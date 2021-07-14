РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6486 посетителей онлайн
Новости
8 024 41

Двоих одесских яхтсменов приговорили в Грузии к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

Двоих одесских яхтсменов приговорили в Грузии к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

Министерство иностранных дел Украины призывает власти Грузии пересмотреть решение суда, приговорившего граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Приговор Батумский городской суд вынес в среду, 14 июля. В связи с этим МИД Украины вызвал временного поверенного Грузии в Украине. "Ему было высказано разочарование решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и не соответствующим духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии. Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины", - говорится в сообщении.

Читайте: Пятерых украинцев задержали на границе с Польшей: Предъявили фальшивые сертификаты о вакцинации

Экипаж моторной яхты Insieme под управлением одесского капитана Юрия Хомича был задержан грузинскими пограничниками в ноябре 2020 года, пишет "Думская".

Яхтсмены утверждают, что двигались в сторону Турции и не планировали заходить в порты Грузии.

На яхте находились три человека: сам капитан Юрий Хомич — опытный яхтсмен, нанятый по контракту; украинец Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин.

Смотрите: Украинец пытался ввезти в Венгрию контрабандные сигареты, а когда не вышло - попробовал сбежать и попал в ДТП. ВИДЕО

Жена Хомича Валерия связывала задержание и арест своего мужа, Дьяченко и Батурина "с политической обстановкой в Грузии". Дело в том, что Батурин был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Михаила Саакашвили.

Автор: 

Грузия (4504) МИД (6984) украинцы (3873) яхта (75)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
А як це можна розуміть? МЗС України просить суд Грузії переглянуть вирок порушникам, що вчинили злочин в територіальних водах Грузії Це виглядить як прохання до влади Грузії самим собі плюнуть в лице Крім того що сама "подорож до Туреччини" виглядить дивно: пропертися вздовж Чорного моря від Одеси до грузинського узбережжя , щоб пройти вздовж нього і потрапить в Туреччину? Це все одно, що їхать з Києва в Одесу по "Варшавці" Не простіше було просто піти з Одеси на південь і пересікти Чорне море впоперек? А , враховуючи, що ці "мореплавці" "крутили шашні" з "Карлсоном", то їх казки виглядять дуже смішно
показать весь комментарий
14.07.2021 21:26
+9
ув. Яр Холодний сразу обратил внимание на вопиющие логические и правовые противоречия в заявление МИД Украины: "Ни в коей мере не намереваясь вмешиваться в в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины."

Ни хрена себя "невмешательство" ! Независимый от грузинского правительства суд вынес приговор с участием прокуратуры и адвокатов, а иностранный МИД требует от правительства Грузии(президент Грузии, глава государства - француженка грузинского происхождения, уроженка и гражданка Франции, доктор юридических наук Парижского университета) пересмотреть законный приговор и немедленно освободить осужденных.

А вообще-то при чтении сообщения о происшедшем возникает известная ироническая мысль:

"Дело ясное, что дело тёмное."
показать весь комментарий
14.07.2021 21:49
+7
Мирные люди, спортсмены 4 года тюрьмы. Это не Украина, где гуляют через границу все кто хочет даже с оружием в руках, и ответственности НОЛЬ.
показать весь комментарий
14.07.2021 21:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что же батоно Сулугуни не пошел с ними? Зассал?
показать весь комментарий
14.07.2021 21:10 Ответить
Видать приплыли с чём-то )))
показать весь комментарий
14.07.2021 21:13 Ответить
Якби з чимось, там б не 4 роки було...
показать весь комментарий
14.07.2021 21:22 Ответить
то є пишуть - з Батуриним
показать весь комментарий
14.07.2021 22:58 Ответить
Контрольно-слідова смуга була під кілем. Невже не роздивилися?
показать весь комментарий
14.07.2021 21:16 Ответить
А як це можна розуміть? МЗС України просить суд Грузії переглянуть вирок порушникам, що вчинили злочин в територіальних водах Грузії Це виглядить як прохання до влади Грузії самим собі плюнуть в лице Крім того що сама "подорож до Туреччини" виглядить дивно: пропертися вздовж Чорного моря від Одеси до грузинського узбережжя , щоб пройти вздовж нього і потрапить в Туреччину? Це все одно, що їхать з Києва в Одесу по "Варшавці" Не простіше було просто піти з Одеси на південь і пересікти Чорне море впоперек? А , враховуючи, що ці "мореплавці" "крутили шашні" з "Карлсоном", то їх казки виглядять дуже смішно
показать весь комментарий
14.07.2021 21:26 Ответить
ув. Яр Холодний сразу обратил внимание на вопиющие логические и правовые противоречия в заявление МИД Украины: "Ни в коей мере не намереваясь вмешиваться в в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины."

