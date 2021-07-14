РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10124 посетителя онлайн
Новости
7 778 38

В деле об убийстве водителем пешехода не могут провести экспертизу - нет денег

В деле об убийстве водителем пешехода не могут провести экспертизу - нет денег

Экспертное учреждение требует за проведение экспертизы 40 тыс. гривен. В главке полиции отвечают, что денег на это нет.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко, сообщает Цензор.НЕТ. Погибший пешеход - Владислав Корниенко - был сотрудником таможни.

По словам Макаренко, несколько дней назад к нему обратились за помощью родственники погибшего.

"Более месяца назад назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Для её проведения экспертное учреждение требует предварительной стопроцентной оплаты, порядка 40 000 гривен, финчасть Главка нацполиции в городе Киеве отказывается оплачивать данные средства, ссылаясь на то, что денег на соответствующие цели у них нет", - цитирует Макаренко слова родственников.

Смотрите: В убийстве подростка на Житомирщине подозревают 15-летнюю девушку, - Нацполиция. ВИДЕО

Они утверждают, что комиссионная экспертиза очень важна для дела. Ведь судмедэксперт написал в заключении, что Корниенко умер от сердечного приступа, а это не не соответствует ни картине преступления, ни материалам уголовного производства.

"Вся страна видела, как мерзавец убил человека. И, оказывается, "не убивал"", - прокомментировал Макаренко.

Напомним, 19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел конфликт между переходившим дорогу пешеходом и водителем автомобиля Hyundai. Водитель выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в голову, тот упал на мостовую и умер. Водителя задержали через час и отправили в СИЗО

В деле об убийстве водителем пешехода не могут провести экспертизу - нет денег 01
В деле об убийстве водителем пешехода не могут провести экспертизу - нет денег 02

Автор: 

драка (2027) избиение (9810) пешеход (126) убийство (6504) экспертиза (301) водители (502) Макаренко Анатолий (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
заплатили бабла, чтобы не было денег на экспертизу
показать весь комментарий
14.07.2021 18:26
+14
А укокошили бы какую-то свинью прикорытную, сразу бы нашли деньги на куеву тучу экспертиз.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:31
+7
Самое печальное, что понаехавшая черножопая мразь диктует свои правила в нашей стране. Вот и это азеровское зверье откупилось и осталось на свободе благодаря малоросской хохляди типа коррумпированных экспертов, ментов, прокуроров и судей. Вы представляете, что было бы с украинцем, если бы он в Азербайджане поступил так же как это черножопое чмо?
показать весь комментарий
14.07.2021 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заплатили бабла, чтобы не было денег на экспертизу
показать весь комментарий
14.07.2021 18:26 Ответить
Экспертное учреждение требует за проведение экспертизы 40 тыс. гривен. В главке полиции отвечают, что денег на это нет

==================================
Ура! Тепер можна мочити продажну та забухану мусорню прямо посеред білого дня! Всеодно на єкспєртізу нєт дєнєх! Ніхто не доведе що то порохобот зажмурив продажного ментяру!
показать весь комментарий
14.07.2021 19:10 Ответить
Таку голоту як ми без блату та грошей посадять без всяких експертиз.
показать весь комментарий
14.07.2021 20:07 Ответить
Починаються наслідки відставки Авакова
показать весь комментарий
14.07.2021 18:29 Ответить
В перший же день !
https://twitter.com/AndriiReal/status/1415334583407718403 Чеченці в Одесі влаштували стрілянину посеред дороги.

https://prm.ua/morozyvo-ukrainskoiu-zamovlialy-u-kyievi-pobyly-cholovika-cherez-movu/ Морозиво українською замовляли? У Києві побили чоловіка через мову
показать весь комментарий
14.07.2021 18:56 Ответить
та ви шо?! а изнасилование мусорами свидетельнице во Врадиевке или убийство 5-летнего пацана Тимура Тлявова бухой мусарнёй - это "наслидки" или "причины"?
показать весь комментарий
14.07.2021 18:58 Ответить
Тепер цього буде в рази більше
показать весь комментарий
14.07.2021 20:54 Ответить
а, по вашему, было мало?!
показать весь комментарий
15.07.2021 01:24 Ответить
Я цим не переймаюсь. Поліцію і лікарів обходжу десятою дорогою.
показать весь комментарий
15.07.2021 08:57 Ответить
Монастирський - близька до авакова людина, він буде робити все з нашіптування авакова.
Нашепче зробити наслідки - будуть наслідки.
Зеля фактично зберігає аваковську систему, а мудрий нарід все це схаває.
показать весь комментарий
14.07.2021 22:21 Ответить
Шо зелениі доцарювались ? Та тільки не кажить що все вкрав Аваков
В деле об убийстве водителем пешехода не могут провести экспертизу - нет денег - Цензор.НЕТ 8029
показать весь комментарий
14.07.2021 18:30 Ответить
Срамота !
показать весь комментарий
14.07.2021 18:30 Ответить
А укокошили бы какую-то свинью прикорытную, сразу бы нашли деньги на куеву тучу экспертиз.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:31 Ответить
А таможенники не свиньи прикорытные?
показать весь комментарий
14.07.2021 18:41 Ответить
_Это же совсем другое, когда народ даёт отпор бандитам, то всё шестерёнки бандитского механизма крутятся быстро и солидарно: ведь покусились на их власть над народом!
показать весь комментарий
14.07.2021 18:59 Ответить
Так писали, що людина служить десь або навіть причетна до СБУ наче і таке враження, що в тих конторах зараз немає корпоративної етики аби винуватця притягнути по закону
показать весь комментарий
14.07.2021 19:12 Ответить
А раніше як оплачували?
показать весь комментарий
14.07.2021 18:32 Ответить
по сусекам шкребли
показать весь комментарий
14.07.2021 19:24 Ответить
Судово-медична безкоштовна, однак напевно родичі хочуть якусь складну комлексну, або призначили її в якись інститут, або ж в іншу область, яка не обслуговує дане головне управління
показать весь комментарий
14.07.2021 19:54 Ответить
То лишиться нерозгаданою таємницею для зєбілів.
показать весь комментарий
14.07.2021 20:59 Ответить
У аваакяна таки чуйка: он знал, что титаник идет ко дну, поэтому свалил вовремя
показать весь комментарий
14.07.2021 18:34 Ответить
А откуда им взяться. Лучший министр все уже вывел в офшоры.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:36 Ответить
Светлый скромный таможенник?

