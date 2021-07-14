В деле об убийстве водителем пешехода не могут провести экспертизу - нет денег
Экспертное учреждение требует за проведение экспертизы 40 тыс. гривен. В главке полиции отвечают, что денег на это нет.
Об этом пишет в Фейсбуке бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко, сообщает Цензор.НЕТ. Погибший пешеход - Владислав Корниенко - был сотрудником таможни.
По словам Макаренко, несколько дней назад к нему обратились за помощью родственники погибшего.
"Более месяца назад назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Для её проведения экспертное учреждение требует предварительной стопроцентной оплаты, порядка 40 000 гривен, финчасть Главка нацполиции в городе Киеве отказывается оплачивать данные средства, ссылаясь на то, что денег на соответствующие цели у них нет", - цитирует Макаренко слова родственников.
Они утверждают, что комиссионная экспертиза очень важна для дела. Ведь судмедэксперт написал в заключении, что Корниенко умер от сердечного приступа, а это не не соответствует ни картине преступления, ни материалам уголовного производства.
"Вся страна видела, как мерзавец убил человека. И, оказывается, "не убивал"", - прокомментировал Макаренко.
Напомним, 19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел конфликт между переходившим дорогу пешеходом и водителем автомобиля Hyundai. Водитель выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в голову, тот упал на мостовую и умер. Водителя задержали через час и отправили в СИЗО.
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Ура! Тепер можна мочити продажну та забухану мусорню прямо посеред білого дня! Всеодно на єкспєртізу нєт дєнєх! Ніхто не доведе що то порохобот зажмурив продажного ментяру!
https://twitter.com/AndriiReal/status/1415334583407718403 Чеченці в Одесі влаштували стрілянину посеред дороги.
https://prm.ua/morozyvo-ukrainskoiu-zamovlialy-u-kyievi-pobyly-cholovika-cherez-movu/ Морозиво українською замовляли? У Києві побили чоловіка через мову
Нашепче зробити наслідки - будуть наслідки.
Зеля фактично зберігає аваковську систему, а мудрий нарід все це схаває.
На самом деле, подобных эпизодов пестеца намного больше, но светлость и скромность таможенника заметнее.
"Українці обирали "порядну людину", а отримали "брехливого скомороха"(с)
Сидеть дома и молчать себе дороже
мусорня прогнившая до мозга костей была ею и осталась, к сожалению
сам лично сталкивался трижды с ними, пытался действовать по закону а не по "зову сердца", по итогу результат предсказуем. Я не вижу больше смысла обращатсья в полицию, во всяком случае в тех ситуацих, что были у меня, сделал для себя выводы.