Украина получит от Еврокомиссии дополнительные 14 млн евро для поддержки административной реформы, - Шмыгаль

Кабинет Министров подпишет дополнительное соглашение с Европейской Комиссией относительно расширения финансирования программы для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития "U-LEAD с Европой".

Об этом премьер-министр Денис Шмигапь сообщил в Telegram, информируе Цензор.НЕТ.

"Для мероприятий, направленных на реализацию инициатив по поддержке административной реформы, предусмотрено увеличение финансирования на 14,1 млн евро. Таким образом общий объем программы теперь составит более 54 млн евро. Программа уже продемонстрировала свою эффективность в усилении способности местных общин ", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что "U-LEAD с Европой", среди прочего, помогает Украине в создании ЦНАП, которые являются неотъемлемым элементом реформы, поскольку улучшают предоставение административных услуг и облегчают взаимодействие с органами государственной власти.

Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития "U-LEAD с Европой" совместно финансируется ЕС и его государствами-членами Германией, Польшей, Швецией, Данией, Эстонией и Словенией для поддержки Украины на пути к укреплению местного самоуправления.

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Кабинет Министров на заседании 14 июля одобрил проект Дополнительного соглашения № 1 между Правительством Украины и Европейской Комиссией о внесении изменений в Соглашение о финансировании "U-LEAD с Европой", которая увеличивает его на более чем 14 млн евро и на год продлевает срок выполнение соответствующей программы.