Ни хрена себя "невмешательство" ! Независимый от грузинского правительства суд вынес приговор с участием прокуратуры и адвокатов, а иностранный МИД требует от правительства Грузии(президент Грузии, глава государства - француженка грузинского происхождения, уроженка и гражданка Франции, доктор юридических наук Парижского университета) пересмотреть законный приговор и немедленно освободить осужденных.

А вообще-то при чтении сообщения о происшедшем возникает известная ироническая мысль:

"Дело ясное, что дело тёмное."
показать весь комментарий
14.07.2021 21:49 Ответить
Перед тем как возмущаться - желательно включить голову и немного разобраться о чем написано в статье ))
показать весь комментарий
14.07.2021 22:01 Ответить
Вони думають, що в Грузії такіж продажні суди як в Україні...
показать весь комментарий
14.07.2021 21:52 Ответить
Вони "думають", что проходящий в терводах корабль или судно имеет право мирного прохода через терводы и это не нарушение границы, если судно не причаливает к берегу другого государства ( история с английским Деффендером- это отличный пример мирного прохода согласно международных норм).
Нельзя остановить в море мирное судно и обвинить в нарушении границы, если оно идет транзитом. Именно об этом сказал МИД Украины, если ты это еще не поныл!
показать весь комментарий
14.07.2021 22:00 Ответить
Кацапчик, запомни, что твое мнение - это всего лишь мнение лишнехромосомного, не желающего читать международные законы и хоть раз зайти на парусное судно. Оставь его при себе или транслируй на сайте *********.ру.
И еще для начала запомни:
1) в море корабли и суда ходят вдоль берега, а не "поперек моря", как ты думаешь, в силу множества обстоятельств;
2) Право мирного прохода никто не отменял (вспомни английский Деффендер- он этим правом воспользовался на законном основании;
3) Яхта спортивна или туристическая выходит в море для того чтобы люди наладились путешествием и морем, это тебе не поезд Киев-Шепетовка, едущий по кратчайшему пути;
--
Меня всегда раздражали неграмотные и не желающие вникнуть в суть бездари, у которых на любой вопрос, где они не компетентны есть свое собственное мнение, основанное на личных фантазиях!
показать весь комментарий
14.07.2021 21:53 Ответить
Краще-б ти "Німим" і залишався! Може-б не виглядів таким ідіотом!
1) Дуже дивно (якщо не по-ідіотськи) виглядить людина, що пише "расейським нарєчієм" і звинувачує опонента який пише чистою українською мовою в тому, що він - "кацапчик"! Тебе,телепню, коли з "дурки" випустили?!!!
2) На відміну від тебе, я у свій час вивчав міжнародне право (в тому числі і морське) і в загальних рамках маю поняття його принципів
3) Для тебе, ідіота, пояснюю - Чорне море має форму неправильного паралелепіпеда Одеса знаходиться поблизу його північно-західного кута Якщо бажаєш потрапить в Туреччину, яка знаходиться на півдні і охоплює південну сторону паралелепіпеда, слід вийти з Одеси курсом на південь, пройти вздовж кромки територіальних вод Румунії та Болгарії ВПОПЕРЕК паралелепіпеда і прийти в Стамбул А там рухаться вздовж узбережжя Туреччини хоч в Сіноп, хоч в Трабзон!
4) Мирний перехід передбачає отримання дозволу від країни, по територіальних водах якої бажає рухаться судно - "Дефендер" його отримав від влади України (на відміну від "яхтсменів" що проникли в територіальні води Грузії незаконно)
5) Відкрий морські карти і подивися на маршрути суден у Чорному морі - там не тільки є маршрути "впоперек моря" але й "навскоси" якщо судно бажає попасти з точки "А" в точку Б Мова про "наслаждение путешествием" не йде бо "яхтсмени" заявили що йшли курсом в Туреччину ,а не "наслаждались"
Так що "поцілуй мене в сраку!" - "знавець мореплавання"!
показать весь комментарий
14.07.2021 22:29 Ответить
О, Шариков отзывался!
1. Тебя не поставили в известность что на "Мирний прохід" , а не ПЕРЕхід, как ты написал, как "Знавець міжнародного права", используется уведомительный порядок получения разрешения ( по рации просто ставится в известность о своем намерении и на этом все получения разрешений закончены).
2. Люди часто проходят на яхтах и парусниках по кругу Черное море, чтобы попутешествовать, а заходят в порт только Турции. Тебе об этом не известно, катался только "з гори на тазику" в своей Жмеринке? Желание пройтись на яхте вдоль всего прибережья Черного моря для твоего ума недоступно??
3. Шариков, бросай свои собачьи повадки лизать под хвостом! Что у тебя в каждом посте про сраку? Тебя в детстве бульдог туда поиграл что-ли? До сих пор обидно?
показать весь комментарий
14.07.2021 22:44 Ответить
Ну і коли саме "яхтсмени" про "мирний прохід" у грузинів "по рации уведомили" ? Коли їх прикордонники взяли в своїх територіальних водах? Це все одно що затримать бандита з пістолетом у руці, а він буде пояснювать що тільки що його знайшов і ніс у поліцію
Телепню! "Не натягуй сову на глобус"! Не придумуй "відмазки" для порушників кордону іноземної держави Затримали їх на законних підставах, судили по законах країни в територіальних водах якої вони вчинили правопорушення Мені цього достатньо!
І не пробуй мене вивести з рівноваги - не з такими в судах стикався - мені твої "обзивачки" - як об стіну горохом
показать весь комментарий
14.07.2021 23:00 Ответить
Кацапчик, тебя мама в детстве наверное головой на плитку роняла! Поэтому бред тут пишешь!
Яхтсменов грузины задержали в море, и никто ничего не нарушал, тебе об этом даже МИД Украины сказало, но мозг собаки-Шарика, видимо такие сложные мысли не выдерживает, не помешаются они у тебя!
Нельзя остановить мирное судно, идущее транзитом посреди моря и приплести нарушение границы, пока корабль не пристанет к берегу!
Пошёл в будку, Шарик, там рычи хоч обосрись !
показать весь комментарий
14.07.2021 23:09 Ответить
Моторная яхта это не спорт, моторная яхта это откаты и задержка зарплат трудящимся, моторная яхта это некачественные материалы и некачественное строительство жилых домов...
мало дали, надо лет 10
показать весь комментарий
14.07.2021 21:43 Ответить
Ну да, нужно посадить садовника на 20 лет, потому что олигарх ворует ))
Двох одеських яхтсменів засудили в Грузії до 4 років в'язниці за незаконний перетин кордону - Цензор.НЕТ 9128
показать весь комментарий
14.07.2021 22:30 Ответить
а чего карлсон отморозился как обычно?
показать весь комментарий
14.07.2021 21:43 Ответить
Мирные люди, спортсмены 4 года тюрьмы. Это не Украина, где гуляют через границу все кто хочет даже с оружием в руках, и ответственности НОЛЬ.
показать весь комментарий
14.07.2021 21:44 Ответить
Это не спортсмены, это воры..яхта не парусная. яхта моторная и предмет роскоши ворюг
показать весь комментарий
14.07.2021 21:45 Ответить
Михеила можно обменять на эту команду наркоманов, которые шли на Одессу, а вышли к Херсону!
показать весь комментарий
14.07.2021 21:45 Ответить
красавчики грузины. У нас так нужно судить каждую русскую тварь, которая посещает Крым или ОРДЛО. Осудили заочно и срок 10 лет, что бы русские суки в Украину даже не рыпались ехать. А у нас запрет на въезд или въезд за бабки... А что там с Албаном, Киркоровым? Деловые бизнес-партнеры Зеленского?
показать весь комментарий
14.07.2021 21:52 Ответить
Красавчики грузины были бы , если бы ловили русские яхты с кацапами на боту у себя в портах. Но видимо русское бабло побеждает у грузин чувство собственного достоинства.
Поэтому отлавливают украинских яхтсменов в море и не трогают русские яхты..
Или ты слышал про осужденных в Грузии русских яхтсменах?
показать весь комментарий
14.07.2021 22:06 Ответить
..якщо винні, то треба відповідати по закону - хіба не так?
..а може на яхті була контрабанда та нелегальні пловці абощо?.. докажи тепер чого вибрали такий, не самий оптимальний, маршрут з Одеси до портів Турції

