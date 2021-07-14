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Мужчина стрелял из автомата в воздух посреди дороги под Одессой (обновлено). ВИДЕО

По предварительной информации, таким образом представители чеченской диаспоры праздновали свадьбу. Полицейские объявили план "Перехват". Задержаны трое участников инцидента, стрелявший мужчина пока на свободе.

Видео со стрельбой опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Пока мужчина палит в воздух, рядом одобрительно гудят и дрифтуют автомобили.

Местное издание "Думская" уточняет, что эти кадры сняты в селе Фонтанка по Одессой.

Источник в правоохранительных органах сообщил Цензор.НЕТ, что, по предварительным данным, таким образом представители чеченской диаспоры отмечали свадьбу. Полицейские объявили план "Перехват" и задержали троих участников инцидента. Задержание провели прямо в ресторане, в котором праздновали свадьбу. 

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Случившееся квалифицировали как хулиганство с применением огнестрельного оружия. Наказание за такое преступление - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Автор: 

Одесса (7915) стрельба (3266) чеченцы (212)


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Топ комментарии
+54
Д - депортация!
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14.07.2021 19:16
+34
овце..*** понаехали.... правосеков нужно с ними поближе познакомить....на ментяр надежды нет
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14.07.2021 19:17
+34
Чурки бесятся от безнаеазанности...
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14.07.2021 19:27
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Полиция - молодцы!!!!!! Тут им не там!!!! Пусть ведут себя прилично!!!! И празднуйте на здоровье!!!
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15.07.2021 09:24 Ответить
В россии Чеченцы себя так чувствуют , что прям Боги!!!!!
А Украина - это Украина!!!! НЕ БЫКУЙТЕ!!!! Хорошего всем дня!!
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15.07.2021 09:27 Ответить
Это только начало, скоро менты будут приплясывать за чеченцами, да и вообще, прирост черножопых в Украине стремительно увеличивается, мы теряем свою страну и не понимаем этого
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15.07.2021 09:58 Ответить
А кто их пригласил,вот кто тот подлец что пригласил батальон Дудаева,ой сорян он же думал что приедут швейцарцы а приехали чеченцы.
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15.07.2021 10:23 Ответить
Никто их не приглашал, говно само прилезло
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15.07.2021 10:35 Ответить
они предложили свои услуги, и их приняли. Уже давно.
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15.07.2021 12:18 Ответить
Что посеяли то и взошло,чего сидеть и сопли на кулак наматывать,наверняка у половины удостоверения участника АТО,попробуйте теперь их в чём-то упрекнуть.
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15.07.2021 10:28 Ответить
Обезяна з гранатоою
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15.07.2021 11:52 Ответить
и не одна падла не работает. А машины покупают.
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15.07.2021 12:19 Ответить
Дикий народ......
Депортировать на хрен, пусть в своем зоопарке скачут.
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15.07.2021 16:33 Ответить
Из автомата стрелял ? Как он провез автомат в Украину ?
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15.07.2021 18:35 Ответить
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