Двое воинов ранены, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС
С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Ранены двое военнослужащих ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У поселка Пески враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120 калибра. Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82 калибра.
Вблизи Водяного, что у Донецка, противник обстрелял наши позиции из минометов 120 и 82 калибров. У Красногоровки вражеские войска применили минометы 120 калибра.
В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Возле Старогнатовки враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. После оказания медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другой - тяжелое", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Луганщине, зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали ответный огонь.
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Москалі постріляли, туди запустити на годину артилерію і
затим зайти і взяти місцевість під контроль.
Невже серед офіцерів вже повне виродження?..
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Минометы и тяжелая артилерия - это еще ЗЕрежим прекращения огня.
А на чем он заканчивается?
Ковробые бомбометания, ракетные массированные удары и танковые клинья - это будет все еще ЗЕрежим прекращения огня или уже нет?