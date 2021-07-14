Зеленский о перезагрузке ВСП: "Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента, правительства, парламента или местной власти"

Президент Владимир Зеленский приветствует принятие закона о судебной реформе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В ОП отметили, что принятие Верховной Радой в целом закона, который предусматривает перезагрузку Высшего совета правосудия (законопроект № 5068), даст старт реальной судебной реформе в Украине.

"Это без преувеличения историческое событие для Украины. За всю независимость нашего государства ни одна власть не проводила настоящую судебную реформу, безрезультатно кормя обещаниями. Моя цель - вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у Президента, правительства, парламента или местной власти", - отметил Зеленский.

Отмечается, что во время внедрении судебной реформы в Украине учли рекомендации экспертов Венецианской комиссии, которые предоставили свое заключение по законопроекту.

Президент подчеркнул, что справедливость является одной из базовых ценностей украинцев, но ее невозможно обеспечить без независимой судебной системы. Кроме того, в справедливом судопроизводстве нуждаются отечественные и иностранные инвесторы.

По словам главы государства, голосование за реформу Высшего совета правосудия заложило необходимую основу для эффективных изменений в судебной системе.

Напомним, 13 июля Рада одобрила закон о перезагрузке ВККС с предложениями Зеленского.

14 июля парламент одобрил законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия

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