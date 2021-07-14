Женщина пыталась вывезти на оккупированную территорию 2 млн рублей, - пресс-центр ОС. ФОТО

В Луганской области пограничники из состава Объединенных сил предотвратили незаконный вывоз из Украины 2 миллионов российских рублей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Во время пограничного контроля военнослужащие Луганского отряда из состава Объединенных сил обратили внимание на нервное поведение женщины. Учитывая имеющиеся риски возможного перемещения запрещенных предметов, пограничники приняли решение о дополнительном досмотре вещей гражданки Украины.

Совместно с работниками Государственной фискальной службы Украины в личных вещах гражданки обнаружили 2 млн российских рублей. Обнаруженная сумма в гривневом эквиваленте равна 730 тыс. гривен и значительно превышает разрешенную законодательством Украины для перемещения через государственную границу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Луганщине мужчина пытался ввезти из РФ 10 тыс. долл., спрятав их в полости для динамиков, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Женщина объяснила, что средства она перевозила по просьбе знакомого, который обещал ей за эту услугу вознаграждение.

В отношении гражданки Украины составлены документы административного производства. Рубли изъяты в установленном порядке.