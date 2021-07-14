Двоих одесских яхтсменов приговорили в Грузии к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

Министерство иностранных дел Украины призывает власти Грузии пересмотреть решение суда, приговорившего граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко к четырём годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Приговор Батумский городской суд вынес в среду, 14 июля. В связи с этим МИД Украины вызвал временного поверенного Грузии в Украине. "Ему было высказано разочарование решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и не соответствующим духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии. Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины", - говорится в сообщении.

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Экипаж моторной яхты Insieme под управлением одесского капитана Юрия Хомича был задержан грузинскими пограничниками в ноябре 2020 года, пишет "Думская".

Яхтсмены утверждают, что двигались в сторону Турции и не планировали заходить в порты Грузии.

На яхте находились три человека: сам капитан Юрий Хомич — опытный яхтсмен, нанятый по контракту; украинец Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин.

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Жена Хомича Валерия связывала задержание и арест своего мужа, Дьяченко и Батурина "с политической обстановкой в Грузии". Дело в том, что Батурин был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Михаила Саакашвили.