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"УДАР" предложил изменить налоговый законопроект, чтобы не допустить подорожания недвижимости для граждан, - Палатный

"УДАР Виталия Кличко" предлагает внести ряд поправок ко второму чтению законопроекта №5600, чтобы не допустить подорожания недвижимости для граждан.

 Соответствующее заявление председателя исполкома Артура Палатного обнародовали на официальном сайте партии.

"Нужно убрать нормы, которые коснутся рядовых граждан: налогообложение НДФЛ по ставке 18% (вместо 5%) доходов от продажи объектов недвижимости, налогообложения НДС операций по продаже жилья, ведь это приведет к удорожанию недвижимости. А также предоставление налоговым органам права получать на запрос информацию от плательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и тогда, когда ГНС ​​выявит факты, которые могут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком требований законодательства", - заявил политик.

Он отметил, что в нынешнем виде налоговый законопроект вернет налоговую систему в прошлое столетие.

"До 15 июля существует возможность внести поправки в принятый в первом чтении законопроект №5600, который существенно усиливает налоговое давление на большинство сфер экономики и усиливает полномочия налоговиков. В случае принятия в нынешнем виде законопроект вернет налоговую систему в девяностые годы прошлого столетия. Нужно отменить ряд убийственных нововведений", - заявил Палатный.

Также председатель исполкома "УДАРа" высказался против урезания прав на получение бюджетного возмещения и возможности налоговой брать в налоговый залог (без решения суда) движимое и недвижимое имущество налогоплательщика (в том числе произведенной продукции), если плательщик оспаривает доначисленные обязательства.

Напомним, парламент рассмотрит законопроект №5600 на этой неделе. Его раскритиковали ряд общественных объединений и экспертов.

Автор: 

Кличко Виталий (4648) недвижимость (820) УДАР (919) Палатный Артур (16)


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Неожиданный хук от Виталия.
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14.07.2021 17:07 Ответить
Верещали, верещали ЗЄйлупінці, що будуть трусити алігархів, а закінчиться як завжди : обчисть кишені простого люду.
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14.07.2021 17:28 Ответить
граждане уже давно ах уевают от цен на недвижимость.
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14.07.2021 17:11 Ответить
на граждан педалику и удару пох - просто ударовцы и виталя нахватались квадратных метров и теперь кровно заинтересованы в непринятии законопроекта.
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14.07.2021 17:13 Ответить
В данном случае интересы гражадан и застройщиков совпадают. Чем выше налог, тем дороже недвижка и тем меньше будут покупать у застройщиков. Это удар по бизнесу.
А Педаля и его братва как раз интересы застройщиков и лоббируют.
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14.07.2021 17:18 Ответить
как это не допустить подорожание недвижимости? они что, белены объелись или канабиса насмотрелись? Зебил должен платить и страдать. Страдать и платить. Только так из него можно сделать человека, который ценит то, что у него есть. И думает.
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14.07.2021 17:13 Ответить
Люди дуже багато в 2014 -2019 роках платили і страждали, коли 1% найбагатших українців пів Європейської елітної нерухомості скупив. Зрозуміли, що їх дурять, повірили черговому пройдисвіту, і стали зєбілами.
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14.07.2021 17:31 Ответить
в спам, рузькэ
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15.07.2021 07:39 Ответить
ДЕБИЛЫ !!! НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ВСЕ КВАРТИРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНУКОВИЧА НА КРИМИНАЛ !!! И ПОДСТАВНЫХ ТЕМ БОЛЕЕ !!!
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14.07.2021 23:08 Ответить
 
 