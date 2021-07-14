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Новости Судебная реформа
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Зеленский о перезагрузке ВСП: "Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента, правительства, парламента или местной власти"

Зеленский о перезагрузке ВСП:

Президент Владимир Зеленский приветствует принятие закона о судебной реформе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В ОП отметили, что принятие Верховной Радой в целом закона, который предусматривает перезагрузку Высшего совета правосудия (законопроект № 5068), даст старт реальной судебной реформе в Украине.

"Это без преувеличения историческое событие для Украины. За всю независимость нашего государства ни одна власть не проводила настоящую судебную реформу, безрезультатно кормя обещаниями. Моя цель - вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у Президента, правительства, парламента или местной власти", - отметил Зеленский.

Отмечается, что во время внедрении судебной реформы в Украине учли рекомендации экспертов Венецианской комиссии, которые предоставили свое заключение по законопроекту.

Президент подчеркнул, что справедливость является одной из базовых ценностей украинцев, но ее невозможно обеспечить без независимой судебной системы. Кроме того, в справедливом судопроизводстве нуждаются отечественные и иностранные инвесторы.

По словам главы государства, голосование за реформу Высшего совета правосудия заложило необходимую основу для эффективных изменений в судебной системе.

Напомним, 13 июля Рада одобрила закон о перезагрузке ВККС с предложениями Зеленского.

14 июля парламент одобрил законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз и США приветствуют принятие законпороектов о перезагрузке ВСП и восстановлении ВККС

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) судебная реформа (1802) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+17
Щось не віриться...
Де собака зарита ?
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14.07.2021 17:04
+17
https://mobile.twitter.com/leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://mobile.twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1/status/1415276582374154240 2 ч

Я завжди про це кажу і прошу ЗМІ і журналістів ніколи не вживати словосполучення "президент зеленський".
Це ганьба для України.
Він - тимчасовий гауляйтер мацкви.
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14.07.2021 17:04
+16
Хоче так «реформувати» щоб мати ще більше впливу, але одноосібно.
Цей клоун за ще не візметься - все через сраку, одна історія із суддею тупицьким чого варта.
Судова «реформа» буде ще ганебнішою ніж історія з тупицьким
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14.07.2021 17:27
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Щось не віриться...
Де собака зарита ?
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14.07.2021 17:04 Ответить
Хоче так «реформувати» щоб мати ще більше впливу, але одноосібно.
Цей клоун за ще не візметься - все через сраку, одна історія із суддею тупицьким чого варта.
Судова «реформа» буде ще ганебнішою ніж історія з тупицьким
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14.07.2021 17:27 Ответить
Брехло , позорный ************ ! Марионетка террористов !
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14.07.2021 17:51 Ответить
Почалося! Бджоли проти меду?!
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14.07.2021 18:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/354814 "Де собака зарита ?"

А скільки перед цим США і Європа нагадували, підштовхували - "потрібна судова реформа". На мою думку, коли Зе відмазався від західних партнерів, а також не забув пропиаритися перед "73 процентами" ось цим висером - цією статейкою. Щодо "заритої собаки", то тепер ЗЕ треба якось зберегти свій вплив на суд, пропихнути туди ручних суддів і т.п.
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14.07.2021 19:23 Ответить
Серьезно??
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14.07.2021 17:04 Ответить
Ой, че то ржу!!!! Человек, который без суда и следствия обвиняет людей в убийстве с трибуны , не закрывает ОСКА, для того, чтобы использовать судью вовка для проталкивания своих антиконституционных и просто антизаконных решений, который заводит дела без доказательств на патриотов- верней заставляет заводить дела, я не говорю про все эти истории с НАБУ, Верховным судом и т.д. , и он понимаешь ли киздит тут , как троцкий на партсобрании о независимых судах??? При этом сам постоянно принимает по всем направлениям жизнедеятельности Украины противоправные законы
и законы, которые грабят страну и отдают его врагу? Эта падаль совсем распоясалась. Может у него с головой реально совсем плохо, но он постоянно направляется в это антиукраинское русло огромным количеством фсб-шной мрази в ОП, и еще свято верит, в то что сам морозит! При этом реально себе считает равным Наполеону, не меньше. Господи, спаси Украину от этой тупой быдломассы, проголосовавшей за это конченное дерьмо!
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14.07.2021 17:44 Ответить
💯%. 👏🎯 Уважаемый ,ukrpatriot
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14.07.2021 17:55 Ответить
https://mobile.twitter.com/leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://mobile.twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1/status/1415276582374154240 2 ч

