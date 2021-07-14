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Новости Агрессия России против Украины
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Четырех раненых бойцов ООС доставили в Харьков вертолетом, один из них - в тяжелом состоянии, - Медсилы ВСУ

Четырех раненых бойцов ООС доставили в Харьков вертолетом, один из них - в тяжелом состоянии, - Медсилы ВСУ

В госпиталь в Харькове доставили четырех бойцов, которые получили ранения 13 июля на Луганщине в результате артиллерийского обстрела, один из них - в тяжелом состоянии, находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Медсил ВСУ.

"Состояние троих оценивается как средней тяжести, они получили акубаротравму и многочисленные осколочные ранения мягких тканей конечностей. И один раненный - ​​на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии. У него тяжелое соединенное ранение шеи, грудной клетки с тяжелым массивным повреждением левого легкого с наличием нескольких осколков и осколочное ранение нижних конечностей с огнестрельным переломом малоберцовой кости", - сообщил на брифинге ведущий хирург Харьковский Военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов.

По его словам, тяжелом пациенту проводят оперативное вмешательство: уже удалили два крупных осколка из левого легкого, на очереди - удаление осколка из шеи и обработка на нижней конечности.

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Что касается других трех раненых, то им оказали помощь в Северодонецке, в харьковском госпитале проводят перевязки. Один раненый имеет черепно-мозговую травму с повреждением слухового аппарата. Угрозы жизни нет.

Автор: 

ранение (3394) Харьков (7546) эвакуация (2093) ВСУ (6665) операция Объединенных сил (6766)


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Четырех раненых бойцов ООС доставили в Харьков вертолетом, один из них - в тяжелом состоянии, - Медсилы ВСУ - Цензор.НЕТ 4560
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14.07.2021 19:42 Ответить
Боже, поможи
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14.07.2021 19:50 Ответить
Що потвора криворізька -Головне не стріляти та зелене перемир"я триває !!!)))
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14.07.2021 19:57 Ответить
піду почитаю статтю ***** про адіннарот
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14.07.2021 19:57 Ответить
корішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Четырех раненых бойцов ООС доставили в Харьков вертолетом, один из них - в тяжелом состоянии, - Медсилы ВСУ - Цензор.НЕТ 466
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14.07.2021 20:23 Ответить
Кацапи вам прощення не буде ніколи, потім не думайтесь ********* і казати ми були не за Пукіна, ми були поза політикой, нас там не було
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14.07.2021 20:51 Ответить
 
 