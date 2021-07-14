Мужчина стрелял из автомата в воздух посреди дороги под Одессой (обновлено). ВИДЕО

По предварительной информации, таким образом представители чеченской диаспоры праздновали свадьбу. Полицейские объявили план "Перехват". Задержаны трое участников инцидента, стрелявший мужчина пока на свободе.

Видео со стрельбой опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Пока мужчина палит в воздух, рядом одобрительно гудят и дрифтуют автомобили.

Местное издание "Думская" уточняет, что эти кадры сняты в селе Фонтанка по Одессой.

Источник в правоохранительных органах сообщил Цензор.НЕТ, что, по предварительным данным, таким образом представители чеченской диаспоры отмечали свадьбу. Полицейские объявили план "Перехват" и задержали троих участников инцидента. Задержание провели прямо в ресторане, в котором праздновали свадьбу.

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Случившееся квалифицировали как хулиганство с применением огнестрельного оружия. Наказание за такое преступление - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.