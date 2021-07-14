У Украины появилась официальная страница в Instagram, - МИД

Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт запустили официальную англоязычную страницу Украины в социальной сети Instagram - @ukraine.ua.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, цель нового ресурса - "продвижение позитивного имиджа Украины среди иностранной аудитории".

На странице @ukraine.ua будут размещать информацию о популярных туристических магнитах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях. Для оформления страницы используются фотографии украинских фотографов - партнеров фотобанка на официальном сайте Украины и бренд Украины UkraineNOW.

"Создание и развитие верифицированной страницы Украины в Instagram - часть стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом. В этом году Министерство иностранных дел впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины. Сейчас МИД и УИ развивают три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире - сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин создал "Украинский институт" для популяризации Украины в мире, - "Зеркало недели"