Рада ограничила размер процентов по кредитам для переселенцев с Донбасса и Крыма

Переселенцам ограничили размер процентов за пользование кредитами. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2329.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За" проголосовали 339 нардепов.

Ранее в комитете по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий подчеркивали, что в 2014 году приняли ряд законодательных актов, которые освобождали пострадавших от военных действий на Донбассе и в Крыму от начисления пени и штрафов за просроченные кредиты и займы.

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Однако эти нормы не учитывали различные комиссии и проценты. Банки продолжают начислять инфляционные потери, что ощутимо увеличивает долг. А сумма процентов в некоторых видах договоров займа и кредита начисляется до момента погашения долга, и ее размер не ограничен.

Это в свою очередь привело к тому, что выставленные кредиторами счета часто в несколько раз превышают сумму основного долга.

Документ определяет, что общая сумма процентов по кредитам и займам не может быть больше той суммы, которую банк должен получить в случае своевременного погашения кредита.

За невыполнение или несвоевременное выполнение кредитных договоров не начисляются штраф, пеня, инфляционные потери и не применяются имущественные санкции. А освобождение от штрафных санкций и других платежей не является основанием для отказа в предоставлении нового кредита.

Кредитора обязали пересчитать задолженность по кредитному договору в соответствии с этими нормами в течение недели с момента обращения должника-переселенца. Если нет - задолженность считается автоматически перечисленной.

Продажа или передача права требования по кредитному договору без согласия должника запрещается, что не позволит банкам привлекать коллекторские компании. Однако норма действует только в случае, если речь не идет о неплатежеспособном кредиторе или банке, который выводят с рынка.

Для крымчан, выехавших с полуострова, эти правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года. Для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года.

Важное условие - до этих сроков у заемщика не было задолженности и он своевременно все платил, а после начала АТО совершил хотя бы один платеж.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров возлагается на Россию как на государство-оккупанта.