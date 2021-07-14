Вакцины из РФ в ОРДЛО привезли два раза, Пушилин укололся, и на этом все закончилось, - Гармаш

На Донбассе ухудшилась ситуация с коронавирусом, поскольку жители ОРДЛО лишены доступа к вакцине, которую предоставляет Украина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Неделю назад было меньше 200 (вакцинированных вакциной, которую предлагает Украина. - Ред.). Это очень мало, но это естественно, поскольку блокируется "той стороной", и сделать прививки могут только люди, которые выезжают через Россию, делают достаточно длинный путь, рискуют получить административный штраф за незаконное пересечение границы. А на той территории действительно российских вакцин нет - их привезли два раза, показали по телевизору, Пушилин укололся, на этом все закончилось. Многие даже не прошли второго этапа вакцинации. На данный момент вакцин нет", - отметил он.

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