"УДАР" предложил изменить налоговый законопроект, чтобы не допустить подорожания недвижимости для граждан, - Палатный

"УДАР Виталия Кличко" предлагает внести ряд поправок ко второму чтению законопроекта №5600, чтобы не допустить подорожания недвижимости для граждан.

Соответствующее заявление председателя исполкома Артура Палатного обнародовали на официальном сайте партии.

"Нужно убрать нормы, которые коснутся рядовых граждан: налогообложение НДФЛ по ставке 18% (вместо 5%) доходов от продажи объектов недвижимости, налогообложения НДС операций по продаже жилья, ведь это приведет к удорожанию недвижимости. А также предоставление налоговым органам права получать на запрос информацию от плательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и тогда, когда ГНС ​​выявит факты, которые могут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком требований законодательства", - заявил политик.

Он отметил, что в нынешнем виде налоговый законопроект вернет налоговую систему в прошлое столетие.

"До 15 июля существует возможность внести поправки в принятый в первом чтении законопроект №5600, который существенно усиливает налоговое давление на большинство сфер экономики и усиливает полномочия налоговиков. В случае принятия в нынешнем виде законопроект вернет налоговую систему в девяностые годы прошлого столетия. Нужно отменить ряд убийственных нововведений", - заявил Палатный.

Также председатель исполкома "УДАРа" высказался против урезания прав на получение бюджетного возмещения и возможности налоговой брать в налоговый залог (без решения суда) движимое и недвижимое имущество налогоплательщика (в том числе произведенной продукции), если плательщик оспаривает доначисленные обязательства.

Напомним, парламент рассмотрит законопроект №5600 на этой неделе. Его раскритиковали ряд общественных объединений и экспертов.