Я завжди про це кажу і прошу ЗМІ і журналістів ніколи не вживати словосполучення "президент зеленський".
Це ганьба для України.
Він - тимчасовий гауляйтер мацкви.
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14.07.2021 17:04 Ответить
модна сказати імітація , справжній там Єрмак
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14.07.2021 17:12 Ответить
єрмак - оператор аватара зє
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14.07.2021 18:36 Ответить
Тоже всегда коробит , когда казалось-бы , нормальные журналисты и эксперты называют это недоразумение през…
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14.07.2021 17:58 Ответить
Нормальные журналисты просто называют вещи своими именами - ибо как бы вам не ненравился Зеленский - он является законноизбранным президентом Украины.
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14.07.2021 19:20 Ответить
"Слухаю. І вірю кожному слову"©
А в підтвердження хай на роялі збацає.
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14.07.2021 17:05 Ответить
сначала все разломал, потом слепил неизвестно что, но медаль на грудь себе уже повесил.
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14.07.2021 17:05 Ответить
Клоун есть клоун.
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14.07.2021 20:11 Ответить
Бла -Бла-Бла
Нет веры не лоху
На свалку истории ему пора
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14.07.2021 17:05 Ответить
Новий жарт від юмараста 95го кварталу.
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14.07.2021 17:05 Ответить
Зеленський про перезавантаження ВРП: "Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту або місцевої влади" - Цензор.НЕТ 1205
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14.07.2021 18:35 Ответить
Зеленський про перезавантаження ВРП: "Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту або місцевої влади" - Цензор.НЕТ 5082
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14.07.2021 18:38 Ответить
Справа генерала Павловського: на прохання Росії вирішили помститися Армії і Порошенковіhttps://www.facebook.com/groups/334515553827171/user/100010636159003/?__cft__[0]=AZUg1ZiRkWIM5lRnjT8wpdu_qVabhHilu36oyympH_Cy1fdgqbHGmQ3zQQI95Zfm5DKdbz3K6r-y5smrgxCX5lTMRTJxydQ-Q4zabAoxKvcPFAVnnlHIqGhSo8yYQzSg1qMdjnOKeJ4PJd0SS-**********************************************************************&__tn__=-]K-y-R Тарас Чорновіл В генерала Павловського вже є три кримінальні справи - в Росії: слідчий комітет РФ відкрив щодо нього три кримінальні справи. Основна справа - щодо Маріуполя, щодо чого дві інші - я не знаю, знаю, що справ відкрито три, можливо, усі стосуються того ж періоду. Виявляється, те, що український генерал організував оборону і відбив найважливіше місто на НАШІЙ території, котрої ніхто, в тому числі Росія, чужою територією не називає, це не Крим, що його вони назвали «своїм». Вони визнають: Маріуполь - це українське місто. Так от, український генерал, який відбивав українське місто, - проти нього в Росії є кримінальні справи, а в Україні, мовляв, кримінальних справ немає. Як це так? Та Медведчук і далі контролює всіх. Скажімо, суд на Павловським і Шандрою знаєте хто робив? Особистий, підзвітний, кишеньковий суддя Віктора Медведчука. Щодо цього Ар'єв зазначив одну маленьку деталь, дуже дуже цікаву: Медведчук колись судився проти Ар'єва, але в нього не було можливостей «нормально» контролювати всіх суддів. То що він робив: він подавав позовну заяву й одразу її відкликав, подавав і відкликав, якщо суддя, призначений автоматичною системою, його не влаштовував. А коли система призначила потрібного йому суддю, він позов залишив. Були й інші дані, які підтверджували, що позов проти Ар'єва судив особистий суддя Медведчука. І от особистий суддя Медведчука сьогодні виконує справу щодо генерала Павловського. Можливий і такий варіант, що через Медведчука і Портнова передали відповідні вказівки ДБР, але ДБР працює точно у зв'язці з РФ і ФСБ, тут сумнівів взагалі немає, абсолютна залежність. Яким чином передавали Венекдітовій? Через Портнова - навряд, вони посварилися, в них конфлікт. Можливо, їй передали через Єрмака. Але ось що відбувається: людей, які організовували українську оборону, і людей, які організовували українську оборонку, - їх судять. За що? А ні за що! Можна взяти і перечитати оті 30 сторінок ухвали про підозру - там нічого немає. Над цим вже сміялися. Юристи кажуть: 10 сторінок - це опис того, що в Україні є Міністерство оборони, що в ньому сидить заступник, який відповідає за закупівлю оборонної техніки, що цим заступником був такий-то і повна якась нісенітниця. Плюс