На самом деле, подобных эпизодов пестеца намного больше, но светлость и скромность таможенника заметнее.
показать весь комментарий
14.07.2021 18:41 Ответить
за то на игровой автомат в оп деньги есть
показать весь комментарий
14.07.2021 18:42 Ответить
вспоминаю времена 20-летней давности, когда на экспертизу днк в уголовном деле колядовали по всем фермерам района. похоже возвращаемся в лихие 90-тые
показать весь комментарий
14.07.2021 18:43 Ответить
Дурниці, на дай час в умисних вбивствах призначається з десяток днк експертиз, які виконуються 2-3 місяці, тому тут ситуація покращилася, скоріше за все тут родичі хочуть якусь специфічну експертизу, на яку кошти не передбачено, плюс мова у даній справі про неумисне вбивство, а вони невпріоритеті у великих областях
показать весь комментарий
14.07.2021 20:18 Ответить
пусть идут в #ОПУ и займут там денег:
"Українці обирали "порядну людину", а отримали "брехливого скомороха"(с)

В деле об убийстве водителем пешехода не могут провести экспертизу - нет денег - Цензор.НЕТ 2298
показать весь комментарий
14.07.2021 18:44 Ответить
Самое печальное, что понаехавшая черножопая мразь диктует свои правила в нашей стране. Вот и это азеровское зверье откупилось и осталось на свободе благодаря малоросской хохляди типа коррумпированных экспертов, ментов, прокуроров и судей. Вы представляете, что было бы с украинцем, если бы он в Азербайджане поступил так же как это черножопое чмо?
показать весь комментарий
14.07.2021 18:52 Ответить
Зато на 100500 бессмысленных экспертиз против Порошенко у зе-бобиков деньги всегда найдутся!
показать весь комментарий
14.07.2021 18:57 Ответить
40 тысяч надо что бы посадить судмедэксперта? Который совсем охренел от беззакония в стране.
показать весь комментарий
14.07.2021 19:10 Ответить
Пускай выйдут к офису президента, сейчас только так деньги дают
Сидеть дома и молчать себе дороже
показать весь комментарий
14.07.2021 19:29 Ответить
Какая требуется экспертиза? Вы что там, зажрались? Автомобиль разбить надо или мост танком пропахать? Какая экспертиза, говорите честно и откровенно, иначе это похоже на вымогательство и обман! Эксперты, мать вашу так.
показать весь комментарий
14.07.2021 19:30 Ответить
Это азер побил украинца
показать весь комментарий
14.07.2021 19:31 Ответить
40 тис. це хіба не денний заробіток експерта?
показать весь комментарий
14.07.2021 19:49 Ответить
вообще ничего нового для себя не открыл и никапли не удивился.
мусорня прогнившая до мозга костей была ею и осталась, к сожалению
сам лично сталкивался трижды с ними, пытался действовать по закону а не по "зову сердца", по итогу результат предсказуем. Я не вижу больше смысла обращатсья в полицию, во всяком случае в тех ситуацих, что были у меня, сделал для себя выводы.
показать весь комментарий
14.07.2021 20:25 Ответить
Украина. За правосудие надо платить. Сначала деньгами. Потом кровью, с палками на автоматы, как уже было. Рано забыли.
показать весь комментарий
14.07.2021 21:52 Ответить
та бред сучий. смэ трупа по убийству-... повторную, и первого "иксперда" на 5-ку..= как рукой ошибки снимает)))
показать весь комментарий
15.07.2021 01:11 Ответить
За 40 тыс нужно им юриста нанять а не экспертизу оплачивать. Хотя рыговско-зеленое кодло побороть сложно
показать весь комментарий
15.07.2021 09:22 Ответить
 
 