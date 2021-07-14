Двоих одесских яхтсменов приговорили в Грузии к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы
Министерство иностранных дел Украины призывает власти Грузии пересмотреть решение суда, приговорившего граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Приговор Батумский городской суд вынес в среду, 14 июля. В связи с этим МИД Украины вызвал временного поверенного Грузии в Украине. "Ему было высказано разочарование решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и не соответствующим духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии. Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины", - говорится в сообщении.
Экипаж моторной яхты Insieme под управлением одесского капитана Юрия Хомича был задержан грузинскими пограничниками в ноябре 2020 года, пишет "Думская".
Яхтсмены утверждают, что двигались в сторону Турции и не планировали заходить в порты Грузии.
На яхте находились три человека: сам капитан Юрий Хомич — опытный яхтсмен, нанятый по контракту; украинец Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин.
Жена Хомича Валерия связывала задержание и арест своего мужа, Дьяченко и Батурина "с политической обстановкой в Грузии". Дело в том, что Батурин был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Михаила Саакашвили.
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Ни хрена себя "невмешательство" ! Независимый от грузинского правительства суд вынес приговор с участием прокуратуры и адвокатов, а иностранный МИД требует от правительства Грузии(президент Грузии, глава государства - француженка грузинского происхождения, уроженка и гражданка Франции, доктор юридических наук Парижского университета) пересмотреть законный приговор и немедленно освободить осужденных.
А вообще-то при чтении сообщения о происшедшем возникает известная ироническая мысль:
"Дело ясное, что дело тёмное."
Нельзя остановить в море мирное судно и обвинить в нарушении границы, если оно идет транзитом. Именно об этом сказал МИД Украины, если ты это еще не поныл!
И еще для начала запомни:
1) в море корабли и суда ходят вдоль берега, а не "поперек моря", как ты думаешь, в силу множества обстоятельств;
2) Право мирного прохода никто не отменял (вспомни английский Деффендер- он этим правом воспользовался на законном основании;
3) Яхта спортивна или туристическая выходит в море для того чтобы люди наладились путешествием и морем, это тебе не поезд Киев-Шепетовка, едущий по кратчайшему пути;
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Меня всегда раздражали неграмотные и не желающие вникнуть в суть бездари, у которых на любой вопрос, где они не компетентны есть свое собственное мнение, основанное на личных фантазиях!
1) Дуже дивно (якщо не по-ідіотськи) виглядить людина, що пише "расейським нарєчієм" і звинувачує опонента який пише чистою українською мовою в тому, що він - "кацапчик"! Тебе,телепню, коли з "дурки" випустили?!!!
2) На відміну від тебе, я у свій час вивчав міжнародне право (в тому числі і морське) і в загальних рамках маю поняття його принципів
3) Для тебе, ідіота, пояснюю - Чорне море має форму неправильного паралелепіпеда Одеса знаходиться поблизу його північно-західного кута Якщо бажаєш потрапить в Туреччину, яка знаходиться на півдні і охоплює південну сторону паралелепіпеда, слід вийти з Одеси курсом на південь, пройти вздовж кромки територіальних вод Румунії та Болгарії ВПОПЕРЕК паралелепіпеда і прийти в Стамбул А там рухаться вздовж узбережжя Туреччини хоч в Сіноп, хоч в Трабзон!
4) Мирний перехід передбачає отримання дозволу від країни, по територіальних водах якої бажає рухаться судно - "Дефендер" його отримав від влади України (на відміну від "яхтсменів" що проникли в територіальні води Грузії незаконно)
5) Відкрий морські карти і подивися на маршрути суден у Чорному морі - там не тільки є маршрути "впоперек моря" але й "навскоси" якщо судно бажає попасти з точки "А" в точку Б Мова про "наслаждение путешествием" не йде бо "яхтсмени" заявили що йшли курсом в Туреччину ,а не "наслаждались"
Так що "поцілуй мене в сраку!" - "знавець мореплавання"!
1. Тебя не поставили в известность что на "Мирний прохід" , а не ПЕРЕхід, как ты написал, как "Знавець міжнародного права", используется уведомительный порядок получения разрешения ( по рации просто ставится в известность о своем намерении и на этом все получения разрешений закончены).
2. Люди часто проходят на яхтах и парусниках по кругу Черное море, чтобы попутешествовать, а заходят в порт только Турции. Тебе об этом не известно, катался только "з гори на тазику" в своей Жмеринке? Желание пройтись на яхте вдоль всего прибережья Черного моря для твоего ума недоступно??
3. Шариков, бросай свои собачьи повадки лизать под хвостом! Что у тебя в каждом посте про сраку? Тебя в детстве бульдог туда поиграл что-ли? До сих пор обидно?
Телепню! "Не натягуй сову на глобус"! Не придумуй "відмазки" для порушників кордону іноземної держави Затримали їх на законних підставах, судили по законах країни в територіальних водах якої вони вчинили правопорушення Мені цього достатньо!
І не пробуй мене вивести з рівноваги - не з такими в судах стикався - мені твої "обзивачки" - як об стіну горохом
Яхтсменов грузины задержали в море, и никто ничего не нарушал, тебе об этом даже МИД Украины сказало, но мозг собаки-Шарика, видимо такие сложные мысли не выдерживает, не помешаются они у тебя!
Нельзя остановить мирное судно, идущее транзитом посреди моря и приплести нарушение границы, пока корабль не пристанет к берегу!
Пошёл в будку, Шарик, там рычи хоч обосрись !
мало дали, надо лет 10
Поэтому отлавливают украинских яхтсменов в море и не трогают русские яхты..
Или ты слышал про осужденных в Грузии русских яхтсменах?
..а може на яхті була контрабанда та нелегальні пловці абощо?.. докажи тепер чого вибрали такий, не самий оптимальний, маршрут з Одеси до портів Турції
свого часу в Батумі вночі на міському пляжі взагалі не можна було знаходитися, "прикордонна зона", режим, принаймні так нам, солдатам, довели і ми вже не перевіряли на собі, коли гуляли "по гражданкє"..