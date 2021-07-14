Зеленский о перезагрузке ВСП: "Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента, правительства, парламента или местной власти"
Президент Владимир Зеленский приветствует принятие закона о судебной реформе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В ОП отметили, что принятие Верховной Радой в целом закона, который предусматривает перезагрузку Высшего совета правосудия (законопроект № 5068), даст старт реальной судебной реформе в Украине.
"Это без преувеличения историческое событие для Украины. За всю независимость нашего государства ни одна власть не проводила настоящую судебную реформу, безрезультатно кормя обещаниями. Моя цель - вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у Президента, правительства, парламента или местной власти", - отметил Зеленский.
Отмечается, что во время внедрении судебной реформы в Украине учли рекомендации экспертов Венецианской комиссии, которые предоставили свое заключение по законопроекту.
Президент подчеркнул, что справедливость является одной из базовых ценностей украинцев, но ее невозможно обеспечить без независимой судебной системы. Кроме того, в справедливом судопроизводстве нуждаются отечественные и иностранные инвесторы.
По словам главы государства, голосование за реформу Высшего совета правосудия заложило необходимую основу для эффективных изменений в судебной системе.
Напомним, 13 июля Рада одобрила закон о перезагрузке ВККС с предложениями Зеленского.
14 июля парламент одобрил законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия
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Де собака зарита ?
Цей клоун за ще не візметься - все через сраку, одна історія із суддею тупицьким чого варта.
Судова «реформа» буде ще ганебнішою ніж історія з тупицьким
А скільки перед цим США і Європа нагадували, підштовхували - "потрібна судова реформа". На мою думку, коли Зе відмазався від західних партнерів, а також не забув пропиаритися перед "73 процентами" ось цим висером - цією статейкою. Щодо "заритої собаки", то тепер ЗЕ треба якось зберегти свій вплив на суд, пропихнути туди ручних суддів і т.п.
и законы, которые грабят страну и отдают его врагу? Эта падаль совсем распоясалась. Может у него с головой реально совсем плохо, но он постоянно направляется в это антиукраинское русло огромным количеством фсб-шной мрази в ОП, и еще свято верит, в то что сам морозит! При этом реально себе считает равным Наполеону, не меньше. Господи, спаси Украину от этой тупой быдломассы, проголосовавшей за это конченное дерьмо!
https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://mobile.twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1/status/1415276582374154240 2 ч
Я завжди про це кажу і прошу ЗМІ і журналістів ніколи не вживати словосполучення "президент зеленський".
Це ганьба для України.
Він - тимчасовий гауляйтер мацкви.
А в підтвердження хай на роялі збацає.
Нет веры не лоху
На свалку истории ему пора
Для початку сам би навчився жити та працювати по закону та справедливості, а потім би ураінців би повчав, внучок бабусин.
- Зеле, видимо, не напомнили в каком году и какая власть СОЗДАЛА ВСП, САП, НАБУ и т.п.
Сайт поисковика - гугль.ком
Потешные конторы, высосавшие из бюджета миллионы!
Бриллиантовые прокуроры где сидят?
Международные эксперты получили решающий голос при формировании новой ВККСУ, а также при оценивании нынешних и будущих членов Высшего совета правосудия
https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский
Владимир Зеленский выполнил одно из пяти главных требований США. Эти требования публично сформулировал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем видеовыступлении на Ukraine Reform Conference в Вильнюсе 7 июля. «Первое - принятие законопроектов о Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей. Эти два закона обеспечат прозрачный процесс отбора и назначения судей», - заявил Блинкен, обращаясь фактически к Зеленскому лично. Вот именно это требование, то есть принятие законов о ВККСУ и ВСП, и стало заботой парламента на заседаниях 13 и 14
я находясь на разных постах разрабатывал 16 годовых бюджетов Украины...,теперь понятно почему Украина голая босая нищая и без газу и нефти...,а Вышки Бойко я не покупал это все РАБссия покупает...
Клоунада продолжается..
Тому давайте без лівих дописів, а по справі говорити.
Бачили очі, що купували, тепер іжте, покидьки.
а шо, за зарплату работать?
Ось і вся судова реформа від клоуна