те, що в Україні є, виявляється, військово-морські сили - вони цей факт підтверджують доказами і всім іншим. А потім доходить до самого «звинувачення», а там - нічого нема, там тільки твердження. Причому твердження на тому ж рівні, що були щодо Ріффмастера, пам'ятаєте? «Заради торжества арійської раси, відчуваючи націоналістичні, мало не націонал-соціалістичні, наміри, він вирішив когось вбити». Тут теж: "Бажаючи віддячити президентові країни за те, що той йому дав звання генерала", Павловський, виявляється, вирішив побудувати потрібні Україні, передбачені в оборонному замовленні катери на підприємстві, яке тоді ще входило в орбіту власности колишнього Президента. А про те, що він отримав звання генерала значно раніше за те, що він врятував південь Донеччини, - мовчок, про це нічого не сказано. Такі речі могли написати тільки в Росії. В Україні розумних людей в ДБР не брали, туди брали лише підзвітних, які будуть робити те, що їм скажуть. Але таку нісенітницю, як та, що міститься в цьому звинуваченні, могли написати тільки в Росії, де взагалі ніколи не цікавилися матчастиною пристроїв ... (нерозбірливо) в Україні. Я впевнений, що ця справа писалася в Москві й була передана українським колєґам для виконання. Я навів кілька фактів, які дають цей ефект. А щодо катерів - це взагалі повний абсурд. Перше: їм, трьом людям, виставили заставу по 400 з гаком мільйонів, близько півмільярда. Що це за сума ?! Всім разом - 1 мільярд 300 мільйонів! Величезна сума! Що це означає? 400 з гаком мільйонів - це вартість десантного катера з усім озброєнням. Перший коштував дорожче, бо в його вартість входила розробка, два інші - значно дешевші. От тільки країна купила й заплатила за два. Ось чому я кажу, що звинувачення писалося в Москві, - в Києві знають, що країна заплатила за два судна. А в Москві не знають. У Москві мали документи, що замовлено три, але третій після приходу Зеленського до влади відмовилися купувати, його не встигли побудувати до обрання Зеленського, а в Москві цього не знали й тому виставили суму, рівну вартості трьох катерів. Я вам наводжу просто цифри, які доводять, що писалося в Москві, у Києві не могли цього не знати. Якби гроші, що надійшли на завод, були вкрадені, а катери не були побудовані чи не передані армії, то тоді можна було б говорити, що держава зазнала цих збитків. Але насправді катери побудовано, передано армії; ба більше, підприємство зазнало збитку через те, що на третій катер замовлення було зірване, а гроші вже витрачені. І до того ж, на катерах два роки поспіль піарився Зеленский. І цього року ці катери знову братимуть участь в параді військово-морських сил в Одесі - саме на цих катерах українська влада буде піаритися. Їх навмисне не ставлять на бойове чергування, тому що про це просить Росія: не ставте. Тому що вони швидкі, вони добрі, вони вигідні, і взагалі, створення цих катерів - це удар по Росії. Це неприємний укол по російській армії, по її ВМФ, особливо для десантних якихось операцій, але вони дешеві. Вони у два з половиною раза дешевші за будь-які західні аналоги, особливо турецькі, що їх ми зараз будемо купувати за суму, що у 2,5 раза вища, деякі - за суму в 3 рази вищу. Тобто всі ці звинувачення ні на чім не тримаються. А в Росії сказали: оцю людину, оце підприємство треба засудити, вони нам заважають, і в Україні сказали: буде виконано.... Цю справу точно сфальсифіковано, на всі 100%. Чи зроблено це через жадібність, чи з помсти Порошенкові, чи на замовлення РФ - нехай сперечаються інші, але я інших арґументів не бачу. Моя особиста позиція: це робиться на пряме замовлення РФ, так само як сварка з нашими західними партнерами, як затягування України в геополітичну ізоляцію і все інше. Я бачу тут тільки пряме замовлення. Я бачу завдання Зеленського - зруйнувати українську державу, саме завдання, а не місію. Місія - це щось невідомо від кого, а завдання - це від конкретного начальника конкретному виконавцеві. По-іншому цього не можу оцінювати.
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14.07.2021 19:04 Ответить
сідай Буратіно - поки що це тільки добре виконане завдання від Заходу й лише ОДНЕ!!! й лише теоретично , бо закон тобі ж з Єрмаком та Портновим як дишло ... слово СІДАЙ не сприймай як ЗА ГРАТИ, ще рано, але відлік пішов...
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14.07.2021 17:08 Ответить
Хто совує зелькіним ротом?! Іноді хрипло не співпадає зі своєю маячнею.)))
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14.07.2021 17:08 Ответить
пиариться гадюка ЗЕлёная...походу таки на день независимости объявит о досрочных президентских выборах. и благодаря идиотам и админресурсу,будет членограй у кресли 7 лет...
