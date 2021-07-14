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У Украины появилась официальная страница в Instagram, - МИД

У Украины появилась официальная страница в Instagram, - МИД

Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт запустили официальную англоязычную страницу Украины в социальной сети Instagram - @ukraine.ua.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, цель нового ресурса - "продвижение позитивного имиджа Украины среди иностранной аудитории".

На странице @ukraine.ua будут размещать информацию о популярных туристических магнитах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях. Для оформления страницы используются фотографии украинских фотографов - партнеров фотобанка на официальном сайте Украины и бренд Украины UkraineNOW.

"Создание и развитие верифицированной страницы Украины в Instagram - часть стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом. В этом году Министерство иностранных дел впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины. Сейчас МИД и УИ развивают три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире - сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин создал "Украинский институт" для популяризации Украины в мире, - "Зеркало недели"

Автор: 

имидж (69) МИД (6984) Instagram (49)


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Топ комментарии
+3
инстахлам
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14.07.2021 19:22
+1
У Украины появилась официальная страница в Instagram, - МИД - Цензор.НЕТ 6156
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14.07.2021 19:25
+1
а ну покажи свої фотки - що там в тебе в інстахламі)))))))))))
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14.07.2021 20:07
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Там Зе-нарик будет постить фоточки шаурмы, шашлычков, фонтанов и пианинов?
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14.07.2021 19:14 Ответить
побачимо.. цікавий проект...
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14.07.2021 20:08 Ответить
"цікавий проект" - который 500+ миллионов пользователей уже давно имеют и активно ведут помимо основной своей деятельности.
а тут, наверное, целый отдел на постоянной основе посадят.
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14.07.2021 20:29 Ответить
Наконец то реформы поперли. Сейчас кто то из Сосен за администрирование и рекламу пару десятков лямов еще выхватит бюджетных
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14.07.2021 19:14 Ответить
сказав ромк@ і накатив пляшечку боярки
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14.07.2021 20:06 Ответить
Новая Зебизянка, насрала под каждым коментом и почему то думает что смешно
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14.07.2021 20:16 Ответить
А ты я смотрю думаешь что умное это когда много скобочек ставишь или про бояру что то лепишь. Зеимбицил, Трускавец заканчивал?
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14.07.2021 20:28 Ответить
з чого ти взяло , що я за нього голосував??? ти під чим?
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14.07.2021 20:30 Ответить
инстахлам
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14.07.2021 19:22 Ответить
а ну покажи свої фотки - що там в тебе в інстахламі)))))))))))
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14.07.2021 20:07 Ответить
я его забросил(как и первый акк фб((
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15.07.2021 01:45 Ответить
А кто ведет? Мендельша?
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14.07.2021 19:24 Ответить
а вона тут до чого?вона вже не при справі...книжки пише)))
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14.07.2021 20:12 Ответить
У Украины появилась официальная страница в Instagram, - МИД - Цензор.НЕТ 6156
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14.07.2021 19:25 Ответить
я взагалі проти будь-якої реклами в метро..а то ліплять її де потрібно і де ні...
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14.07.2021 20:11 Ответить
и в тикток засуньте Украину и успех гарантирован
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14.07.2021 20:44 Ответить
соц. сеть для умственно неполноценных
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14.07.2021 21:56 Ответить
 
 