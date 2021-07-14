Двое воинов ранены, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Ранены двое военнослужащих ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У поселка Пески враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120 калибра. Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82 калибра.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник обстрелял наши позиции из минометов 120 и 82 калибров. У Красногоровки вражеские войска применили минометы 120 калибра.

В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Возле Старогнатовки враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 57-й ОМПБр Андрей Беляев погиб на Донбассе в результате артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками. ФОТО

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. После оказания медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другой - тяжелое", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Луганщине, зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

Также читайте: С начала суток войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского: ранен один украинский воин