свого часу в Батумі вночі на міському пляжі взагалі не можна було знаходитися, "прикордонна зона", режим, принаймні так нам, солдатам, довели і ми вже не перевіряли на собі, коли гуляли "по гражданкє"..
показать весь комментарий
14.07.2021 22:20 Ответить
небось в Абхазию плавали
показать весь комментарий
14.07.2021 22:22 Ответить
ГОНЯТ !!! ПОХОЖЕ НА ШКУРНУЮ ЗАКАЗУХУ ХЙЛА !!!
показать весь комментарий
14.07.2021 22:30 Ответить
По идее, администрация президента должна признать такое решение недружественным шагом и дать время на аппеляцию. Если в аппеляции этот приговор подтвердится, то облава по рынкам Украины и куча грузин переизберут другую власть...
показать весь комментарий
14.07.2021 22:44 Ответить
По такій "ідеї" Грузія вже давно була повинна розірвати дипломатичні відносини з Україною, а то і оголосити війну, за депортованих грузинських "злодіїв в законі".
показать весь комментарий
14.07.2021 23:20 Ответить
а чем незаконное отличаеца от законного?
показать весь комментарий
14.07.2021 22:45 Ответить
посиди в грузинській тюрмі, дізнаєшся
показать весь комментарий
14.07.2021 23:01 Ответить
Дивно, що досвідчений яхтсмен замість Турції попав в Грузію, а наявність бувшого охоронця Міхо ще більш заплутує ситуацію.
показать весь комментарий
15.07.2021 01:08 Ответить
 
 