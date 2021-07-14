Завершено расследование нанесения 102,7 млн грн убытков при закупке дизтоплива для "Укрзализныци", - НАБУ

НАБУ и САП завершили досудебное расследование нанесения почти 103 млн грн убытков ПАО "Укрзализныця" при закупке дизельного топлива. Трем подозреваемым открыли материалы следствия для ознакомления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Речь идет о:

руководителе филиала "Центр обеспечения производства" (далее - "ЦОП") ПАО "Укрзализныця" - ч.2 ст.364 УК Украины;

начальнике управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства "ЦОП" ч.2 ст.364 УК Украины;

лицо, руководившее деятельностью ООО (организатор коррупционных схем) - ч.3 ст.27, ч.2 ст.364 УК Украины.

* Должности указаны на момент совершения преступления.

По данным следствия, в начале января 2017 филиал "ЦОП" ПАО "Укрзализныця" заключил с подконтрольным участникам коррупционной схемы предприятием ряд договоров на закупку 55 тыс. тонн дизельного топлива по цене от 18 499 грн до 18 999 за тонну. Затем, руководитель филиала отказался от заказа дизельного топлива по этим экономически выгодными договорами, и в январе 2017 заказал дизельное топливо у той же компании, но по другим контрактам с большей ценой - от 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

Впоследствии, в конце января 2017 года, участники коррупционной схемы, действуя в интересах и в пользу упомянутого ООО заключили ряд дополнительных соглашений к договору на поставку, которыми безосновательно увеличили цену дизтоплива для "Укрзализныци" на 10%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-руководитель "Укрхимтрансаммиака" подозревается в злоупотреблениях, приведших к убыткам госпредприятия в размере 42,5 млн грн, – НАБУ

"Незаконные действия подозреваемые скрывали с помощью манипуляций со справками о колебании цен на рынке топлива. Сразу после нескольких повышений цен по сделкам поставки руководство филиала выдало разнарядки на поставку всего объема топлива. Как следствие, в январе-феврале 2017 ПАО "Укрзализныця" переплатила более 102,7 млн грн, приобретя дизельное топливо по цене уже от 22 421,1 до 22 971 грн за тонну", - говорится в сообщении.

18 мая 2021 г. НАБУ и САП сообщили о подозрении вышеуказанным лицам. Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляли с 2017 года.

Это дело является четвертым эпизодом разоблаченной детективами НАБУ коррупционной схемы, действовавшей в 2015-2017 годах на "Укрзализныце" с участием одной и той же коммерческой компании (ООО) по продаже нефтепродуктов.

Также читайте: Проводится обыски в больницах "Укрзализныци" по факту завладения 60 млн грн, выделенных на лечение больных COVID-19, - НАБУ. ФОТО