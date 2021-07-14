ОАСК открыл производство по иску Тупицкого о выплате ему 900 тыс. грн зарплаты
Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу по иску экс-главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого к КС.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.
Тупицкий хочет, чтобы суд признал: после отстранения Конституционный Суд выплачивал ему зарплату незаконно, а также добивается выплаты этой зарплаты.
"Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи КС в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, закона Украины "О Конституционном суде Украины" и просит ОАСК обязать КС выплатить ему более 900 тыс грн", - говорится в сообщении.
Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.
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+9 Nataliia Radchenko
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+9 Владимир Курза
показать весь комментарий14.07.2021 17:28 Ссылка
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осталися - на хліб досить та й Еміратах купить пару вілл! Інакше народ опять думатиме, що це ігри: ворон-ворону!
Ми навіть кількості серій ще не знаємо... Бо все в процесі зйомок... "рабиня_ізаура" пригадуєте?
В смысле - Тупицкий добивается незаконных выплат, которые ему уже выплатили?
Такого тупицу надо бы показательно нагнуть для всех, кто оторвался от Земли в своем беспределе.