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14.07.2021 17:09 Ответить
Это такая шютка-юмора.
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14.07.2021 17:10 Ответить
Дивлячись на недолугі та незаконі спроби зеленського керувати краіною, на його оточеня із зрадників, злочинців та нарколиг, якось відразу віриться в успішну судову реформу. Ага
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14.07.2021 17:10 Ответить
Про яку справедливість воно белькоче?
Для початку сам би навчився жити та працювати по закону та справедливості, а потім би ураінців би повчав, внучок бабусин.
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14.07.2021 17:13 Ответить
...и станут прислужниками олигархов напрямую, без посредников Зеленский о перезагрузке ВСП: "Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента, правительства, парламента или местной власти" - Цензор.НЕТ 8284
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14.07.2021 17:15 Ответить
Еще надо поменять Руководителей частных фирм чтоб налоги нормально платили и мэров назначать, а то повыбивали не тех коррупционеров
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14.07.2021 17:15 Ответить
Случайный пассажир в политике бывает рехВОРматором....
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14.07.2021 17:15 Ответить
Навіть не уявляв, що так можна ненавидіти людину. А щоб стільки бажати їй лиха і всього самого гіршого, разом із родичами....
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14.07.2021 17:16 Ответить
Ви не праві, його не не навидять. Це інше. Ненавидять гідного опонента. А тут відчуття як з тарганом. Відраза, нудота
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14.07.2021 17:31 Ответить
"ни одна власть не проводила настоящую судебную реформу, безрезультатно кормя обещаниями"
- Зеле, видимо, не напомнили в каком году и какая власть СОЗДАЛА ВСП, САП, НАБУ и т.п.
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14.07.2021 17:17 Ответить
В каком?
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14.07.2021 17:19 Ответить
ты тупой как Зе или в поисковике сам найдёшь?
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14.07.2021 17:21 Ответить
Так тупой ты, если не можешь ответить на простой вопрос.
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14.07.2021 17:22 Ответить
я могу, но не хочу отвечать на тупые вопросы. Я так же не отвечаю на вопросы о цвете неба и солнца )) если что
Сайт поисковика - гугль.ком
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14.07.2021 17:26 Ответить
Ясно, что трепло.
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14.07.2021 17:31 Ответить
2015
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14.07.2021 18:20 Ответить
Толку от этих ВСП, САП, НАБУ и т.п.?
Потешные конторы, высосавшие из бюджета миллионы!
Бриллиантовые прокуроры где сидят?
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14.07.2021 21:33 Ответить
Время покажет историческое или нет это событие, потому что все презы пафасно нахваливают свои решения.
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14.07.2021 17:17 Ответить
Да, служить будут только 95-му кварталу и главному клоуну.
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14.07.2021 17:17 Ответить
Перезагрузку ВСП лучше всего делать уже без бубочки, потому что с ним ничего сделать приличного нельзя.
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14.07.2021 17:17 Ответить
С бубочкой всё же можно сделать одно приличное дело - посадить его на пожизненное.
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14.07.2021 20:09 Ответить
слышали уже, 100% свой прокурор
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14.07.2021 17:18 Ответить
ага, так само буде як із тарифами
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14.07.2021 17:18 Ответить
Путлер пообещал Зеленскому второй срок...если Зеля скаже : РАБссиянцы обосранцы и украинцы это СкреПОНОСная Мавзолейная с Лишней Хромосомой РАБссия... А Ольга ********* новый премьер Украины
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14.07.2021 17:18 Ответить
Сильно сказано-молодец! Стесняюсь спросить:"А шо,вовків уже не буде,чи шо?"
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14.07.2021 17:20 Ответить
так же как ты малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Ничтожество перестало быть прислужником кремля, бени, рыжего и т.д.....
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14.07.2021 17:20 Ответить
Победа с двойным дном. Как Блинкен выдавил из Зеленского судебную реформу

