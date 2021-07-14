В деле об убийстве водителем пешехода не могут провести экспертизу - нет денег

Экспертное учреждение требует за проведение экспертизы 40 тыс. гривен. В главке полиции отвечают, что денег на это нет.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко, сообщает Цензор.НЕТ. Погибший пешеход - Владислав Корниенко - был сотрудником таможни.

По словам Макаренко, несколько дней назад к нему обратились за помощью родственники погибшего.

"Более месяца назад назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Для её проведения экспертное учреждение требует предварительной стопроцентной оплаты, порядка 40 000 гривен, финчасть Главка нацполиции в городе Киеве отказывается оплачивать данные средства, ссылаясь на то, что денег на соответствующие цели у них нет", - цитирует Макаренко слова родственников.

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Они утверждают, что комиссионная экспертиза очень важна для дела. Ведь судмедэксперт написал в заключении, что Корниенко умер от сердечного приступа, а это не не соответствует ни картине преступления, ни материалам уголовного производства.

"Вся страна видела, как мерзавец убил человека. И, оказывается, "не убивал"", - прокомментировал Макаренко.

Напомним, 19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел конфликт между переходившим дорогу пешеходом и водителем автомобиля Hyundai. Водитель выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в голову, тот упал на мостовую и умер. Водителя задержали через час и отправили в СИЗО.



