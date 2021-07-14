Украина получит от Еврокомиссии дополнительные 14 млн евро для поддержки административной реформы, - Шмыгаль
Кабинет Министров подпишет дополнительное соглашение с Европейской Комиссией относительно расширения финансирования программы для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития "U-LEAD с Европой".
Об этом премьер-министр Денис Шмигапь сообщил в Telegram, информируе Цензор.НЕТ.
"Для мероприятий, направленных на реализацию инициатив по поддержке административной реформы, предусмотрено увеличение финансирования на 14,1 млн евро. Таким образом общий объем программы теперь составит более 54 млн евро. Программа уже продемонстрировала свою эффективность в усилении способности местных общин ", - написал Шмыгаль.
Он добавил, что "U-LEAD с Европой", среди прочего, помогает Украине в создании ЦНАП, которые являются неотъемлемым элементом реформы, поскольку улучшают предоставение административных услуг и облегчают взаимодействие с органами государственной власти.
Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития "U-LEAD с Европой" совместно финансируется ЕС и его государствами-членами Германией, Польшей, Швецией, Данией, Эстонией и Словенией для поддержки Украины на пути к укреплению местного самоуправления.
Кабинет Министров на заседании 14 июля одобрил проект Дополнительного соглашения № 1 между Правительством Украины и Европейской Комиссией о внесении изменений в Соглашение о финансировании "U-LEAD с Европой", которая увеличивает его на более чем 14 млн евро и на год продлевает срок выполнение соответствующей программы.
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Вчера просидели около 4 часов, что бы подать заявление о краже телефона, знаем вора, но так ни один следователь и не вышел. Уже стемнело и транспорт почти не ходил. Мальчик на рецепции вешал лапшу на уши, что все на выезде и информации никакой он не владеет.Какого рожна он там сидит? А когда мы уходили , радостно спросил:" Так Вы заявление писать не будете?" Развлекаются . Прокидывают людей, ждут пока сами уйдут. Разные следователи заходили, выходили, а мальчик дальше вешал лапшу, что это не следователи. Некоторые из них нам уже известны. Вот где театр бездельников. Отобрали кучу личного времени. За что мы платим налоги? Позор. Мы заявление все равно прийдем и напишем. Пусть только попробуют слить дело.Поднимем все связи. А они есть.
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Ужасное отделение, следователь с мои адвокатом спёрли мой телефон, который у меня украли и я даже нашёл кто украл (без помощи полиции) и тупо слили дело! Телефон воры принесли в полицию и ни дела, ни телефона, ни следователя ни адвоката! Вот такие у нас полицейские, а потом спрашивают почему столько преступлений? Да потому что копы свиньи!