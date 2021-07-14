Никифоров о решении Верховного Суда: Тупицкого пытаются вернуть в КС, чтобы сорвать проведение судебной реформы. Его ждут суды за совершенные преступления

Президент непременно обжалует решение Верховного Суда о признании противоправным своего указа об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, президент "неприятно удивлен" решением Кассационного админсуда в составе Верховного Суда.

"Мы считаем, что это решение не в пользу лично господина Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе. Президент сейчас активно пытается эту ветвь власти реформировать", - отметил пресс-секретарь Зеленского.

Никифоров заявил, что сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александр Тупицкого в КС, чтобы оттуда "сорвать проведение судебной реформы".

"У президента есть 30 дней на обжалование этого решения, он этим непременно возпользуется. Законы о ВСП и ВККС будут работать, а на господина Тупицкого ждут свои суды за его преступления", - подытожил Никифоров.

Напомним, 14 июля Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

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