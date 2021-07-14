ОАСК открыл производство по иску Тупицкого о выплате ему 900 тыс. грн зарплаты

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу по иску экс-главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого к КС.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

Тупицкий хочет, чтобы суд признал: после отстранения Конституционный Суд выплачивал ему зарплату незаконно, а также добивается выплаты этой зарплаты.

"Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи КС в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, закона Украины "О Конституционном суде Украины" и просит ОАСК обязать КС выплатить ему более 900 тыс грн", - говорится в сообщении.

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Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.