більше варіантів пояснень я не можу знайти ...
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14.07.2021 16:38 Ответить
цифр нет.... зато предполагаю, что переселенцам кредиты теперь никто выдавать не будет.
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14.07.2021 16:40 Ответить
...эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014

Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года.

це стосується старих кредитів
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14.07.2021 17:15 Ответить
Я так понимаю, что самый главный переселенец у нас это Ринат Леонидович, для него родимого и стараемся.
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14.07.2021 16:43 Ответить
еще тарута числится переселенцем)
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14.07.2021 18:56 Ответить
как уже эти лишенцы запарили
дайте каждому по автомату, пусть идут и отвоевывают свое
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14.07.2021 17:30 Ответить
Чтоб они и на этой территории устроили бамбас?
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14.07.2021 17:50 Ответить
На удивление справедливо. Т.е, ты все равно должен заплатить банку, но без пени и штрафных санкций, а вся пеня и проценты возлагается на Рашку.
"...Для крымчан, выехавших с полуострова, эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года. Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года.
Важное условие - до этих сроков у заемщика не было задолженности и он своевременно все платил, а после начала АТО совершил хотя бы один платеж.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров возлагается на Россию как на государство-оккупанта."
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14.07.2021 18:17 Ответить
Охренеть. Люди высшего сорта?
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14.07.2021 21:00 Ответить
 
 