Международные эксперты получили решающий голос при формировании новой ВККСУ, а также при оценивании нынешних и будущих членов Высшего совета правосудия

https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Зеленский о перезагрузке ВСП: "Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента, правительства, парламента или местной власти" - Цензор.НЕТ 3767 https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский

Владимир Зеленский выполнил одно из пяти главных требований США. Эти требования публично сформулировал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем видеовыступлении на Ukraine Reform Conference в Вильнюсе 7 июля. «Первое - принятие законопроектов о Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей. Эти два закона обеспечат прозрачный процесс отбора и назначения судей», - заявил Блинкен, обращаясь фактически к Зеленскому лично. Вот именно это требование, то есть принятие законов о ВККСУ и ВСП, и стало заботой парламента на заседаниях 13 и 14
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14.07.2021 17:22 Ответить
таможню уже перезагружали, а схемы хуже чем при януковоще. сам антибарыга сказал
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14.07.2021 17:22 Ответить
Уважаемы Лищнехромосомные Украинцы 73%...а зачем вам реформы?Живитте в советском говне.... Зарплата выше чем на РАБссии,пенсии дедушки бабушки получают регулярно и тоже выше чем на РАБссии,живи не хочу....
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14.07.2021 17:23 Ответить
Судя по частоте смеющегося смайла, вас торкнуло не на шутко.
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14.07.2021 17:27 Ответить
Зеля смеется круче и уже 15 лет... рехВОРматор долбанный
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14.07.2021 17:55 Ответить
Тебя ***** торкнуло сильно, и шо? Кто тебе, падаль кацапская, дал право тут оскроблять украинцев? Вали в свою балалайню на хрен, манкурт. И люби там своего ослобородька любимого, во все места. Вы друг друга стоите!)))
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14.07.2021 20:47 Ответить
Хорошо верю, но есть местные суды и полиция, которая нанесла и наносит ущерб прячась за честью и именем народа Украины, дайте право на самозащиту иначе твари полиции - выродки
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14.07.2021 17:26 Ответить
Все эти судейские ублюдки были и будут прислужниками того,кто платит.
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14.07.2021 17:26 Ответить
Мыкола Янавич Азиров живущий на РАБссии и в Австрии получает украинскую ПЕРСОНАЛЬНУЮ пенсию в размере Госслужащего 1 категории 63 000 гривен...,вам такое бабло не светит....
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14.07.2021 17:26 Ответить
Цитата Мыколы Янавича Азирова в 2012 году....
я находясь на разных постах разрабатывал 16 годовых бюджетов Украины...,теперь понятно почему Украина голая босая нищая и без газу и нефти...,а Вышки Бойко я не покупал это все РАБссия покупает...
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14.07.2021 17:32 Ответить
"Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у Президента, правительства, парламента или местной власти" - это как признание, что суд на службе у Зеленского сейчас?
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14.07.2021 17:32 Ответить
Как смешно(
Клоунада продолжается..
