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ОАСК открыл производство по иску Тупицкого о выплате ему 900 тыс. грн зарплаты

ОАСК открыл производство по иску Тупицкого о выплате ему 900 тыс. грн зарплаты

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу по иску экс-главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого к КС.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

Тупицкий хочет, чтобы суд признал: после отстранения Конституционный Суд выплачивал ему зарплату незаконно, а также добивается выплаты этой зарплаты.

"Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи КС в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, закона Украины "О Конституционном суде Украины" и просит ОАСК обязать КС выплатить ему более 900 тыс грн", - говорится в сообщении.

Читайте: Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ (обновлено)

Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Автор: 

иск (640) Тупицкий Александр (234) Окружной админсуд Киева (399) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+11
Только вот в который это раз? Уже в 39-й?


ОАСК открыл производство по иску Тупицкого о выплате ему 900 тыс. грн зарплаты - Цензор.НЕТ 5861
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14.07.2021 17:30
+9
Усі пещерські суди вови можуть ще що завгодно рішати з Тупіцьким - АЛЕ ВЕРХОВНИЙ СУД (реформований ПОРОХОМ ) НАЗВАВ вову ПОРУШНИКОМ ЗАКОНУ - с вєщамі і на вихад, ти ж не ЛОХ вова, ти обіцяв!!!
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14.07.2021 17:27
+9
Слово зарплата складається з двох слів - зароблена плата. Це ж скільки вагонів цементу він розгрузив, щоб претендувати на 900 тисяч!!!???
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14.07.2021 17:28
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Правила форума Совет форумчан
Та за 900 тис. не лише яму такому судді викопати, а цілу шахту.
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14.07.2021 17:24 Ответить
Правильно! Сразу было ясно, что всё это дело начатое бубочкой по продаже украинской земли олигархам закончится громким и вонючим пшиком.
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14.07.2021 17:26 Ответить
Усі пещерські суди вови можуть ще що завгодно рішати з Тупіцьким - АЛЕ ВЕРХОВНИЙ СУД (реформований ПОРОХОМ ) НАЗВАВ вову ПОРУШНИКОМ ЗАКОНУ - с вєщамі і на вихад, ти ж не ЛОХ вова, ти обіцяв!!!
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14.07.2021 17:27 Ответить
Только вот в который это раз? Уже в 39-й?


ОАСК открыл производство по иску Тупицкого о выплате ему 900 тыс. грн зарплаты - Цензор.НЕТ 5861
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14.07.2021 17:30 Ответить
https://bykvu.com/ua/tag/zeporushennja/ - зайдіть сюди на лічильник порушень вови- там вже 52! а 38 було в червні.
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14.07.2021 17:32 Ответить
Вполне может быть. Стахановец, твою дивизию .... Даже Овоща переплюнул.
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14.07.2021 17:38 Ответить
Проблема не порушеннях, а в результаті потуг......! Виглядає, як ігри безкінечні...Крали, крадуть.... 24 млрди. долл/рік???
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14.07.2021 17:43 Ответить
Слово зарплата складається з двох слів - зароблена плата. Це ж скільки вагонів цементу він розгрузив, щоб претендувати на 900 тисяч!!!???
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14.07.2021 17:28 Ответить
Треба повернуті НЕЗАРОБЛЕНІ терміново... В нього там десятки міліонів
осталися - на хліб досить та й Еміратах купить пару вілл! Інакше народ опять думатиме, що це ігри: ворон-ворону!
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14.07.2021 17:40 Ответить
Медіасеріал "зе_проти_тупа" триватиме. І надовго.
Ми навіть кількості серій ще не знаємо... Бо все в процесі зйомок... "рабиня_ізаура" пригадуєте?
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14.07.2021 17:31 Ответить
Бедный, аж ліцо с голодухи распухло
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14.07.2021 17:37 Ответить
В другой стране сам бы ушел и не позорился, а этот еще и зарплату хочет за время которое не работал
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14.07.2021 17:40 Ответить
А чего тупе уходить?закон на его стороне,а не охреневшего наркоши-"юриста",который пытается все повертеть на банане
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14.07.2021 17:48 Ответить
Так Зеля не только уходить не хочет, но и закон об импичменте так написал, что ВР его примет, только когда пол-лимона людей будут стоять на Майдане.
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14.07.2021 18:18 Ответить
Не дадим умереть тупицкому, скинемся бедолаге по гривне
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14.07.2021 17:52 Ответить
Жив, курилка, в смысле оаск? Его так хотели закрыть аж прямо страшно становилось. И вот выясняется, что причин для страха нет, а курилка жив и недурно себя чувствует
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14.07.2021 18:22 Ответить
А заказать, не дешевле?
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14.07.2021 18:37 Ответить
Ніззяяяя!
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14.07.2021 18:56 Ответить
А мы никому не скажем
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14.07.2021 18:59 Ответить
Тада мона...))...
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14.07.2021 19:00 Ответить
Нехай зеля с бенедиктовой со своего кармана башляют. Почему простые украинцы должны платить за косяки рукож..х представителей власти?
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14.07.2021 18:58 Ответить
А Бочковському хто башляв?
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14.07.2021 23:11 Ответить
Так вы ж хотели жить по-новому. Вон и слуг себе выбрали? Что же все на "барыгу" киваете? Или уже обосрались?
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15.07.2021 02:10 Ответить
"Тупицкий хочет, чтобы суд признал: после отстранения Конституционный Суд выплачивал ему зарплату незаконно, а также добивается выплаты этой зарплаты."

В смысле - Тупицкий добивается незаконных выплат, которые ему уже выплатили?
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14.07.2021 19:25 Ответить
Такому "трудязі" дешевше виділити земельки 2х1 на краю цвиндаря у покинутому селі, хай спочиває, "натрудився" за своє житя, страшно на нього дивитися.
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14.07.2021 20:31 Ответить
Увольнять надо через повешение .
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14.07.2021 20:37 Ответить
Украинский сюрр - это вам не тыцы-пыцы, а украинский сюрр
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14.07.2021 21:06 Ответить
Предки не зря дали этому отребью фамилию Тупицкий.
Такого тупицу надо бы показательно нагнуть для всех, кто оторвался от Земли в своем беспределе.
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14.07.2021 21:28 Ответить
 
 