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Новости Операция Объединенных сил
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Женщина пыталась вывезти на оккупированную территорию 2 млн рублей, - пресс-центр ОС. ФОТО

В Луганской области пограничники из состава Объединенных сил предотвратили незаконный вывоз из Украины 2 миллионов российских рублей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Женщина пыталась вывезти на оккупированную территорию 2 млн рублей, - пресс-центр ОС 01

Во время пограничного контроля военнослужащие Луганского отряда из состава Объединенных сил обратили внимание на нервное поведение женщины. Учитывая имеющиеся риски возможного перемещения запрещенных предметов, пограничники приняли решение о дополнительном досмотре вещей гражданки Украины.

Совместно с работниками Государственной фискальной службы Украины в личных вещах гражданки обнаружили 2 млн российских рублей. Обнаруженная сумма в гривневом эквиваленте равна 730 тыс. гривен и значительно превышает разрешенную законодательством Украины для перемещения через государственную границу.

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Женщина объяснила, что средства она перевозила по просьбе знакомого, который обещал ей за эту услугу вознаграждение.

В отношении гражданки Украины составлены документы административного производства. Рубли изъяты в установленном порядке.

Автор: 

Госпогранслужба (6538) деньги (932) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330) Луганская область (6506)


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сожгли бы при ней и под зад за поребрик
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14.07.2021 17:44 Ответить
краще б квадріків бійцям купили б...
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14.07.2021 19:23 Ответить
Женщина пыталась вывезти на оккупированную территорию 2 млн рублей, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 729 https://censor.net/ru/user/488996 ...З язика зірвав. Шкода,що не всі ФУблі в Україні визбирала. Ото б була затарка корисняками хлопцям на фронті!
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14.07.2021 20:38 Ответить
Совместно с работниками Государственной фискальной службы Украины в личных вещах гражданки обнаружили 2 млн российских рублей. Обнаруженная сумма в гривневом эквиваленте равна 730 тыс. гривен и значительно превышает разрешенную законодательством Украины для перемещения через государственную границу.Источник: https://censor.net/ru/n3277127
Если она везла на оккупированную территорию, как сказано в заголовке статьи, то с какого там вдруг появилась государственная граница, а не линия разграничения?
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14.07.2021 17:51 Ответить
это и есть граница..и я иак думаю на десятилетия...
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14.07.2021 18:48 Ответить
получила пенсию
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14.07.2021 18:04 Ответить
Там придбала би собі маєток або якусь приватну структуру.
А тепер - ні.
Такі от ризики у бізнесі.
То як ним займатися?
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14.07.2021 18:23 Ответить
Обычный курьер по обналу пенсий. Расстрелять, как завещал любимый в ордло сралин.
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14.07.2021 19:30 Ответить
 
 