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14.07.2021 17:32 Ответить
Между тем Вышки Бойко Путлер отобрал в море с помощью Спецназа РАБссии типа "Вымпел"...,а они работают когда бабло светит Путлеру нехилое...,таке что скажите спасибо соратнику Ведмедчука БОЙКО... вышки дают бешенное бабло в бюджет РАБссии,вернее КООПЕРАТИВУ ОЗЕРО...,РАБссиянцам там ничего не светит...
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14.07.2021 17:37 Ответить
Взагалі, навіть противники Зеленського визнають, що цей законопроект дійсно революційний.
Тому давайте без лівих дописів, а по справі говорити.
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14.07.2021 18:06 Ответить
А еще вместо пенсионеров, зеленский будет платить им из вашего кармана, не из своего, по 900 тысяч гривен за полгода, как к примеру сепаратисту-дауну тупицкому. Судьи же такие уставшие, на работу приходят к 11, уходят в 16, а если не хотят работать можно и в совещательную комнату на море, дней на 20.
Бачили очі, що купували, тепер іжте, покидьки.
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14.07.2021 18:09 Ответить
Прийняли й прийняли, час покаже, бо з такими кадрами може вийти все що завгодно, і веращать будеш коли в суспільстві буде довіра до судів
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14.07.2021 18:17 Ответить
І так там каста. А тепер зовсім розпоясаються.
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14.07.2021 18:18 Ответить
Вместо этого они пойдут сажать миллиард деревьев.
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14.07.2021 18:20 Ответить
Лишние звенья из любого механизма пользительно повыкидать. Нехай служители украинской Фемиды напрямую прислуживают ГосДепу да "и весь хрен до копейки"©.
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14.07.2021 18:25 Ответить
Щось не віриться.
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14.07.2021 18:32 Ответить
https://censor.net/ru/news/3277117/zelenskiyi_o_perezagruzke_vsp_slujiteli_femidy_perestanut_byt_prislujnikami_u_prezidenta_pravitelstva
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14.07.2021 18:36 Ответить
...и останутся прислужниками исключительно олигархов!
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14.07.2021 18:44 Ответить
... и я им завидую...
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14.07.2021 18:57 Ответить
клоун пздт, как дышит.. а тупорылым жлобам-зебилам нравится
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14.07.2021 18:57 Ответить
...а потім як завжди вилізе якась чергова зрада™.
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14.07.2021 20:02 Ответить
судья всегда будет искать, кому бы продаться
а шо, за зарплату работать?
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14.07.2021 20:03 Ответить
Всі 30 років , довіра до суддів менша ніж до повій . Ну це ж не може продовжуватись вічно . Хтось же мусів це позорисько припинити нарешті .
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14.07.2021 21:12 Ответить
Ну да...ну да... ОАСК кому прислужує, чи не офісу ***********?
Ось і вся судова реформа від клоуна
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14.07.2021 22:06 Ответить
Порушник конституції В. Зєлєнскій, зрадник та брехун про "справедливий суд на котрий ніхто не впливає".... хтось ще вірить у слова янєлоха?
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15.07.2021 01:00 Ответить
 
 