Женщина пыталась вывезти на оккупированную территорию 2 млн рублей, - пресс-центр ОС. ФОТО
В Луганской области пограничники из состава Объединенных сил предотвратили незаконный вывоз из Украины 2 миллионов российских рублей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Во время пограничного контроля военнослужащие Луганского отряда из состава Объединенных сил обратили внимание на нервное поведение женщины. Учитывая имеющиеся риски возможного перемещения запрещенных предметов, пограничники приняли решение о дополнительном досмотре вещей гражданки Украины.
Совместно с работниками Государственной фискальной службы Украины в личных вещах гражданки обнаружили 2 млн российских рублей. Обнаруженная сумма в гривневом эквиваленте равна 730 тыс. гривен и значительно превышает разрешенную законодательством Украины для перемещения через государственную границу.
Женщина объяснила, что средства она перевозила по просьбе знакомого, который обещал ей за эту услугу вознаграждение.
В отношении гражданки Украины составлены документы административного производства. Рубли изъяты в установленном порядке.
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Если она везла на оккупированную территорию, как сказано в заголовке статьи, то с какого там вдруг появилась государственная граница, а не линия разграничения?
А тепер - ні.
Такі от ризики у бізнесі.
То як ним займатися?