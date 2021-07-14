Четырех раненых бойцов ООС доставили в Харьков вертолетом, один из них - в тяжелом состоянии, - Медсилы ВСУ
В госпиталь в Харькове доставили четырех бойцов, которые получили ранения 13 июля на Луганщине в результате артиллерийского обстрела, один из них - в тяжелом состоянии, находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Медсил ВСУ.
"Состояние троих оценивается как средней тяжести, они получили акубаротравму и многочисленные осколочные ранения мягких тканей конечностей. И один раненный - на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии. У него тяжелое соединенное ранение шеи, грудной клетки с тяжелым массивным повреждением левого легкого с наличием нескольких осколков и осколочное ранение нижних конечностей с огнестрельным переломом малоберцовой кости", - сообщил на брифинге ведущий хирург Харьковский Военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов.
По его словам, тяжелом пациенту проводят оперативное вмешательство: уже удалили два крупных осколка из левого легкого, на очереди - удаление осколка из шеи и обработка на нижней конечности.
Что касается других трех раненых, то им оказали помощь в Северодонецке, в харьковском госпитале проводят перевязки. Один раненый имеет черепно-мозговую травму с повреждением слухового аппарата. Угрозы жизни нет.
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