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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Вакцины из РФ в ОРДЛО привезли два раза, Пушилин укололся, и на этом все закончилось, - Гармаш

Вакцины из РФ в ОРДЛО привезли два раза, Пушилин укололся, и на этом все закончилось, - Гармаш

На Донбассе ухудшилась ситуация с коронавирусом, поскольку жители ОРДЛО лишены доступа к вакцине, которую предоставляет Украина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Неделю назад было меньше 200 (вакцинированных вакциной, которую предлагает Украина. - Ред.). Это очень мало, но это естественно, поскольку блокируется "той стороной", и сделать прививки могут только люди, которые выезжают через Россию, делают достаточно длинный путь, рискуют получить административный штраф за незаконное пересечение границы. А на той территории действительно российских вакцин нет - их привезли два раза, показали по телевизору, Пушилин укололся, на этом все закончилось. Многие даже не прошли второго этапа вакцинации. На данный момент вакцин нет", - отметил он.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) оккупация (10181) Донбасс (26956) Пушилин Денис (134) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+6
моторола с гиви и захаркой заждались уже.
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14.07.2021 16:39
+5
насрать
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14.07.2021 16:42
+4
Пусть референдум проведут, а там посмотрим...
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14.07.2021 16:40
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моторола с гиви и захаркой заждались уже.
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14.07.2021 16:39 Ответить
Пусть референдум проведут, а там посмотрим...
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14.07.2021 16:40 Ответить
Совсем охренели,наркоманы грёбаные ?пушилину оно вакцину поставляет...зекрыса-мудак!
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14.07.2021 16:41 Ответить
насрать
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14.07.2021 16:42 Ответить
И, слева нас рать, и справа нас рать. Хорошо с перепою мечом помахать))
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14.07.2021 16:48 Ответить
Сльозы заливают клавиатуру. Как же там тоженашилюди то страдают. И ненавистная хохляндия никак не развалится и в ********* не принимают, еще и вакцину не дают. Биндеры праклятые ! ))
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14.07.2021 16:46 Ответить
А чего только вакцины Украина боевикам поставляет? Нужно полный соцпакет и повешенную пенсию за то, что убивают украинских воинов, да зеленомордые?
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14.07.2021 16:48 Ответить
Нехай повиздихають всі-повітря чистішим буде!
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14.07.2021 16:49 Ответить
от ветеринарной вакцины у пушилы начала рости шерсть ,как у шарикова
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14.07.2021 16:50 Ответить
за что боролись, на то и напоролись
вы думайте за тех, кто с этой стороны забора живут.
кормильцы могут поцеловать нас в зад
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14.07.2021 16:54 Ответить
Пускай надежно обезопасят себя от ковида по методу Гиви-Моторолы.
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14.07.2021 16:57 Ответить
Бандерівська вакцина з американськими чіпами знищить жітєлєй Домбаса.
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14.07.2021 16:59 Ответить
пушилін уколовся. Це закінчене речення, не треба більше нічого додавати.
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14.07.2021 19:10 Ответить
Та й пох...
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14.07.2021 19:14 Ответить
Такої ж думки. На жаль ОРДЛО вже стало гнійним апендицитом, терапія не допоможе.
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14.07.2021 20:18 Ответить
Очень хорошо , что Пушилина укололи кремлёвской отравой. Уверен. Пушилин скрывался от этой вакцинации, но его выловили и казнили....Выстрелом "спутника" в жопу.... Сдохнет медленно...
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14.07.2021 20:45 Ответить
 
 