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Новости Агрессия России против Украины
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Двое воинов ранены, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

Двое воинов ранены, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Ранены двое военнослужащих ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У поселка Пески враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120 калибра. Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82 калибра.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник обстрелял наши позиции из минометов 120 и 82 калибров. У Красногоровки вражеские войска применили минометы 120 калибра. 

В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Возле Старогнатовки враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 57-й ОМПБр Андрей Беляев погиб на Донбассе в результате артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками. ФОТО

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. После оказания медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другой - тяжелое", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Луганщине, зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

Также читайте: С начала суток войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского: ранен один украинский воин

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обстрел (27626) ранение (3394) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Двое воинов ранены, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4563
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14.07.2021 18:09
+10
Одужання пораненим бійцям.
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14.07.2021 18:18
+7
Двое воинов ранены, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8217
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14.07.2021 18:07
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Правила форума Совет форумчан
Кожен день втрати.а віслюка заціпило......
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14.07.2021 17:54 Ответить
Сметуны яры голодные и зольдаты старые....ЗЕля в ростов просится.Ну вы же обиСцали при первом косяке....так перед беларусами и даже чеченцами рубаху рвали.....фу....такие не самостоятельные вы балаболки
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14.07.2021 18:03 Ответить
вечерний звон..бом..бом..
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14.07.2021 18:06 Ответить
Каждый день на фронте потери,гибнут не самые худшие из Украинцев а эта Зеленая Ряха заигрывает с Путлером..
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14.07.2021 18:06 Ответить
Двое воинов ранены, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8217
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14.07.2021 18:07 Ответить
Двое воинов ранены, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4563
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14.07.2021 18:09 Ответить
Одужання пораненим бійцям.
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14.07.2021 18:18 Ответить
Чому військові не йдуть в наступ?
Москалі постріляли, туди запустити на годину артилерію і
затим зайти і взяти місцевість під контроль.
Невже серед офіцерів вже повне виродження?..
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14.07.2021 18:28 Ответить
Повне виродження верховного говнокомандувача ЗЄ, який заборонив ВСУ будь-які дії у відповідь.
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14.07.2021 20:11 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Двох воїнів поранено, найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 873
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14.07.2021 18:41 Ответить
Смотри в глаза дальше, зеленое ...
Двох воїнів поранено, найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8580
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14.07.2021 18:47 Ответить
А говнокомандуючому пох...
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14.07.2021 18:56 Ответить
День сурка. Значит скоро нашему очередному презику на Нормандский формат, трясти вонючую руку ***** и просить мира у него и иностранных ублюдков.
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14.07.2021 19:55 Ответить
Вот интересно.

Минометы и тяжелая артилерия - это еще ЗЕрежим прекращения огня.
А на чем он заканчивается?

Ковробые бомбометания, ракетные массированные удары и танковые клинья - это будет все еще ЗЕрежим прекращения огня или уже нет?
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14.07.2021 20:09 Ответить
никак не пойму..- где контрбатарейные комплексы..???- ржавеют-гниют... нуну..
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15.07.2021 01:07 Ответить
 
 